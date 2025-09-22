HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tại Diễn đàn Xúc tiến du lịch và Đầu tư Việt Nam – Trung Quốc

TÂM QUÂN

(NLĐO) - Tây Ninh tạo sức hút đầu tư nhờ môi trường minh bạch, ổn định và thân thiện, hạ tầng quy hoạch đồng bộ

Tây Ninh đã và đang chủ động triển khai nhiều chương trình hợp tác

Chiều 22-9, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đoàn công tác của tỉnh do ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, làm trưởng đoàn – đã đến tham dự Diễn đàn Xúc tiến du lịch và Đầu tư Việt Nam – Trung Quốc.

Tham dự đoàn công tác còn có ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Sự kiện này quy tụ đông đảo lãnh đạo, tổ chức và doanh nghiệp 2 nước Việt Nam – Trung Quốc.

Chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tại Diễn đàn Xúc tiến du lịch và Đầu tư Việt Nam – Trung Quốc- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự diễn đàn

Diễn đàn là điểm nhấn quan trọng, tạo không gian kết nối và mở rộng hợp tác về du lịch, thương mại và đầu tư, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Phạm Thanh Bình, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhấn mạnh rằng hợp tác kinh tế – đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả ấn tượng và trở thành điểm sáng trong quan hệ song phương.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 159,9 tỉ USD, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm 2024. Về đầu tư, Trung Quốc đã vươn lên vị trí nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký năm 2024 đạt 4,7 tỉ USD, riêng 8 tháng đầu năm 2025 đạt 3,13 tỉ USD, tăng 37,6% so với cùng kỳ.

Các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch cũng ghi nhận nhiều thành tựu nổi bật, như: hiện có hơn 23.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc; lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt 3,5 triệu lượt, tiếp tục là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam.

Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định tiềm năng hợp tác đầu tư và du lịch giữa 2 nước vẫn còn rất lớn. Về đầu tư, Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng hợp tác và tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực mà Trung Quốc có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu và ưu tiên cao, bao gồm đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo – năng lượng sạch, đô thị thông minh, công nghiệp chế tạo chất lượng cao, hạ tầng giao thông đường bộ – đường sắt, y tế và giáo dục.

Đối với du lịch, Việt Nam luôn chào đón khách du lịch Trung Quốc tới khám phá cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, di sản văn hóa phong phú, lịch sử lâu đời, đồng thời trải nghiệm môi trường du lịch an toàn, con người thân thiện và hiếu khách, qua đó góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tại Diễn đàn Xúc tiến du lịch và Đầu tư Việt Nam – Trung Quốc- Ảnh 3.

Ông Sử Trung Tuấn, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc – ASEAN, phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, ông Sử Trung Tuấn Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc – ASEAN, cho biết hợp tác Việt Nam – Trung Quốc đã đạt được những thành quả thiết thực, ngày càng thực chất hơn và hai bên ngày càng tăng cường giao lưu văn hóa, gắn kết nhân dân thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa và kết nối giao thương.

Định hướng thời gian tới, 2 bên cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa giao lưu và hợp tác hữu nghị, tăng cường hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực như kinh tế xanh, kinh tế số, du lịch xuyên biên giới, tối ưu hóa môi trường kinh doanh và các cơ chế hợp tác.

Chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tại Diễn đàn Xúc tiến du lịch và Đầu tư Việt Nam – Trung Quốc- Ảnh 4.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại diễn đàn

Đại diện đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh, ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - khẳng định rằng trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam – Trung Quốc, Tây Ninh đã và đang chủ động triển khai nhiều chương trình hợp tác thiết thực, nhằm tăng cường gắn kết với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Nâng tầm vị thế du lịch Tây Ninh

Tháng 5 vừa qua, tỉnh Tây Ninh đã ký kết Ý định thư hợp tác hữu nghị với tỉnh Thanh Hải nhân chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh này tại tỉnh Tây Ninh. Song song đó, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thành công đoàn công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại tỉnh Liêu Ninh, mang lại nhiều kết quả tích cực, với nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa doanh nghiệp hai bên. Ngoài ra, Tây Ninh liên tục chào đón các đoàn doanh nghiệp lớn của Trung Quốc đến khảo sát, nghiên cứu và tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Tây Ninh hiện là điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư Trung Quốc. Trong số hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án tại tỉnh, Trung Quốc dẫn đầu cả về số lượng và quy mô vốn, với 988 dự án, tổng vốn đăng ký gần 10 tỉ USD, chiếm hơn 41% tổng vốn FDI của toàn tỉnh. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã trở thành đối tác chiến lược, đồng hành chặt chẽ với sự phát triển của Tây Ninh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng xuất khẩu, tạo thặng dư thương mại và thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh rằng những thành quả này không chỉ minh chứng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, mà còn mở ra cơ hội hợp tác mới, mang tính đột phá, đưa Tây Ninh trở thành cầu nối quan trọng trong chuỗi hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc.

.

Chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tại Diễn đàn Xúc tiến du lịch và Đầu tư Việt Nam – Trung Quốc- Ảnh 5.

Các tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Trung Quốc – Việt Nam tham dự diễn đàn

Tây Ninh sở hữu tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng, nổi bật với du lịch văn hóa – lễ hội, du lịch sinh thái và du lịch về nguồn. Nhiều điểm đến đã trở thành biểu tượng của vùng, như: Núi Bà Đen – "nóc nhà Nam Bộ"; Hồ Dầu Tiếng; Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát (Vườn Di sản ASEAN) cùng các lễ hội đặc sắc.. thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.

"Tây Ninh trân trọng mời gọi sự quan tâm của quý doanh nghiệp vào các lĩnh vực chiến lược như kinh tế xanh, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp phụ trợ, năng lượng tái tạo, hạ tầng du lịch và nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái – những lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển và giữ vai trò then chốt trong định hướng tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn tới.

Tỉnh trân trọng mời gọi các nhà đầu tư quan tâm đến các lĩnh vực chiến lược như: kinh tế xanh, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp phụ trợ, năng lượng tái tạo, hạ tầng du lịch và nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái – những ngành có dư địa lớn và giữ vai trò then chốt trong định hướng tăng trưởng giai đoạn tới" – ông Huỳnh Văn Sơn khẳng định.

Bên cạnh đó, Tây Ninh tạo sức hút đầu tư nhờ môi trường minh bạch, ổn định và thân thiện, hạ tầng quy hoạch đồng bộ, cùng nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, phát triển dịch vụ công trực tuyến và xây dựng chính quyền "đồng hành cùng doanh nghiệp", với phương châm "Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh".

Diễn đàn lần này là cơ hội để kết nối doanh nghiệp địa phương với các đối tác, nhà đầu tư và công ty lữ hành, qua đó tăng cường quảng bá tiềm năng – lợi thế du lịch, đẩy mạnh giao thương, thu hút khách quốc tế và từng bước nâng tầm vị thế du lịch Tây Ninh trên bản đồ Việt Nam.

Tây Ninh sắp đưa vào sử dụng một công trình quan trọng

Tây Ninh sắp đưa vào sử dụng một công trình quan trọng

(NLĐO) - Công trình sửa chữa hồ chứa nước Tha La tại Tây Ninh khởi công vào ngày 28-12-2023

Tây Ninh tiếp nhận nhiều người trở về từ các công ty lừa đảo ở Campuchia

(NLĐO) - Trong số những công dân Việt Nam được cửa khẩu ở Tây Ninh tiếp nhận, có nhiều trường hợp từng làm việc tại các công ty lừa đảo ở Campuchia.

Thủ tướng chủ trì làm việc với Ban Thường vụ các Tỉnh ủy Tây Ninh và Tuyên Quang

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Tổ Công tác số 2 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, Tuyên Quang về Đại hội Đảng bộ tỉnh

