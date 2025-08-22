HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hơn 9,5 điểm/môn mới trúng tuyển ngành "hot" Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM

Huy Lân - Huế Xuân

(NLĐO) - Tối 22-8, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM công bố điểm chuẩn trúng truyển năm 2025. Trong đó, báo chí là ngành có điểm chuẩn cao nhất.

Năm 2025, điểm chuẩn trúng tuyển Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 20 - 28,55.

Ngành báo chí vẫn dẫn đầu điểm chuẩn với 28,55 điểm (khối C00). Nếu không tính điểm ưu tiên, thí sinh phải đạt hơn 9,5 điểm/môn mới trúng tuyển ngành này.

Những ngành có mức điểm chuẩn trên 27 đều thuộc về khối C00, cụ thể: Nghệ thuật học (27,6 điểm), lịch sử (27,2 điểm), văn hóa học (27,35 điểm), báo chí chuẩn quốc tế (27 điểm), tâm lý học (27,75 điểm)

Ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất là ngôn ngữ Nga, với 20 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển ngành báo chí Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM 2025 - Ảnh 1.
Điểm chuẩn trúng tuyển ngành báo chí Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM 2025 - Ảnh 2.
Điểm chuẩn trúng tuyển ngành báo chí Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM 2025 - Ảnh 3.

Điểm chuẩn chi tiết 37 ngành đào tạo tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM năm 2025

Tuy nhiên, ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức, ngành truyền thông đa phương tiện "vượt mặt" ngành báo chí, vươn lên dẫn đầu bảng với mức điểm chuẩn 29,35.

Năm nay, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh 3.899 chỉ tiêu đối với 37 ngành đào tạo thuộc 3 chương trình chính quy, gồm: chương trình chuẩn, chương trình chuẩn quốc tế, chương trình liên kết quốc tế.


Tin liên quan

Trường CĐ công bố điểm chuẩn: Hơn 7 điểm/môn mới trúng tuyển ngành "hot"

Trường CĐ công bố điểm chuẩn: Hơn 7 điểm/môn mới trúng tuyển ngành "hot"

(NLĐO) - Mặc dù là trường CĐ, song mức điểm chuẩn trúng tuyển nhiều ngành ở Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TP HCM) còn cao hơn cả ĐH.

Tốp 3 ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM

(NLĐO) - Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2025, trong đó có 3 ngành với điểm chuẩn cao nhất.

"Vượt mặt" ngành thú y, ngôn ngữ Anh dẫn đầu điểm chuẩn Trường ĐH Nông lâm TP HCM

(NLĐO) - Năm 2025, ngành ngôn ngữ Anh bất ngờ vươn lên vị trí dẫn đầu điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐH Nông lâm TP HCM.

báo chí điểm chuẩn sinh viên đại học trúng tuyển ngành hot truyền thông đa phương tiện ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo