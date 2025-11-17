HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Tài xế nói gì trong ngày đầu TP HCM tổ chức lại giao thông trên Quốc lộ 51?

Ngọc Giang

(NLĐO)- Dù nắm thông tin trước đó nhưng nhiều tài xế lưu thông trên Quốc lộ 51 đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu cũ vẫn khá lúng túng khi chuyển hướng tại các nút giao

Tài xế nói gì trong ngày đầu TP HCM tổ chức lại giao thông trên Quốc lộ 51 - Ảnh 1.

Ngày 17-11, phương án tổ chức lại giao thông trên Quốc lộ 51 (đoạn qua khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) chính thức được triển khai. Trong ngày đầu áp dụng, nhiều tài xế còn bỡ ngỡ với cách phân làn mới, dẫn đến không ít tình huống xử lý lúng túng.

Tài xế nói gì trong ngày đầu TP HCM tổ chức lại giao thông trên Quốc lộ 51 - Ảnh 2.

Theo phương án điều chỉnh được Sở Xây dựng TP HCM ban hành, ô tô khi rẽ trái, rẽ phải hoặc quay đầu tại các giao lộ trên Quốc lộ 51 phải thực hiện chuyển hướng từ làn đường thứ 3 tính từ dải phân cách giữa đường thay vì làn trong cùng như nhiều năm qua. Đồng thời, hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao cũng được điều chỉnh tương ứng để hướng dẫn phương tiện di chuyển đúng luồng.

VIDEO: Ngày đầu tổ chức lại giao thông trên Quốc lộ 51 đoạn đi qua Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Tài xế nói gì trong ngày đầu TP HCM tổ chức lại giao thông trên Quốc lộ 51 - Ảnh 3.

Sở Xây dựng TP HCM đã đồng bộ lại hệ thống camera giám sát tại các giao lộ, trong khi lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực tại những điểm trọng yếu để điều tiết, hướng dẫn tài xế làm quen với cách tổ chức giao thông mới.

Tài xế nói gì trong ngày đầu TP HCM tổ chức lại giao thông trên Quốc lộ 51 - Ảnh 4.

Ghi nhận tại nhiều giao lộ có lưu lượng lớn, đặc biệt khu vực rẽ vào các cảng biển, lượng phương tiện đổ về đông. Không ít xe con vẫn theo thói quen cũ, dừng chờ rẽ trái ngay làn số 1, làn vốn đã được quy định dành cho xe đi thẳng.

Tài xế nói gì trong ngày đầu TP HCM tổ chức lại giao thông trên Quốc lộ 51 - Ảnh 5.

Một số xe tải và container khi đến gần giao lộ mới nhìn thấy biển báo nên vội vàng chuyển sang làn số 3, gây khó khăn cho các phương tiện phía sau.

Tài xế nói gì trong ngày đầu TP HCM tổ chức lại giao thông trên Quốc lộ 51 - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Văn T. (tài xế chạy tuyến Vũng Tàu - Đồng Nai) cho biết "Tôi có đọc thông tin thay đổi trên mạng xã hội nhưng thói quen nhiều năm nên sáng nay tới giao lộ mới chợt nhớ phải rẽ từ làn 3, đánh lái hơi gấp chút. Chắc chỉ vài ngày nữa là quen". Trong ảnh: Lực lượng chức năng đang tổ chức phân lại làn đường

Tài xế nói gì trong ngày đầu TP HCM tổ chức lại giao thông trên Quốc lộ 51 - Ảnh 7.

Với xe tải và xe container, nhiều tài xế cho rằng cách phân làn mới phù hợp và an toàn hơn, dù cần thêm thời gian để người dân thích ứng. Anh Phan Thanh Giảng, tài xế container, chia sẻ: "Trước đây, rẽ trái từ làn trong cùng rất áp lực vì dễ dính điểm mù và va chạm với xe máy. Bố trí mới hợp lý hơn, tài xế dễ xử lý hơn, chỉ là bây giờ phải làm quen lại".

Tài xế nói gì trong ngày đầu TP HCM tổ chức lại giao thông trên Quốc lộ 51 - Ảnh 8.

Tài xế Phan Vũ Lê (phường Vũng Tàu) cho biết tại một số giao lộ vẫn xuất hiện tình trạng ô tô dừng chờ ở cả 2 làn do chưa quen quy định. "Nhiều xe còn theo thói quen cũ nên ở cả làn đi thẳng vẫn dừng xe để xi nhan rẽ trái, xe phía sau phải chuyển làn khá vất vả" - anh Lê nói.

Tài xế nói gì trong ngày đầu TP HCM tổ chức lại giao thông trên Quốc lộ 51 - Ảnh 9.

Các tài xế đánh giá việc tổ chức lại làn đường trên tuyến Quốc lộ 51 là rất hợp lý để giảm xung đột giao thông giữa xe container và xe máy, nguyên nhân chính của hàng chục vụ tai nạn nghiêm trọng mỗi năm trên tuyến đường này. Trong ảnh: Một tài xế vẫn chưa rõ về một số quy định nên lại trao đổi với lực lượng CSGT và được giải thích.

Tài xế nói gì trong ngày đầu TP HCM tổ chức lại giao thông trên Quốc lộ 51 - Ảnh 10.

Tuy nhiên, các tài xế kiến nghị nên đồng bộ hết tất cả các nút giao, bởi hiện tại có một số nút giao vẫn chưa thống nhất giữa đèn báo và vạch kẻ đường. Ngoài ra, cơ quan chức năng cần bổ sung thêm hướng dẫn từ xa hoặc biển báo cỡ lớn đặt trước giao lộ vài trăm mét để tài xế dễ nhận biết, tránh tình trạng chuyển làn gấp hoặc dừng đột ngột.

Tin liên quan

Nhiều tài xế lúng túng với quy định giao thông mới trên Quốc lộ 51

Nhiều tài xế lúng túng với quy định giao thông mới trên Quốc lộ 51

(NLĐO)- Hai ngày nữa sẽ áp dụng phương án phân làn mới trên Quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nhưng tài xế vẫn lúng túng khi tham gia giao thông

Gần 5.900 tỉ đồng cho tuyến kết nối Quốc lộ 51 với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

(NLĐO) - Dự án xây dựng Hương lộ 2 từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 15,5 km với tổng vốn đầu tư gần 5.900 tỉ đồng

Tài xế cân nhắc lộ trình di chuyển, Quốc lộ 51 qua Đồng Nai đang sửa chữa

(NLĐO)-Quốc lộ 51 nhiều đoạn hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng đang được sửa chữa, tài xế cân nhắc lựa chọn hướng di chuyển

Bà Rịa - Vũng Tàu lực lượng chức năng dải phân cách cảnh sát giao thông tai nạn nghiêm trọng Quốc lộ 51 tổ chức lại giao thông phân làn
    Thông báo