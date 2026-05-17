Bạn đọc

Chi tiết lộ trình di chuyển khi thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu từ 17 giờ ngày 18-5

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Phương tiện từ TP Đồng Nai sẽ đi vào cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu tại nút giao Võ Nguyên Giáp và có thể rời tuyến tại nút giao đường 992 hoặc Quốc lộ 56.

Theo kế hoạch của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai, dự kiến từ 17 giờ ngày 18-5, khoảng 16 km của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu còn lại sẽ chính thức đưa vào khai thác, góp phần thông tuyến toàn bộ cao tốc dài hơn 54 km kết nối xuyên suốt từ TP Đồng Nai đến Bà Rịa (TPHCM).

Chi tiết lộ trình di chuyển khi thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu - Ảnh 1.

Để phục vụ việc lưu thông toàn tuyến, phương án tổ chức giao thông trên cao tốc cũng có nhiều điều chỉnh đáng chú ý.

Cụ thể, nút giao Bưng Môn (khu vực Long Thành, Đồng Nai), lối kết nối tạm vào cao tốc trong giai đoạn đầu (thông xe vào cuối tháng 4-2026) sẽ dừng khai thác nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế xung đột phương tiện khi tuyến vận hành hoàn chỉnh.

Đối với phương tiện từ một số khu vực thuộc TPHCM và Bình Dương cũ, lộ trình tiếp cận cao tốc được tổ chức theo hướng: Xa lộ Hà Nội - cầu Đồng Nai - Quốc lộ 1 - ngã tư Vũng Tàu - Quốc lộ 51 - Cổng 11 - đường Võ Nguyên Giáp - nút giao đầu tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cụ thể, sau khi đến ngã tư Vũng Tàu, phương tiện rẽ phải vào Quốc lộ 51, tiếp tục lưu thông theo hướng Cổng 11. Từ đây, xe đi thẳng vào đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh Biên Hòa cũ) theo hướng từ Nam ra Bắc để tiếp cận nút giao đầu tuyến cao tốc.

CLIP đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu (qua Đồng Nai) dự kiến thông xe từ 17 giờ ngày 18-6

Hiện trên tuyến đã được lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn đầy đủ, giúp người dân dễ dàng nhận diện hướng đi và nhập làn vào cao tốc.

Đối với phương tiện từ khu vực Biên Hòa cũ hoặc Bình Phước cũ, người dân có thể lựa chọn nhiều hướng tiếp cận linh hoạt.

Một trong những phương án phổ biến là di chuyển từ trung tâm Biên Hòa ra Quốc lộ 1, sau đó nhập vào đường Bùi Văn Hòa hoặc Quốc lộ 51 để đến khu vực Cổng 11, rồi tiếp tục lưu thông theo đường Võ Nguyên Giáp để vào cao tốc.

Riêng các phương tiện từ hướng Trảng Bom cũ đi xuống, tài xế lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ Bắc vào Nam. Khi còn cách khu vực Cổng 11 khoảng 800 m sẽ gặp nút giao kết nối lên cao tốc. Tại đây cũng đã bố trí hệ thống biển báo hướng dẫn nên việc nhập tuyến tương đối thuận lợi.

Về cơ bản, các hướng lưu thông hiện đều được tổ chức gom về khu vực Cổng 11 trước khi tiếp cận nút giao Võ Nguyên Giáp (điểm đầu tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu). 

Với những người lần đầu di chuyển, có thể sử dụng các ứng dụng dẫn đường như Google Maps để xác định vị trí Cổng 11 hoặc đường Võ Nguyên Giáp, từ đó dễ dàng nhận diện hướng lên cao tốc.

Chi tiết lộ trình di chuyển khi thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu - Ảnh 2.

Còn về phương án tổ chức khai thác các nút giao lớn trên tuyến cao tốc chiều từ Đồng Nai đi Bà Rịa - Vũng Tàu, cơ quan chức năng sẽ cho khai thác nút giao Võ Nguyên Giáp - điểm vào chính của tuyến; nút giao đường 992 kết nối đường Hội Bài - Châu Pha và nút giao Quốc lộ 56.

Theo đó, phương tiện xuất phát từ TP Đồng Nai sẽ vào cao tốc tại nút giao Võ Nguyên Giáp và có thể rời tuyến tại nút giao đường 992 hoặc Quốc lộ 56 để tiếp tục hành trình.

Trong khi đó, chiều từ Vũng Tàu về TP Đồng Nai và trung tâm TPHCM có thêm lựa chọn kết nối nhờ một phần nút giao Long Thành đã được đưa vào khai thác. Phương tiện có thể lên cao tốc từ nút giao Quốc lộ 56 và xuống tại các nút giao đường 992, Long Thành hoặc Võ Nguyên Giáp.

Trong những ngày đầu đưa toàn bộ tuyến cao tốc vào khai thác, lưu lượng phương tiện dự báo sẽ tăng nhanh, nhất là vào cuối tuần và các khung giờ cao điểm. Người dân cần chủ động quan sát biển báo, tuân thủ tốc độ khai thác, giữ khoảng cách an toàn và ưu tiên sử dụng ứng dụng dẫn đường để lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh đi nhầm hướng khi phương án giao thông vừa được điều chỉnh.

Việc đưa toàn bộ hơn 54 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào vận hành không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa TPHCM, TP Đồng Nai mà còn tạo thêm lựa chọn kết nối giao thông thuận lợi, giảm áp lực đáng kể cho Quốc lộ 51.


