Thời sự Chính trị

Chỉ trong nửa ngày, một phường tại TPHCM có 2 khu vực hoàn tất bỏ phiếu đạt 100%

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Chỉ trong nửa ngày bầu cử chính thức, phường Hòa Hưng đã có 2 khu vực bỏ phiếu đạt tỉ lệ 100% cử tri đi bầu cử

Thông tin từ phường Hòa Hưng, TPHCM, tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trên toàn địa bàn phường Hòa Hưng có 60.872 cử tri. Toàn phường được chia thành 8 đơn vị bầu cử với 28 khu vực bỏ phiếu.

Cử tri bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 27

Tính đến 9 giờ ngày 15-3, khu vực bỏ phiếu số 28 (Trại tạm giam Chí Hòa) với 1761 cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 100%.

Tính đến 12 giờ cùng ngày, khu vực bỏ phiếu số 27 (Bộ Tư lệnh TPHCM) với 831 cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 100%.

Tính đến 14 giờ 30 phút, toàn phường có 47.484 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 78,01%. 

Theo lãnh đạo phường Hòa Hưng, trong thời gian qua, phường đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm tổ chức thành công cuộc bầu cử. Các lực lượng tham gia bầu cử đã được tập huấn kỹ lưỡng để việc bỏ phiếu cử tri được diễn ra đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cử tri.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân bỏ phiếu bầu cử tại phường Hòa Hưng

Ủy ban bầu cử TPHCM cho biết tính đến 11 giờ 30 phút ngày 15-3, tiến độ cử tri đi bầu trên toàn địa bàn Thành phố đạt 44,03%, trong đó có 32 địa phương đạt tỉ lệ cử tri đi bầu trên 70%.

Cử tri phường Hòa Hưng tham gia bỏ phiếu bầu cử trong sáng 15-3

Không khí tại các khu vực bỏ phiếu rất phấn khởi, thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử và đánh giá cao chất lượng, tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các địa phương đã tích cực vận động cử tri Thành phố tham gia bầu cử. Công tác tuyên truyền tại các điểm bầu cử với nhiều hình thức như: pano, áp phích, hệ thống loa truyền thanh… được duy trì liên tục, tạo không khí hào hứng cho nhân dân.

Tình hình an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu ổn định. Các phương án phòng, chống cháy nổ, thiên tai và dịch bệnh được lực lượng chức năng tại các địa phương ứng trực nghiêm túc, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Các điểm bầu cử được trang trí đảm bảo mỹ quan, đúng quy định. Các thùng phiếu, con dấu, thẻ cử tri, phiếu bầu và các điều kiện vật chất - kỹ thuật cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng tốt yêu cầu bỏ phiếu.

Sôi nổi ngày hội toàn dân

Sôi nổi ngày hội toàn dân

