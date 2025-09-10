Tây Ninh tiếp nhận nhiều người trở về từ các công ty lừa đảo ở Campuchia

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bàn giao 78 công dân cho công an 22 tỉnh, thành phố tiếp nhận và đưa về địa phương để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các công dân trở về từ Campuchia

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 9-9, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thuộc xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh), cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục tiếp nhận công dân từ phía Campuchia bàn giao.

Sau khi điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định có 22 trường hợp xuất cảnh bằng hộ chiếu qua các cửa khẩu và có hành trình hợp pháp; 57 trường hợp xuất cảnh trái phép.

Các công dân trên khai nhận đã tự nguyện xuất cảnh hợp pháp hoặc trái phép sang Campuchia để làm phục vụ, tiếp viên cơ sở kinh doanh Karaoke, phiên dịch; phụ việc tại các quán ăn, nhà hàng do người Trung Quốc làm chủ. Đặc biệt, nhiều trường hợp sang Campuchia làm công việc giả shipper, đầu tư chứng khoán… cho các công ty lừa đảo.