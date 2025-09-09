HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng chủ trì làm việc với Ban Thường vụ các Tỉnh ủy Tây Ninh và Tuyên Quang

Văn Duẩn

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Tổ Công tác số 2 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, Tuyên Quang về Đại hội Đảng bộ tỉnh

Ngày 9-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ Công tác số 2 do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì đã làm việc với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, Tuyên Quang, để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng chủ trì làm việc với Ban Thường vụ các Tỉnh ủy Tây Ninh và Tuyên Quang- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN

Cùng dự buổi làm việc có các ông: Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, Tổ Công tác đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện chủ yếu trình đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Nhìn chung dự thảo các văn kiện đã được các Tỉnh ủy đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025-2030 đã thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển, cơ bản quán triệt và cụ thể hóa được chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Phát biểu của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện của Tỉnh ủy Tây Ninh, Tuyên Quang đồng thời đề nghị làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, bổ sung nêu rõ về tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, bổ sung định hướng tầm nhìn chiến lược trong giai đoạn mới và đặt ra yêu cầu đối với từng địa phương.

Trong đó, đối với tỉnh Tây Ninh, đề nghị Đảng bộ tỉnh đẩy mạnh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường; đột phá phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đối với tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổ Công tác đề nghị Tỉnh ủy Tây Ninh, Tuyên Quang nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tiếp thu tối đa góp ý của các ban, bộ ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải khắc phục "bệnh" lười suy nghĩ, ngại học tập

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải khắc phục "bệnh" lười suy nghĩ, ngại học tập

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cần đi đầu khắc phục "bệnh" lười suy nghĩ, ngại học tập, nghiên cứu…

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương để cho ý kiến phương án nhân sự.

Bộ Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

(NLĐO) - Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, tập thể Bộ Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Thủ tướng thủ tướng phạm minh chính đại hội đảng bộ Bộ Chính trị
