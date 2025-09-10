Tây Ninh tiếp nhận nhiều người trở về từ các công ty lừa đảo ở Campuchia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tây Ninh tiếp nhận nhiều người trở về từ các công ty lừa đảo ở Campuchia

Hải Đường

(NLĐO) - Trong số những công dân Việt Nam được cửa khẩu ở Tây Ninh tiếp nhận, có nhiều trường hợp từng làm việc tại các công ty lừa đảo ở Campuchia.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bàn giao 78 công dân cho công an 22 tỉnh, thành phố tiếp nhận và đưa về địa phương để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tây Ninh tiếp nhận nhiều người trở về từ các công ty lừa đảo ở Campuchia- Ảnh 1.

Các công dân trở về từ Campuchia

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 9-9, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thuộc xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh), cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục tiếp nhận công dân từ phía Campuchia bàn giao.

Sau khi điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định có 22 trường hợp xuất cảnh bằng hộ chiếu qua các cửa khẩu và có hành trình hợp pháp; 57 trường hợp xuất cảnh trái phép.

Các công dân trên khai nhận đã tự nguyện xuất cảnh hợp pháp hoặc trái phép sang Campuchia để làm phục vụ, tiếp viên cơ sở kinh doanh Karaoke, phiên dịch; phụ việc tại các quán ăn, nhà hàng do người Trung Quốc làm chủ. Đặc biệt, nhiều trường hợp sang Campuchia làm công việc giả shipper, đầu tư chứng khoán… cho các công ty lừa đảo.

Tin liên quan

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhất

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhất

(NLĐO) - Ngân hàng Nhà nước cho biết tình trạng lừa đảo tài chính gia tăng, dùng công nghệ AI/deepfake để chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân

Bộ Công an thông tin về vụ "ông trùm" ở TP HCM cầm đầu lừa đảo hàng trăm ngàn người già

(NLĐO)- Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo người già do Trần Quang Đạo (ở TP HCM) cầm đầu, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục ra quyết định khởi tố thêm 23 bị can.

Một sinh viên bị "bắt cóc online", nhóm lừa đảo đòi tiền chuộc 300 triệu đồng

(NLĐO) - Nam sinh viên tại Cần Thơ bị "bắt cóc online", khi công an tìm gặp thì nạn nhân đang ở trong khách sạn với tâm lý hoảng sợ.

công dân Việt Nam phòng cảnh sát hình sự tỉnh Tây Ninh lừa đảo trực tuyến lừa đảo Campuchia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo