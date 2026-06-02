Tưởng viêm da vùng kín, người đàn ông phát hiện mắc ung thư hiếm

Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị một số trường hợp mắc Paget sinh dục - dạng ung thư biểu mô tuyến hiếm gặp - sau thời gian dài được điều trị như bệnh da liễu thông thường nhưng không cải thiện.

Paget sinh dục là dạng ung thư hiếm ở vùng sinh dục, dễ bị nhầm với viêm da

Điển hình là nam bệnh nhân ngoài 60 tuổi sống chung với tổn thương vùng sinh dục suốt 2 năm. Ban đầu, người bệnh xuất hiện các sẩn đỏ ở bìu, không đau, không ngứa nên chủ quan. Qua thăm khám tại nhiều cơ sở y tế, bệnh nhân được chẩn đoán viêm da bìu và dùng nhiều loại thuốc uống, thuốc bôi nhưng không hiệu quả.

Khoảng 4 tháng gần đây, tổn thương bắt đầu trợt loét, tiết dịch nhiều và lan rộng. Khi đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, kết quả mô bệnh học xác định người bệnh mắc Paget sinh dục vùng bìu - gốc dương vật, một dạng ung thư biểu mô tuyến hiếm gặp.

May mắn, các thăm dò hình ảnh cho thấy tổn thương chưa xâm lấn cấu trúc xung quanh và chưa ghi nhận di căn hạch. Bệnh nhân sau đó được phẫu thuật cắt bỏ tổn thương kết hợp tạo hình vùng da khuyết.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Paget ngoài vú (Paget sinh dục) là dạng ung thư biểu mô tuyến hiếm, thường xuất hiện ở vùng da giàu tuyến mồ hôi như bìu, dương vật, âm hộ hoặc quanh hậu môn.

Bệnh tiến triển chậm, triệu chứng ban đầu dễ nhầm với viêm da, chàm, nấm da hoặc vảy nến. Vì vậy, nhiều người điều trị kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới được chẩn đoán chính xác.

Paget sinh dục thường gặp ở người trên 50 tuổi và dễ bị bỏ sót nếu không được sinh thiết khi tổn thương kéo dài, không đáp ứng điều trị.

Hiện phương pháp điều trị chủ yếu là phẫu thuật cắt rộng tổn thương kết hợp tạo hình che phủ vùng da khuyết. Theo các chuyên gia, nếu bệnh còn khu trú ở lớp thượng bì và được cắt bỏ hoàn toàn, tiên lượng thường tốt. Tuy nhiên, khi đã xâm lấn hạch hoặc di căn xa, việc điều trị sẽ phức tạp hơn.

Đáng chú ý, tỉ lệ tái phát sau phẫu thuật cắt rộng vẫn ở mức 33-36%, có thể giảm xuống còn khoảng 16% nếu được phẫu thuật. Thời gian tái phát trung bình khoảng 3 năm sau điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám chuyên khoa da liễu hoặc ung bướu khi xuất hiện bất thường kéo dài ở vùng sinh dục, hậu môn hoặc nách như mảng đỏ dai dẳng, có vảy hoặc tiết dịch; tổn thương có ranh giới rõ; kéo dài trên 4-6 tuần; không đáp ứng thuốc bôi thông thường hoặc lan rộng theo thời gian.

Đặc biệt, nếu đã điều trị nấm da, viêm da hoặc chàm trong 2-4 tuần nhưng không cải thiện, người bệnh cần được sinh thiết để xác định nguyên nhân.