Chiếc áo và tâm hồn

Nguyễn Thành Tính đang có hơn 10 bộ áo dài. Ban đầu, anh mua áo dài may sẵn nhưng càng về sau Tính lại thích cảm giác đi may áo dài, được những người thợ may lấy số đo chi tiết. Để có thành phẩm như ý, đòi hỏi người thợ phải khéo léo, tỉ mỉ, thấu hiểu, sẻ chia được tư duy thẩm mỹ với người mặc. Theo chàng trai 9X này, áo dài có thể dành cho mọi đối tượng, bất kể giới tính, tuổi tác hay vóc dáng, bởi lẽ, trang phục này chứa đựng cả câu chuyện văn hóa chứ không đơn thuần dừng lại ở ý nghĩa làm đẹp. Một phom dáng đúng và đẹp, chất liệu phù hợp là quan trọng. Nếu như áo dài nữ toát lên vẻ thướt tha, kín đáo, dịu dàng thì áo dài nam lại mang nét trang trọng, nghiêm cẩn. "Tôi thấy may mắn, niềm tự hào dân tộc lan tỏa trong tim khi được khoác lên mình áo dài truyền thống. Một trang phục giản dị, thuần khiết mà đẹp đẽ. Tôi cảm thấy chiếc áo có ảnh hưởng đến tâm hồn người mặc, nhắc bản thân mình có phong thái nghiêm trang hơn, đĩnh đạc trong cách đi đứng, ăn nói…" - Tính kể.



Thành Tính thường mặc áo dài đầu xuân, trong lễ khai giảng và các sự kiện lớn của cộng đồng và nhà trường

Lễ, Tết hay các sự kiện quan trọng là lúc áo dài được khoe sắc nhiều nhất. Là một thầy giáo trẻ, Tính có nhiều bạn bè và đồng nghiệp cùng chia sẻ tình yêu với áo dài. Tính vui vì có nhiều người quanh mình hưởng ứng việc nam giới mặc áo dài. Bộ trang phục truyền thống góp phần tạo thêm sự mạnh mẽ, cá tính cho họ.

Hiện nay, giới trẻ vẫn bắt gặp nhiều chiếc áo được gắn nhãn là "biến tấu", "cách tân" với sự thay đổi rất nhiều trong kết cấu, kiểu dáng và các họa tiết, đôi khi gây ra những "thảm họa thời trang", gây tranh cãi trái chiều trong dư luận. Thành Tính cho rằng sẽ thật đáng buồn nếu làm mai một đi tinh thần vốn có của áo dài Việt Nam. Đặc trưng của loại y phục này là sự thanh lịch, tôn lên vẻ đẹp cá nhân.

Tính nêu suy nghĩ: "Giới trẻ có cá tính, sự sáng tạo riêng song đừng quên tôn trọng giá trị truyền thống. Chúng ta nên tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng, vững vàng kiến thức văn hóa - lịch sử dân tộc. Những phá cách liên quan tới bản sắc cần dựa trên nền tảng nhất định, không thể chạy theo những hiện tượng trên mạng, vì "câu like, câu view" mà thiếu cân nhắc các chuẩn mực lâu năm".