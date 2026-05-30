Người đàn ông cầu cứu bác sĩ sau khi tiêm filler tăng cường “bản lĩnh đàn ông”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người đàn ông cầu cứu bác sĩ sau khi tiêm filler tăng cường “bản lĩnh đàn ông”

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Người đàn ông sau khi tiêm filler để tăng kích thước "cậu nhỏ", chỗ tiêm trở nên cứng chắc, đóng thành từng cục và gây biến dạng.

TS-BS Lê Vũ Tân, Khoa Nam khoa - Bệnh viện Bình Dân TPHCM, cho biết ông vừa có tiếp nhận một người đàn ông nước ngoài (U50) đến tư vấn trong tình trạng vô cùng lo lắng mình bị ung thư "cậu nhỏ".

Tiêm filler để tăng “bản lĩnh đàn ông” nhưng cái kết - Ảnh 1.

TS-BS Lê Vũ Tân, Khoa Nam khoa - Bệnh viện Bình Dân TPHCM, tư vấn cho bệnh nhân

Bệnh nhân từng thực hiện thủ thuật tiêm filler để tăng kích thước cậu nhỏ tại Mexico. Khối tiêm sau một thời gian đã trở nên cứng chắc, đóng thành từng cục và gây biến dạng. Qua siêu âm, bác sĩ ghi nhận các khối filler vẫn còn giới hạn rõ và không có dấu hiệu nhiễm trùng. Sau khi được giải thích, bệnh nhân cho hay sẽ trở lại quê nhà gặp lại bác sĩ thủ thuật cho mình để giải quyết.

Theo BS Tân, việc tiêm các chất làm đầy (filler, silicone...) không rõ nguồn gốc vào vùng nhạy cảm tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ cao như nhiễm trùng, hoại tử, xơ hóa và hình thành các khối u xơ cứng chắc. Dù không phải là ung thư ác tính nhưng biến chứng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả chức năng sinh lý lẫn tâm lý người bệnh.

"Đừng chủ quan nâng cấp bản lĩnh phái mạnh vào những dịch vụ thần tốc giá rẻ hoặc thiếu an toàn. Nếu đã lỡ thực hiện và thấy có dấu hiệu bất thường (như sưng, đau, khối cứng…), hãy đến ngay các cơ sở nam khoa uy tín để được thăm khám và xử lý kịp thời để tránh tình trạng nặng thêm"- BS Tân cảnh báo.

Tin liên quan

Chuyện không thể chấp nhận ở phòng cấp cứu (*): Nâng bản lĩnh, tránh bỏ mặc

Chuyện không thể chấp nhận ở phòng cấp cứu (*): Nâng bản lĩnh, tránh bỏ mặc

Ngoài vượt qua áp lực, việc đánh giá, phân loại người bệnh ngay từ khâu nhập viện đầu tiên mang tính sống còn trong cấp cứu

Cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi": Bản lĩnh thép trong phòng mổ ghép gan

Bên cạnh kỹ thuật tiên tiến, tay nghề người thầy thuốc thì sự yêu thương, chia sẻ là chất xúc tác quan trọng để cuộc phẫu thuật thành công

Ăn trứng ung có duy trì "bản lĩnh" đàn ông?

ThS-BS NGUYỄN HOÀNG ĐỨC, Hội Niệu - Thận học Việt Nam, trả lời câu hỏi của bạn đọc về tính xác thực của lời đồn: Ăn trứng ung làm tăng "bản lĩnh" đàn ông.

biến chứng tiêm filler nâng cấp nam khoa bản lĩnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo