Pháp luật

Những lần điều chỉnh giá bộ sưu tập du thuyền của bà Trương Mỹ Lan

Trần Thái

(NLĐO) - Với mức giá hiện tại đã "giảm sâu" sau 3 lần điều chỉnh, bộ sưu tập du thuyền vẫn đang trong trạng thái chờ đợi một phiên đấu giá thành công.

Kể từ khi bị kê biên, bộ sưu tập phương tiện thủy hạng sang của bà Trương Mỹ Lan đã trải qua nhiều vòng định giá và 3 lần điều chỉnh giảm giá công khai. Dù mức giá đã hạ đáng kể so với con số ban đầu, "bộ sưu tập" du thuyền này vẫn đang tìm kiếm chủ nhân mới để phục vụ công tác thi hành án.

Đồng loạt giảm 5% so với lần đấu giá liền kề trước

Toàn bộ các tài sản này bao gồm du thuyền The Reverie Saigon cùng 2 tàu cao tốc Thalia và Electra đã chính thức bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an kê biên từ ngày 7-11-2023. Đây là một phần trong nỗ lực thu hồi tài sản để thực hiện các bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm được tuyên bởi TAND TPHCM và TAND Cấp cao tại TPHCM trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025.

Nhìn lại những lần "thay giá đấu" du thuyền của bà Trương Mỹ Lan - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan - Ảnh: Hoàng Triều

Tuy nhiên, việc thanh lý những tài sản xa xỉ này không hề dễ dàng khi các phiên đấu giá liên tục không thành công, buộc cơ quan chức năng phải thực hiện lộ trình giảm giá theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

Lần giảm giá đầu tiên đối với bộ sưu tập này được thực hiện vào ngày 20-1-2026 sau khi các đợt đấu giá khởi điểm dựa trên chứng thư thẩm định giá từ tháng 11-2025 không tìm được người mua.

Đến ngày 2-3-2026, THADS TPHCM tiếp tục ban hành quyết định số 407 về việc giảm giá tài sản lần thứ hai. Trong đợt điều chỉnh này, mức giá khởi điểm của cả 3 phương tiện đã đồng loạt giảm 5% so với lần đấu giá liền kề trước đó. Cụ thể, chiếc du thuyền The Reverie Saigon sản xuất tại Pháp năm 2018 đã hạ giá từ hơn 49,2 tỉ đồng xuống còn khoảng 46,8 tỉ đồng, tương đương mức giảm khoảng 2,4 tỉ đồng.

Cùng lúc đó, 2 chiếc tàu cao tốc Thalia và Electra sản xuất tại Ba Lan năm 2017 cũng ghi nhận mức giảm từ hơn 4,85 tỉ đồng xuống còn khoảng 4,6 tỉ đồng cho mỗi chiếc.

Áp lực rất lớn trong việc thanh lý tài sản

Mặc dù đã có sự điều chỉnh đáng kể vào tháng 3 nhưng các tài sản này vẫn chưa thể tìm được chủ nhân mới, dẫn đến quyết định giảm giá lần thứ 3 vào ngày 9-4-2026. Ở lần này, cơ quan thi hành án đã quyết định áp dụng mức giảm mạnh hơn là 9% so với giá khởi điểm của lần đấu giá liền kề. 

Theo đó, du thuyền The Reverie Saigon hiện đang neo đậu tại Bến du thuyền Tam Sơn, Swan Bay, tỉnh Đồng Nai đã chính thức hạ giá xuống còn hơn 42,5 tỉ đồng. Đối với hai tàu cao tốc Thalia và Electra đang được lưu giữ tại Vinhomes Central Park, mức giá khởi điểm mới cho mỗi chiếc chỉ còn là hơn 4,1 tỉ đồng, giảm đáng kể so với con số 4,61 tỉ đồng của lần giảm giá thứ hai.

Việc liên tục thay đổi nhãn giá cho thấy áp lực rất lớn trong việc thanh lý tài sản để thu hồi nguồn tiền nhằm thực hiện các nghĩa vụ thi hành án.

Theo THADS TP, các đợt giảm giá này được thực hiện dựa trên quy định tại Điều 104 Luật Thi hành án dân sự, đảm bảo quy trình pháp lý minh bạch trong việc xử lý tài sản kê biên.

Bác bỏ yêu cầu xem xét trách nhiệm hình sự bà Nguyễn Phương Hằng từ YouTuber Đinh Lan

Bác bỏ yêu cầu xem xét trách nhiệm hình sự bà Nguyễn Phương Hằng từ YouTuber Đinh Lan

(NLĐO) - Bị cáo Đinh Thị Lan tiếp tục khẳng định mình bị oan, giữ nguyên nội dung kháng cáo với bản án sơ thẩm.

Hình ảnh mới nhất của Youtuber Đinh Lan tại phiên toà liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

(NLĐO) - Bị cáo Đinh Lan từng liên tục kêu oan, rằng mình "mất điện thoại" nên không phải là người đăng tải các video xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng

Hai túi Hermès "bạch tạng" định giá 4,1 tỉ đồng: Bà Trương Mỹ Lan có quyền yêu cầu thẩm định lại

(NLĐO) - Nếu bà Trương Mỹ Lan giữ im lặng, quy trình xử lý tài sản sẽ được thực hiện theo phương án chủ động của cơ quan chức năng.

