Ngày 22-10, tại Vĩnh Long, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại hội nghị

Theo Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu, thực hiện Nghị quyết 57, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo có nhiều tiến bộ; cơ chế, chính sách về khoa học - công nghệ được điều chỉnh, bổ sung theo hướng khuyến khích xã hội hóa, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế.

Phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai rộng rãi, thu hút trên 95.844 lượt học viên tham gia, tạo chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và người dân.

Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (PII) của Vĩnh Long năm 2024 đạt 32,29 điểm, xếp hạng 3/5 tỉnh, thành vùng ĐBSCL và 21/34 tỉnh, thành cả nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, sau gần 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 57, Vĩnh Long còn một số khó khăn, thách thức như: Hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin và viễn thông tại một số vùng nông thôn chưa đồng bộ; nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là chuyên gia về công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, còn thiếu…

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, thông tin về việc thực hiện Nghị quyết 57

Ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - cho rằng ĐBSCL là vùng kinh tế trọng điểm, giữ vai trò chiến lược về an ninh lương thực, năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh của cả nước. Song, đây cũng là khu vực chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, thiếu hụt lao động và yêu cầu tái cấu trúc sản xuất.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại hội nghị

Vì vậy, ông Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là "chìa khóa" để ĐBSCL chuyển đổi mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và tính bền vững.