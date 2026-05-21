Chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, có thể bị phát tới 50 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó, nhiều quy định đáng chú ý liên quan đến hành vi vi phạm trên mạng xã hội, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.

Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 50 triệu đồng. Ảnh minh hoạ: VGP

Theo nghị định, đối tượng áp dụng gồm tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm. Ngoài doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, các đối tượng khác như đại lý Internet, điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng, tổ chức cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng, nhà đăng ký tên miền, đơn vị vận hành hệ thống thông tin… cũng thuộc phạm vi điều chỉnh.

Đối với hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, nghị định quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi như: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi đăng tải thông tin cổ súy tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người; đăng tải nội dung dâm ô, đồi trụy; thông tin phá hoại thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội hoặc sức khỏe cộng đồng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị xử phạt nếu cung cấp, chia sẻ nội dung mô tả tỉ mỉ hành động chém giết, tai nạn, nội dung kinh dị, rùng rợn; đăng tải tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm khi chưa được phép lưu hành hoặc không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

Nghị định cũng quy định xử phạt đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm; đăng tải hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; chia sẻ đường dẫn tới thông tin có nội dung bị cấm.

Một số hành vi khác bị xử phạt gồm: Lợi dụng mạng xã hội để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí; cơ quan báo chí không thông báo khi thiết lập tài khoản, trang cộng đồng, kênh nội dung trên mạng xã hội; chủ tài khoản, quản trị viên nhóm cộng đồng không thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý, nghị định quy định phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với các hành vi nghiêm trọng hơn như: Cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt giới tính hoặc chủng tộc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt từ 30-50 triệu đồng cũng áp dụng đối với hành vi tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân và các bí mật khác; cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, nghị định quy định buộc gỡ bỏ các thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn hoặc vi phạm pháp luật. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, cơ quan chức năng có thể yêu cầu khóa tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung liên quan.

Nghị định số 174 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.