Chia sẻ kinh nghiệm nâng cấp "bản lĩnh đàn ông"

Trong bối cảnh nhu cầu điều trị các bệnh lý nam khoa, vô sinh nam và phục hồi chức năng sinh dục ngày càng gia tăng, Bệnh viện Bình Dân TPHCM phối hợp cùng Hội Tiết niệu châu Âu (EAU) và Hội Tiết niệu – Thận học Việt Nam (VUNA) tổ chức hội thảo tập huấn chuẩn châu Âu về Nam khoa 2026.

Chương trình diễn ra trong hai ngày 5 và 6-6 thu hút khoảng 200 bác sĩ chuyên khoa tiết niệu - nam khoa, ung bướu, nội tiết, tạo hình và nhân viên y tế tham gia.

Một ca phẫu thuật thị phạm tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, cho biết hội thảo không chỉ dừng lại ở các kỹ thuật ngoại khoa mà còn hướng tới nâng cao chất lượng sống toàn diện cho bệnh nhân nam, từ việc bảo tồn chức năng sinh sản cho bệnh nhân ung thư đến việc thấu hiểu các góc nhìn tâm lý của người bệnh và bạn đời.

Các chuyên đề chuyên sâu xoay quanh các chủ đề trọng điểm của nam khoa hiện đại, từ phẫu thuật thị phạm, phục hồi chức năng sau phẫu thuật vùng chậu đến ung thư sinh dục nam, bảo tồn khả năng sinh sản và vi phẫu điều trị vô sinh nam.

PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, phát biểu khai mạc hội thảo

"Điểm nhấn của hội thảo là các phiên phẫu thuật thị phạm được truyền trực tiếp từ phòng phẫu thuật tại Khu Kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân đến hội trường. Đây cũng là cơ hội để hơn 200 bác sĩ nam khoa, ung bướu, nội tiết đến tạo hình cùng nhau thảo luận sôi nổi và trao đổi kinh nghiệm xử trí các tình huống lâm sàng phức tạp" - BS Hưng cho hay.

Bên cạnh hoạt động phẫu thuật thị phạm, chương trình khoa học tập trung vào các mảng chuyên đề có tính ứng dụng cao, từ điều trị vô sinh nam, bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân ung thư đến phục hồi chức năng tình dục và tạo hình cơ quan sinh dục.

Nhiều nội dung phản ánh xu hướng điều trị hiện đại không chỉ hướng đến kiểm soát bệnh lý mà còn chú trọng duy trì chất lượng sống và khả năng sinh sản cho người bệnh như: Vi phẫu điều trị vô sinh nam: Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật vi phẫu trích xuất tinh trùng (mTESE) so với phương pháp truyền thống (TESE) cùng các kỹ thuật nối ống dẫn tinh. Bảo tồn sinh sản cho bệnh nhân ung thư: Lựa chọn phương pháp trữ đông tinh trùng, phân lập tế bào mầm và đánh giá ảnh hưởng của hóa - xạ trị đến quá trình sinh tinh.

Điểm nhấn của hội thảo là các phiên phẫu thuật thị phạm được truyền trực tiếp từ phòng phẫu thuật tại Khu Kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân đến hội trường

Ung thư và tạo hình sinh dục: Cập nhật kỹ thuật cắt bỏ, tạo hình quy đầu, kiểm soát hạch bạch huyết và thảo luận chuyên sâu về hệ quả của ghép dương vật. Phục hồi chức năng và tâm lý: Đánh giá góc nhìn từ người bạn đời đối với rối loạn chức năng sau phẫu thuật và thực hành lâm sàng điều trị tiểu không kiểm soát.