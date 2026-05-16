Ngày 16-5, Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Đồng Nai vừa có văn bản về thông tin liên quan đến công tác tổ chức thông xe tạm dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo kế hoạch dự kiến, thời gian bắt đầu tổ chức lưu thông trên tuyến vào lúc 17 giờ ngày 18-5.





Việc tổ chức thông xe tạm được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực, đồng thời từng bước phát huy hiệu quả đầu tư dự án. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực chào mừng sự kiện công bố Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong giai đoạn khai thác tạm thời, tuyến cao tốc chỉ cho phép xe con dưới 9 chỗ lưu thông, đồng bộ với phương án khai thác tại dự án thành phần 2 và 3 trước đó. Các loại phương tiện khác hiện chưa được phép di chuyển trên tuyến. Tốc độ khai thác tạm thời được quy định với mức tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h.

Đồng thời, Ban cũng đề nghị UBND các phường Phước Tân, Tam Phước, Long Thành cùng các xã Bình An, An Phước được đề nghị thông tin rộng rãi đến người dân về phương án tổ chức giao thông tạm thời. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ quy định an toàn giao thông và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến trật tự, an toàn giao thông tại khu vực.

Người dân khi lưu thông trên tuyến được khuyến cáo chấp hành hệ thống biển báo, đi đúng làn đường, đúng tốc độ quy định, giảm tốc độ, chú ý quan sát khi đi qua các khu vực vẫn đang tiếp tục thi công. Đồng thời không dừng, đỗ xe trái quy định, không tự ý quay đầu, đi ngược chiều hoặc ra vào tuyến tại các vị trí không được phép.

Liên quan thông xe trên, Cục CSGT (Bộ Công an) cũng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng TP Đồng Nai và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố này về việc tham gia ý kiến phương án tổ chức giao thông để đưa dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác tạm trước ngày 19-5. Nội dung này được ban hành trên cơ sở biên bản làm việc ngày 12-5 giữa Cục CSGT và các đơn vị liên quan sau đợt kiểm tra thực địa, thống nhất phương án hoàn thiện hạ tầng và tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối khi vận hành tuyến cao tốc.





Một góc đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu

Về phương án tổ chức giao thông, tại vị trí Km16+000 nút giao đường Bưng Môn (lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ Long Thành của giai đoạn cho khai thác vừa qua) Cục CSGT đề nghị đóng hoàn toàn nút giao bằng hệ thống tôn hộ lan cứng do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao khi phương tiện nhập làn vào tuyến chính. Tại điểm đầu tuyến Km0+000 nút giao Võ Nguyên Giáp, các đơn vị được yêu cầu bổ sung bảng chỉ dẫn phân luồng chi tiết, đồng thời bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ để hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn. Đối với vị trí giao cắt đường điện 110kV, Cục CSGT yêu cầu duy trì nhân sự giám sát thường xuyên và hoàn tất việc nâng tĩnh không đường dây đạt tối thiểu 9m so với mặt đường trước ngày 19/5 nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác.





