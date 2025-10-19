HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Chi tiết gây sốc về ông chủ "tập đoàn lừa đảo” Campuchia

Xuân Mai

(NLĐO) – Hồ sơ từ Mỹ cáo buộc “ông trùm” Chen Zhi lưu trữ hình ảnh đánh đập và các hình thức tra tấn khác của Tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia.

Theo bản cáo trạng được công bố tại tòa án liên bang ở Brooklyn - Mỹ hôm 14-10, Chen Zhi, 37 tuổi, công dân Campuchia, còn được gọi là Vincent, là người sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group (Prince Group). 

Đây là một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia và bản thân ông Chen Zhi nhập quốc tịch Campuchia từ năm 2014.

Chi tiết gây sốc về ông chủ "tập đoàn lừa đảo” Campuchia - Ảnh 1.

Ông Chen Zhi. Ảnh: Prince Group

Chen Zhi bị Mỹ cáo buộc tội danh "âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền vì đã chỉ đạo hoạt động của Prince Holding Group trong việc vận hành các khu phức hợp lừa đảo lao động cưỡng ép trên khắp Campuchia".

Theo cáo trạng của Mỹ, các cá nhân bị giam giữ trái ý muốn, bị ép tham gia vào các âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử và đã đánh cắp hàng tỉ USD từ các nạn nhân ở Mỹ và trên toàn thế giới. Bị cáo Chen Zhi được cho là đang lẩn trốn.

Văn phòng công tố tại Brooklyn và Ban An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với khoảng 127.271 Bitcoin, hiện có giá trị khoảng 15 tỉ USD, được cho là số tiền thu được và công cụ của các âm mưu lừa đảo và rửa tiền của bị đơn. 

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi và Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết hành động này là một trong những cuộc tấn công quan trọng nhất từ trước đến nay vào tệ nạn buôn người và gian lận tài chính trên mạng toàn cầu.

Được đưa về từ Campuchia, 64 người Hàn Quốc vào thẳng đồn cảnh sát (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Bên trong tập đoàn Prince Group

Theo cáo trạng và đơn khiếu nại tịch thu tài sản, kể từ khoảng năm 2015, bị cáo là người sáng lập và chủ tịch của Prince Group, tập đoàn Campuchia điều hành hàng chục đơn vị kinh doanh tại hơn 30 quốc gia. 

Prince Group bề ngoài tập trung vào phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng. Tuy nhiên, đằng sau đó, bị cáo và các giám đốc điều hành cấp cao bị cáo buộc đã phát triển Prince Group thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. 

Dưới sự chỉ đạo của bị cáo Chen Zhi, Prince Group đã thu được lợi nhuận khổng lồ thông qua việc điều hành các tổ hợp lừa đảo trên khắp Campuchia, thực hiện các chương trình gian lận đầu tư tiền điện tử.

Chi tiết gây sốc về ông chủ "tập đoàn lừa đảo” Campuchia - Ảnh 2.

Prince Holding Group là một tập đoàn lớn ở Campuchia. Ảnh: CNA

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Group đã thực hiện các âm mưu này bằng cách mua bán hàng trăm người lao động, buộc họ phải làm việc trong các khu phức hợp tại Campuchia và thực hiện các vụ lừa đảo, thường bằng hình thức đe dọa bạo lực. 

Các khu phức hợp này được bao quanh bởi tường cao, dây thép gai và hoạt động như những trại lao động cưỡng ép bạo lực. 

Trực tiếp ra tay

Đặc biệt, cáo trạng cáo buộc bị cáo Chen Zhi trực tiếp tham gia quản lý các khu phức hợp lừa đảo và lưu giữ hồ sơ liên quan đến từng khu, bao gồm sổ cái theo dõi lợi nhuận và các âm mưu lừa đảo nào được thực hiện từ phòng nào.

"Bị cáo trực tiếp tham gia vào việc sử dụng bạo lực đối với những người lao động bị cưỡng ép và sở hữu hình ảnh về các phương pháp bạo lực của Prince Group, bao gồm những bức ảnh chụp cảnh đánh đập và các hình thức tra tấn khác" - cáo trạng trên trang web Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ.

Bị cáo đã trao đổi trực tiếp với cấp dưới về việc đánh đập những cá nhân "gây rối". Để thực hiện các âm mưu này, bị cáo và một mạng lưới thân cận gồm các giám đốc điều hành cấp cao của Prince Group đã sử dụng ảnh hưởng ở nhiều quốc gia nước ngoài để bảo vệ hoạt động tội phạm của mình. 

Theo chỉ đạo của bị cáo, các cộng sự của Prince Group đã sử dụng kỹ thuật rửa tiền điện tử tinh vi để che giấu nguồn gốc lợi nhuận của Prince Group. Một phần số tiền thu được từ hoạt động phạm tội này cuối cùng được lưu giữ trong ví tại các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc được đổi sang tiền tệ và được lưu trữ trong các tài khoản ngân hàng truyền thống.

Cáo trạng nêu tiếp: Bị đơn và đồng phạm sau đó đã sử dụng một phần số tiền thu được từ hoạt động phạm tội vào các chuyến du lịch và giải trí xa xỉ, cũng như mua sắm du thuyền, chuyên cơ, biệt thự nghỉ dưỡng, đồ sưu tầm cao cấp và tác phẩm nghệ thuật quý hiếm. Nếu bị kết án, bị đơn sẽ đối mặt với mức án tối đa là 40 năm tù.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với 146 mục tiêu trong "Tổ chức Tội phạmxuyên quốc gia Prince Group (Prince Group TCO)".

Tin liên quan

Ông chủ Chen Zhi của tập đoàn Prince ở Campuchia mất tích?

Ông chủ Chen Zhi của tập đoàn Prince ở Campuchia mất tích?

(NLĐO) - Từ khi Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt Prince, lãnh đạo tập đoàn bị cáo buộc "lừa đảo xuyên quốc gia" này hoàn toàn không rõ tung tích

Tình tiết mới liên quan đến tập đoàn Campuchia bị tố lừa đảo

(NLĐO) - Ông Chen Zhi, người sáng lập tập đoàn, bị Mỹ cáo buộc xây dựng một đế chế tội phạm thông qua lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền.

Câu chuyện từ ngôi chùa lưu giữ thi thể nam sinh viên Hàn Quốc tại Campuchia

(NLĐO) - Cái chết của nam sinh viên Hàn Quốc ở Campuchia phơi bày lỗ hổng hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo và buôn người giữa hai quốc gia.

lừa đảo rửa tiền Campuchia Prince Holding Group Chen Zhi
