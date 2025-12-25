Chi tiết quy hoạch trên đỉnh “đệ nhị thiên sơn” ở Đông Nam Bộ

UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2.000 khu chức năng khu vực trên đỉnh núi Chứa Chan, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, quy mô diện tích 250 ha.

Núi Chứa Chan nhìn từ xa

Chức năng của khu vực bao gồm: Du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng và các dịch vụ du lịch hỗ trợ.

Dự báo quy mô lượng khách đến năm 2030 khoảng 800 - 1.000 người/ngày (ngày thường); khoảng 9.000 đến 10.000 người/ngày (ngày cao điểm); khoảng 3.000 người/ngày (ngày trung bình).

Mật độ xây dựng gộp của khu du lịch tối đa không quá 25%, tầng cao tối đa không quá 9 tầng, số tầng hầm từ 3-5 tầng.

Theo đó, cấu trúc không gian khu vực, tiểu khu I là khu vực bảo tồn rừng phòng hộ, các công trình di tích, tôn giáo cần bảo tồn, giữ gìn cảnh quan tự nhiên rừng phòng hộ, không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng khu vực này. Phối hợp với Ban Quản lý rừng, phát triển các loại tour du lịch khám phá xuyên rừng. Bảo tồn và khai thác du lịch tôn trọng các yếu tố lịch sử, văn hóa tâm linh lâu đời.

Tiểu khu II là khu dịch vụ du lịch (đồng bộ với dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư), khai thác, tổ chức các tổ hợp vui chơi, giải trí, thương mại dịch vụ và lưu trú, nghỉ dưỡng.

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế du lịch theo quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; khai thác sử dụng có hiệu quả đất đai và hệ thống cơ sở hạ tầng đã có; phát triển khu vực núi Chứa Chan trở thành trung tâm du lịch đặc sắc và văn hóa, tâm linh, vui chơi giải trí và du lịch sinh thái. Xây dựng đồng bộ các chức năng thương mại, du lịch, văn hóa, các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ những hoạt động nghiên cứu khoa học, thiên nhiên, môi trường sinh thái…

Phối cảnh trên đỉnh núi Chứa Chan

Bảo tồn, tôn tạo những di tích lịch sử văn hóa; phát huy các giá trị lịch sử, cảnh quan thiên nhiên tạo nên bản sắc đặc trưng của du lịch Đồng Nai.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định đấu giá quyền sử dụng đất khu đất hơn 100 ha dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan với giá khởi điểm 2.678 tỉ đồng.

Khu đất thực hiện Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan, xã Xuân Lộc, có vị trí: Phía Bắc giáp rừng phòng hộ núi Chứa Chan, kết nối Khu du lịch núi Chứa Chan hiện hữu thông qua các tuyến đường mòn leo núi; phía Tây giáp tuyến đường quanh núi Chứa Chan (theo quy hoạch) và các tuyến đường kết nối đường ĐT.763; phía Đông giáp rừng phòng hộ núi Chứa Chan, kết nối với tuyến đường ĐT.766 thông qua các tuyến đường mòn leo núi; phía Đông Nam giáp tuyến đường quanh núi Chứa Chan (hiện hữu).