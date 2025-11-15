Nhiều tài xế lúng túng với quy định giao thông mới trên Quốc lộ 51

Theo ghi nhận trong ngày 15-11, Sở Xây dựng TP HCM đã hoàn tất việc sơn kẻ hướng di chuyển trên mặt đường, lắp đặt biển chỉ dẫn, dải phân cách và điều chỉnh tín hiệu đèn tại nhiều giao lộ trên Quốc lộ 51 để chuẩn bị cho phương án phân làn mới.

Tuy nhiên, khi đi qua khu vực này, không ít người điều khiển phương tiện vẫn bối rối trước sự thay đổi. Nhiều tài xế vô tình đi thẳng vào làn số 3 (làn mới dành cho xe chuyển hướng) hoặc dừng chờ rẽ trái ngay làn số 1 (làn dành cho ô tô đi thẳng).

Hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, mũi tên chuyển hướng đã hoàn thiện

Thậm chí, có phương tiện đã vượt qua vạch trắng rồi bất ngờ dừng lại vì không biết phải tiếp tục hay chờ tín hiệu, gây mất an toàn và xáo trộn giao thông.

Một số tài xế cho biết họ chưa nắm bắt kịp thông tin nên vẫn di chuyển theo thói quen cũ. Một số người khác dù đã biết quy định mới qua mạng xã hội hoặc báo chí nhưng khi vào giao lộ vẫn nhầm lẫn vì thói quen nhiều năm qua.

Trước đó, Sở Xây dựng đã có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên Quốc lộ 51 đoạn đi qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, từ ngày 17-11.

Một phương tiện di chuyển vào làn số 3 dành cho ô tô rẽ trái hoặc phải chuyển vào làn số 2

Cụ thể, hai làn đường bên trái sát dải phân cách giữa sẽ tổ chức cho các ô tô lưu thông; làn đường thứ 3 sẽ được tổ chức cho các xe ô tô con, xe ô tô khách dưới 30 chỗ. Làn đường bên phải ngoài cùng dành cho các xe 2, 3 bánh, xe mô tô lưu thông.

Tại khu vực giao lộ, Sở Xây dựng tổ chức lắp đặt biển báo số R.411 "Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo" trên 3 làn đường dành cho xe ô tô.

Cụ thể, 2 làn đường bên trái sát dải phân cách sẽ dành cho xe ô tô đi thẳng; làn đường thứ 3 sẽ dành cho các xe ô tô rẽ trái, quay đầu và rẽ phải.

Ô tô ở làn số 1 phải dừng đèn đỏ nhưng do thói quen cũ nên tài xế di chuyển để rẽ trái

Như vậy, các phương tiện rẽ trái, quay đầu thay vì thực hiện trên làn đường số 1 như trước đây thì phải chuyển sang thực hiện trên làn thứ 3.

Việc thay đổi này nhằm giảm xung đột giao thông và nâng cao an toàn trên tuyến Quốc lộ 51 vốn có mật độ phương tiện cao vào loại bậc nhất khu vực.

Xe tải ở làn số 1 cũng lúng túng khi áp dụng quy định mới

Sở Xây dựng khuyến cáo người dân khi đến gần giao lộ cần giảm tốc độ, quan sát kỹ biển báo, tín hiệu đèn và hướng dẫn sơn mặt đường để di chuyển đúng làn, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc hoặc nguy cơ va chạm.