Khu đất 100 ha ở núi Chứa Chan có giá khởi điểm 2.678 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khu đất 100 ha ở núi Chứa Chan có giá khởi điểm 2.678 tỉ đồng

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Khu đất 100 ha ở núi Chứa Chan có giá khởi điểm 2.678 tỉ đồng, gần 2,9 triệu đồng/m2

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thuộc Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan (ở xã Xuân Lộc).

Đấu giá đất núi Chứa Chan 100 ha với giá khởi điểm gần 2 , 9 triệu đồng / m2 - Ảnh 1.

Đấu giá 100 ha ở núi Chứa Chan với giá khởi điểm 2.678 tỉ đồng

Cụ thể, khu đất bán đấu giá có diện tích hơn 100 ha. Phía Bắc giáp rừng phòng hộ núi Chứa Chan, kết nối Khu Du lịch núi Chứa Chan hiện hữu thông qua các tuyến đường mòn leo núi; phía Tây giáp tuyến đường quanh núi Chứa Chan (theo quy hoạch) và các tuyến đường kết nối đường ĐT763; phía Đông giáp rừng phòng hộ núi Chứa Chan, kết nối với tuyến đường ĐT766 thông qua các tuyến đường mòn leo núi; phía Đông Nam giáp tuyến đường quanh núi Chứa Chan (hiện hữu).

Giá khởi điểm của khu đất trên là hơn 2.678 tỉ đồng, gần 2,9 triệu đồng/m2.

Dự án Phát triển đô thị và du lịch tại núi Chứa Chan và hồ Núi Le được cập nhật quy hoạch với tổng diện tích gần 1.500 ha. Trong đó, giai đoạn 1 đầu tư khu vực đỉnh núi Chứa Chan với quy mô khoảng 107 ha và Dự án Khu đô thị hồ Núi Le với quy mô diện tích trên 252 ha. Giai đoạn 2 thực hiện đầu tư các dự án xung quanh núi Chứa Chan với tổng diện tích gần 1.100 ha, gồm các khu dân cư ven chân núi ở các phía: Đông, Đông Nam, Nam, Tây, Tây Bắc, Bắc của núi Chứa Chan.

Đối với Dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan tại xã Xuân Lộc, đến nay, công tác thực hiện quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng chung, quy hoạch sử dụng đất… bảo đảm tích hợp các dự án theo Đề án Phát triển núi Chứa Chan đã cơ bản hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, tăng sự liên kết phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương.

Đầu năm 2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan đến năm 2030. Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch di tích là hơn 1.700 ha đều thuộc xã Xuân Lộc. Trong đó, nhóm dự án Khu Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi Chứa Chan có tổng mức đầu tư khoảng 18.000 tỉ đồng.

Núi Chứa Chan (Gia Lào) cao 837 m, là ngọn núi cao thứ 2 ở miền Nam (chỉ đứng sau núi Bà Đen ở Tây Ninh), được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia từ năm 2012.

Tin liên quan

TP HCM: Đề xuất bãi bỏ đấu giá gần 1.000 căn hộ tái định cư

TP HCM: Đề xuất bãi bỏ đấu giá gần 1.000 căn hộ tái định cư

(NLĐO) - Nhà, đất phục vụ tái định cư ở TP HCM đang trong tình trạng vừa thừa, vừa thiếu. Trong gần 1 năm qua, tỉ lệ bố trí nhà, đất tái định cư chỉ đạt 11%.

Khởi tố 6 bị can trong vụ đấu giá mỏ cát 370 tỉ ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm 4 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố lên 6 - trong vụ đấu giá mỏ cát hơn 370 tỉ tại phường Điện Bàn Tây.

Chuyển công an điều tra lô đất "siêu view" ở Măng Đen đang có chủ bị bán đấu giá

(NLĐO) - Các vi phạm trong việc cấp sổ đỏ, đấu giá quyền sử dụng đất chính quyền địa phương đã được chuyển hồ sơ sang công an để tiếp tục điều tra, xử lý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo