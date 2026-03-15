Gặp gỡ cử tri 92 tuổi quê Hà Nội thực hiện quyền bầu cử ở TPHCM

Sáng nay (15-3), hòa chung không khí ngày hội non sông, bà Nguyễn Thị Nhung (92 tuổi, ngụ khu phố 3, phường An Khánh) tự tìm đến khu vực bỏ phiếu số 3, đơn vị bầu cử số 1, phường An Khánh.

Khu vực bỏ phiếu số 3 được tổ chức tại nhà sinh hoạt cộng đồng của chung cư Lumière Riverside, phường An Khánh.

Cử tri Nguyễn Thị Nhung chia sẻ cảm xúc đặc biệt tại ngày hội non sông.

Cầm trên tay lá phiếu cử tri đóng dấu "đã bỏ phiếu", bà Nhung xúc động chia sẻ: "Tôi không nhớ đi bỏ phiếu bầu cử bao nhiêu lần nhưng không thiếu vắng buổi nào. Đến nay, 92 tuổi vẫn thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân".

Cử tri Nguyễn Thị Nhung nhận phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Nhung cho biết con cái cũng lo ngại tuổi cao, đi lại khó khăn nên nói sẽ mang phiếu đi đến điểm bỏ phiếu cho vào thùng thay bà.

"Không, mẹ thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của mẹ. Mẹ nên đi. Có khi đây là lần bỏ phiếu cuối cũng nên, nhưng có khi còn lần nữa cũng chưa biết được. Khi còn sáng suốt thì mẹ vẫn đi bầu. Khi không còn sáng suốt nữa thì thôi" – cử tri 92 tuổi kể.

Cử tri 92 tuổi vào phòng gạch phiếu bầu cử.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bà Nhung tin tưởng và kỳ vọng vào những ứng viên trẻ.

"Họ trẻ, năng động hơn. Chúng ta nên tin tưởng vào lớp trẻ gánh vác sự nghiệp đất nước. Tôi kỳ vọng, tin tưởng nên bầu những người trẻ tham gia Quốc hội và HĐND các cấp" – bà Nhung nói.

Cử tri phường An Khánh gửi gắm niềm tin vào những lá phiếu.

Đáng chú ý là cử tri Nhung trước đây ở Hà Nội, tham gia bầu cử ở thủ đô. Bà chuyển vào TPHCM sinh sống đã hơn 10 năm nay.

"Hôm nay cảm xúc rất đặc biệt. Không biết mình tồn tại đến đâu nên cố gắng đi. Tôi đi loanh quanh mới tìm được đến đây" - cử tri Nhung cười đôn hậu.

Cử tri Nguyễn Thị Nhung vui mừng sau khi thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi công dân.