Pháp luật

Xuất hiện thông tin giả mạo bán đấu giá tài sản thi hành án

Trần Thái

(NLĐO) – Tình trạng xuất hiện các thông tin giả mạo việc bán đấu giá tài sản thi hành án được đăng tải trên mạng xã hội, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM, thời gian gần đây, đơn vị ghi nhận một số cá nhân, tổ chức giả mạo danh nghĩa cơ quan thi hành án, đăng tải các nội dung với tiêu đề như "Thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Thi hành án dân sự TPHCM" trên mạng xã hội.

Các thông tin này không đúng sự thật, không trùng khớp với nội dung bán đấu giá tài sản được công bố chính thức theo quy định pháp luật .

Chỉ công bố qua các kênh chính thức

THADS TPHCM cho biết, căn cứ Luật THADS, Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn, toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản bán đấu giá thi hành án trên địa bàn thành phố chỉ được công bố công khai, chính thức qua các kênh sau:

1. Cổng Đấu giá tài sản Quốc gia của Bộ Tư pháp (https://dgts.moj.gov.vn)

2. Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý Thi hành án dân sự (https://thads.moj.gov.vn/Pages/home.aspx)

3. Trang thông tin điện tử THADS TPHCM (https://thads.moj.gov.vn/tphochiminh/Pages/Trang-chu.asx)

Ngoài ra, người dân có nhu cầu tìm hiểu hoặc tham gia mua tài sản đấu giá có thể liên hệ trực tiếp THADS TPHCM; 19 phòng THADS khu vực; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TPHCM hoặc các tổ chức đấu giá tài sản hợp pháp trên địa bàn.

Cảnh báo rủi ro, tránh "sập bẫy" lừa đảo

Trước thực trạng thông tin giả mạo lan truyền trên không gian mạng, THADS TPHCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác, chỉ tiếp cận và sử dụng thông tin bán đấu giá từ các nguồn chính thống.

Xuất hiện thông tin giả mạo bán đấu giá tài sản thi hành án tại TP HCM - Ảnh 1.

Cảnh báo thông tin giả mạo bán đấu giá tài sản thi hành án

Đặc biệt, cơ quan thi hành án lưu ý người dân không giao dịch, không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân cho các nguồn không rõ ràng, tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc cần xác minh thông tin liên quan đến bán đấu giá tài sản thi hành án, người dân có thể liên hệ đường dây nóng 1900 5555 29 của THADS TPHCM để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời .

