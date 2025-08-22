Năm 2025, điểm chuẩn trúng tuyển Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 20 - 28,55.

Ngành báo chí vẫn dẫn đầu điểm chuẩn với 28,55 điểm (khối C00). Nếu không tính điểm ưu tiên, thí sinh phải đạt hơn 9,5 điểm/môn mới trúng tuyển ngành này.

Những ngành có mức điểm chuẩn trên 27 đều thuộc về khối C00, cụ thể: Nghệ thuật học (27,6 điểm), lịch sử (27,2 điểm), văn hóa học (27,35 điểm), báo chí chuẩn quốc tế (27 điểm), tâm lý học (27,75 điểm)

Ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất là ngôn ngữ Nga, với 20 điểm.

Điểm chuẩn chi tiết 37 ngành đào tạo tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM năm 2025

Tuy nhiên, ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức, ngành truyền thông đa phương tiện "vượt mặt" ngành báo chí, vươn lên dẫn đầu bảng với mức điểm chuẩn 29,35.

Năm nay, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh 3.899 chỉ tiêu đối với 37 ngành đào tạo thuộc 3 chương trình chính quy, gồm: chương trình chuẩn, chương trình chuẩn quốc tế, chương trình liên kết quốc tế.



