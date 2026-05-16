HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Từ 17 giờ ngày 18-5, đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu thông xe toàn tuyến

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Việc tổ chức thông xe tạm được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực

Ngày 16-5, Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Đồng Nai vừa có văn bản về thông tin liên quan đến công tác tổ chức thông xe tạm dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo kế hoạch dự kiến, thời gian bắt đầu tổ chức lưu thông trên tuyến vào lúc 17 giờ ngày 18-5.


Việc tổ chức thông xe tạm được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực, đồng thời từng bước phát huy hiệu quả đầu tư dự án. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực chào mừng sự kiện công bố Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong giai đoạn khai thác tạm thời, tuyến cao tốc chỉ cho phép xe con dưới 9 chỗ lưu thông, đồng bộ với phương án khai thác tại dự án thành phần 2 và 3 trước đó. Các loại phương tiện khác hiện chưa được phép di chuyển trên tuyến. Tốc độ khai thác tạm thời được quy định với mức tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h.

Đồng thời, Ban cũng đề nghị UBND các phường Phước Tân, Tam Phước, Long Thành cùng các xã Bình An, An Phước được đề nghị thông tin rộng rãi đến người dân về phương án tổ chức giao thông tạm thời. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ quy định an toàn giao thông và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến trật tự, an toàn giao thông tại khu vực.

Người dân khi lưu thông trên tuyến được khuyến cáo chấp hành hệ thống biển báo, đi đúng làn đường, đúng tốc độ quy định, giảm tốc độ, chú ý quan sát khi đi qua các khu vực vẫn đang tiếp tục thi công. Đồng thời không dừng, đỗ xe trái quy định, không tự ý quay đầu, đi ngược chiều hoặc ra vào tuyến tại các vị trí không được phép.

Liên quan thông xe trên, Cục CSGT (Bộ Công an) cũng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng TP Đồng Nai và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố này về việc tham gia ý kiến phương án tổ chức giao thông để đưa dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác tạm trước ngày 19-5. Nội dung này được ban hành trên cơ sở biên bản làm việc ngày 12-5 giữa Cục CSGT và các đơn vị liên quan sau đợt kiểm tra thực địa, thống nhất phương án hoàn thiện hạ tầng và tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối khi vận hành tuyến cao tốc.


Thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai vào ngày 18 - 5 - 2026 - Ảnh 1.

Một góc đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu

Về phương án tổ chức giao thông, tại vị trí Km16+000 nút giao đường Bưng Môn (lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ Long Thành của giai đoạn cho khai thác vừa qua) Cục CSGT đề nghị đóng hoàn toàn nút giao bằng hệ thống tôn hộ lan cứng do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao khi phương tiện nhập làn vào tuyến chính.

Tại điểm đầu tuyến Km0+000 nút giao Võ Nguyên Giáp, các đơn vị được yêu cầu bổ sung bảng chỉ dẫn phân luồng chi tiết, đồng thời bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ để hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn. Đối với vị trí giao cắt đường điện 110kV, Cục CSGT yêu cầu duy trì nhân sự giám sát thường xuyên và hoàn tất việc nâng tĩnh không đường dây đạt tối thiểu 9m so với mặt đường trước ngày 19/5 nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác.



Tin liên quan

Nỗ lực thi công đưa cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh sớm về đích

Nỗ lực thi công đưa cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh sớm về đích

(NLĐO) - Doanh nghiệp dự án đã, đang vượt mọi khó khăn để thi công, sớm đưa các dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh về đích đúng hạn

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

(NLĐO) - Sau cú tông mạnh vào xe tải cùng chiều, tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin biến dạng và được lực lượng cứu hộ giải cứu

Đường cao tốc mới thông xe đã xuất hiện hàng loạt hành vi nguy hiểm

(NLĐO) - Chỉ sau vài ngày thông xe, tuyến cao tốc qua Quảng Ngãi, Gia Lai liên tiếp xuất hiện nhiều hành vi nguy hiểm.

ban quản lý dự án cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thành phố đồng nai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo