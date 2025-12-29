HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chia tay một “tượng đài bóng đá” từng khoác áo Man United

Hải Hưng

(NLĐO) – Tiền đạo Edinson Cavanii từng chơi cho Napoli, PSG, Man Utd tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38, khép lại sự nghiệp lẫy lừng

Tiền đạo lừng danh Edinson Cavani chính thức tuyên bố giải nghệ, khép lại hành trình thi đấu đỉnh cao kéo dài gần 20 năm.

Quyết định này không chỉ đánh dấu sự kết thúc của hành trình rực rỡ, mà còn là lời chia tay đầy cảm xúc của một trong những chân sút xuất sắc làng túc cầu thế giới.

Thông qua mạng xã hội, tiền đạo người Uruguay gửi thông điệp tri ân bằng những dòng đầy cảm xúc: "Cảm ơn rất nhiều, bóng đá!".

Chia tay một “tượng đài bóng đá” - Ảnh 1.

Tiền đạo Edinson Cavani khi còn khoác áo Man Utd. Ảnh: Sky Sports

Cựu tiền đạo Man Utd khẳng định bóng đá đã định hình con người mình, giúp anh vượt qua thất bại và những lúc khó khăn. Bản thân anh trân trọng từng bước đi và biến những giấc mơ thuở ấu thơ thành hiện thực.

"Tôi rời đi trong sự bình thản với cảm giác đã cống hiến tất cả trong từng buổi tập và qua từng trận đấu. Có sai lầm, có thành công nhưng luôn với sự tôn trọng nghề nghiệp vốn đã cho tôi quá nhiều điều" – cựu chân sút sinh năm 1987 bày tỏ. 

Cavani khởi đầu sự nghiệp trong màu áo Danubio, trước khi gây ấn tượng mạnh tại Palermo. Tuy nhiên, quãng thời gian khoác áo Napoli mới thực sự đưa tên tuổi anh lên hàng ngôi sao lớn của bóng đá châu Âu.

Thống kê cho thấy qua 138 trận đấu cho đội bóng miền Nam nước Ý, Cavani ghi tới 104 bàn thắng, giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A mùa giải 2012–2013 và mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Màn trình diễn xuất sắc đó giúp Cavani chuyển tới PSG với mức phí kỷ lục thời điểm ấy. Tại nước Pháp, anh trở thành biểu tượng của sân Parc des Princes, giành 6 chức vô địch quốc gia, 2 lần là chân sút số một Ligue 1 và từng giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử câu lạc bộ, trước khi bị Kylian Mbappe vượt qua.

Tiếp đến, Cavani lần lượt khoác áo Man Utd, Valencia và khép lại hành trình thi đấu chuyên nghiệp tại Boca Juniors. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, anh vẫn được ngưỡng mộ bởi tinh thần chiến đấu, sự chuyên nghiệp và khát khao cống hiến đến những phút cuối cùng.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia Uruguay, Cavani ghi 58 bàn sau 136 lần ra sân, góp mặt trong thế hệ vàng lọt vào bán kết World Cup 2010 và đăng quang Copa America 2011. Chỉ có Luis Suarez là người ghi nhiều bàn hơn anh cho tuyển Uruguay.

Tuyên bố khép lại sự nghiệp của tiền đạo Edinson Cavani không ồn ào, không phô trương, đúng với cách anh đã sống và thi đấu: bền bỉ, khiêm nhường và tận hiến.

Bóng đá thế giới chia tay một tượng đài săn bàn nhưng hình ảnh chân sút Edinson Cavani có lẽ sẽ còn đọng lại rất lâu trong ký ức người hâm mộ.


Tin liên quan

Đồng đội Jordi Alba sắp giải nghệ, Lionel Messi nói lời gan ruột

Đồng đội Jordi Alba sắp giải nghệ, Lionel Messi nói lời gan ruột

(NLĐO) – Vài ngày sau khi Sergio Busquets tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa, Lionel Messi càng sầu muộn bởi một đồng đội khác là Jordi Alba cũng nói điều tương tự

Cầu thủ được bóng đá Ý chú ý, bất ngờ giải nghệ ở tuổi 19

(NLĐO) - Cristian Totti, con trai cựu ngôi sao Ý Francesco Totti đã quyết định từ bỏ bóng đá vì áp lực quá lớn bởi cái bóng người cha.

Huyền thoại Qatar đã giải nghệ, bất ngờ trở lại ở vòng loại World Cup 2026

(NLĐO) - Huyền thoại bóng đá Qatar Hassan Al Haydos bất ngờ trở lại thi đấu dù đã giải nghệ, để chuẩn bị cho vòng loại 4 World Cup 2026 khu vực châu Á.

giải nghệ Man Utd Edinson Cavani Cavani PSG
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo