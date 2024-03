Làm bạn cùng sách và vũ điệu

Dương Thư là thành viên Câu lạc bộ nhảy Bound Crushers Dance Company (B2C) - Trường ĐH Hoa Sen. Cô gái 22 tuổi này theo đuổi thể loại Contemporary (Đương đại). Nhảy múa không chỉ đơn thuần là chuyển động mà còn là chìa khóa để cô giao tiếp, truyền tải thông điệp cá nhân đến mọi người qua ngôn ngữ hình thể.



Những cuốn sách hay là nguồn cảm hứng để Dương Thư không ngừng hoàn thiện bản thân

Thư bày tỏ: "Nhảy múa là đam mê mãnh liệt của tôi. Tôi yêu Contemporary bởi sự hòa hợp với âm nhạc rất tự nhiên, trôi chảy tự do và liên tục như dòng nước, không rập khuôn". Các bài tập về hít thở, cảm nhận mặt đất trên từng bước chân... giúp cô tự do khám phá thế giới nội tâm và thấu hiểu bản chất các vũ điệu. Cô xem B2C là chỗ dựa tinh thần vững chắc để mạnh mẽ bứt phá và đặt mục tiêu nghiêm túc với bộ môn này.

Một kỷ niệm đáng nhớ với Thư là tác phẩm "Sao cha không" mà cô cùng hai bạn Huỳnh Lâm Vinh và Bông biên đạo. "Tôi dám thoát khỏi vùng an toàn khi cắt tóc ngắn để khắc họa rõ nét nhân vật người cha trong bài nhảy. Cả ba thành viên đã lột tả bức tranh mâu thuẫn gia đình rất trọn vẹn, đong đầy cảm xúc" - cô kể.

Thư có sự quan sát kỹ lưỡng, cảm nhận rõ nét những chuyển động của cuộc sống.

Thư tin rằng để phát triển bản thân toàn diện thì phải rèn luyện thể chất đi đôi với vun bồi tri thức nên cô dành nhiều thời gian đọc sách. Sách nuôi dưỡng tâm hồn, giúp Thư thêm nhạy cảm, tinh tế. Cô biết thấu hiểu nhiều hơn, những bài nhảy ngày càng sống động và chân thật. Cuốn sách yêu thích của cô là "Dòng chảy" (Flow) của tác giả Mihaly Csikszentmihalyi - dịch giả Huỳnh Hiếu Thuận (Nhà Xuất bản Dân Trí và First News ấn hành). Thư chiêm nghiệm: "Hạnh phúc sẽ đến khi mình tạo ra dòng chảy cho bất kỳ công việc gì. Tôi học cách đặt ra những câu hỏi cốt lõi rồi tự trải nghiệm cuộc sống một cách sâu sắc để có câu trả lời".

Còn cuốn sách "Lời hứa về một cây bút chì" (The Promise of a Pencil) của tác giả Adam Braun - dịch giả Hải Đăng (Nhà Xuất bản Thế Giới và Alpha Books ấn hành) thì tiếp lửa để Thư thắp lên khát vọng cống hiến tuổi trẻ cho bao điều ý nghĩa. Cô muốn lan tỏa tình yêu thương và thường góp sức vào các dự án thiện nguyện hướng đến bạn nhỏ thiếu may mắn. Nguyện vọng của Thư trong tương lai là làm giáo viên cho trẻ em vùng cao và cô sẽ kiên trì cho ước mơ ấy.