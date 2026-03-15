Gặp gỡ cử tri 92 tuổi quê Hà Nội thực hiện quyền bầu cử ở TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Gặp gỡ cử tri 92 tuổi quê Hà Nội thực hiện quyền bầu cử ở TPHCM

QUỐC ANH - DUY PHÚ

(NLĐO) - Cử tri Nguyễn Thị Nhung chia sẻ bà muốn thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi công dân khi còn sáng suốt. Bà rời Hà Nội vào TPHCM sinh sống hơn 10 năm nay.

Sáng nay (15-3), hòa chung không khí ngày hội non sông, bà Nguyễn Thị Nhung (92 tuổi, ngụ khu phố 3, phường An Khánh) tự tìm đến khu vực bỏ phiếu số 3, đơn vị bầu cử số 1, phường An Khánh.

- Ảnh 1.

Khu vực bỏ phiếu số 3 được tổ chức tại nhà sinh hoạt cộng đồng của chung cư Lumière Riverside, phường An Khánh.

Cử tri Nguyễn Thị Nhung chia sẻ cảm xúc đặc biệt tại ngày hội non sông.

Cầm trên tay lá phiếu cử tri đóng dấu "đã bỏ phiếu", bà Nhung xúc động chia sẻ: "Tôi không nhớ đi bỏ phiếu bầu cử bao nhiêu lần nhưng không thiếu vắng buổi nào. Đến nay, 92 tuổi vẫn thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân".

- Ảnh 2.

Cử tri Nguyễn Thị Nhung nhận phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Nhung cho biết con cái cũng lo ngại tuổi cao, đi lại khó khăn nên nói sẽ mang phiếu đi đến điểm bỏ phiếu cho vào thùng thay bà.

"Không, mẹ thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của mẹ. Mẹ nên đi. Có khi đây là lần bỏ phiếu cuối cũng nên, nhưng có khi còn lần nữa cũng chưa biết được. Khi còn sáng suốt thì mẹ vẫn đi bầu. Khi không còn sáng suốt nữa thì thôi" – cử tri 92 tuổi kể.

- Ảnh 3.

Cử tri 92 tuổi vào phòng gạch phiếu bầu cử.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bà Nhung tin tưởng và kỳ vọng vào những ứng viên trẻ.

"Họ trẻ, năng động hơn. Chúng ta nên tin tưởng vào lớp trẻ gánh vác sự nghiệp đất nước. Tôi kỳ vọng, tin tưởng nên bầu những người trẻ tham gia Quốc hội và HĐND các cấp" – bà Nhung nói.

- Ảnh 4.

Cử tri phường An Khánh gửi gắm niềm tin vào những lá phiếu.

Đáng chú ý là cử tri Nhung trước đây ở Hà Nội, tham gia bầu cử ở thủ đô. Bà chuyển vào TPHCM sinh sống đã hơn 10 năm nay.

"Hôm nay cảm xúc rất đặc biệt. Không biết mình tồn tại đến đâu nên cố gắng đi. Tôi đi loanh quanh mới tìm được đến đây" - cử tri Nhung cười đôn hậu.

- Ảnh 5.

Cử tri Nguyễn Thị Nhung vui mừng sau khi thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi công dân.

- Ảnh 6.

Cử tri Nguyễn Thị Nhung chụp ảnh lưu niệm tại khu vực bỏ phiếu số 3.

Tin liên quan

Cử tri TPHCM hân hoan đi bầu cử

Cử tri TPHCM hân hoan đi bầu cử

(NLĐO) - TPHCM có gần 9,7 triệu cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cuộc bầu cử thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử là ngày hội lớn của đất nước, thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp.

Những cử tri đặc biệt tại TPHCM

(NLĐO) - Những học viên đang trong quá trình cai nghiện, phục hồi, người đang bị tạm giữ, tạm giam đã tham gia bỏ phiếu đúng quy định

đại biểu quốc hội đại biểu HĐND
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo