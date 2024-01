"Vitamin tâm hồn" của bạn trẻ

Dương Lê Anh Thư (tên thường gọi Dương Thư, 22 tuổi) yêu thích vũ đạo. Cô sinh viên năm 4 Trường Đại học Hoa Sen là một trong những thành viên tích cực của Câu lạc bộ nhảy Bound Crushers dance Company (B2C).



Nghệ thuật thắp sáng tinh thần

Dương Thư đã gắn bó với B2C được 4 năm và có kết nối sâu sắc với các bạn trẻ đồng điệu. Chất liệu để Thư đưa vào các bài nhảy đến từ chính trải nghiệm, quan sát tinh tế trong cuộc sống. Thư hay nhảy trong bóng tối như cách thả mình dạo chơi vào không gian mới thật phóng khoáng, tự do. "Tôi không nhảy để được công nhận trong tiếng reo hò và ánh đèn sân khấu mà nhảy cho chính mình nên dù nhảy trong khán phòng cả ngàn người hay trong góc tối cũng không quá khác biệt. Thật tuyệt vời khi tận hưởng từng chuyển động" - Thư kể. Một trong các tác phẩm tâm đắc của cô là bài biên đạo "Sao cha không" do Thư cùng hai bạn diễn Huỳnh Lâm Vinh và Bông thể hiện. Từng động tác chứa đựng ý nghĩa và cảm xúc riêng, phản ánh sự đầu tư và trau chuốt tỉ mỉ. Biểu cảm, hơi thở và nhịp đập trái tim... hòa quyện với âm nhạc, gây ấn tượng cho người xem.

Diệp Thế Bảo, sinh viên Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM, có niềm đam mê với âm nhạc và nhạc cụ từ cuối cấp III, khi nhà trường tổ chức đêm nhạc có ban nhạc Chillies biểu diễn. Thần thái và sự điêu luyện trong ngón đàn của Nhím Biển - guitarist của ban nhạc - lập tức cuốn hút Bảo. Dù chưa từng học đàn, anh chàng gen Z vẫn quyết tâm tự học qua YouTube. Lúc đầu, mọi thứ khá trầy trật. May thay, Bảo có 2 người bạn am hiểu âm nhạc hướng dẫn thêm. Dù chơi chưa xuất sắc, cũng chưa có cơ hội đi diễn nhiều nhưng việc biết chơi nhạc cụ thật sự có ích với Bảo khi giải tỏa được bao căng thẳng khi tập đàn. Kỷ niệm đáng nhớ là lần đi diễn trong chương trình từ thiện cho trẻ có hoàn cảnh kém may mắn, Bảo xúc động khi mang đến niềm vui cho các bạn nhỏ và mọi người.

Với Nguyễn Ngọc Hà Anh (19 tuổi, quê Lâm Đồng), việc chơi được nhạc cụ góp phần đáng kể giúp cô xây dựng sự cân bằng tâm lý trong những ngày đầu bỡ ngỡ xuống thành phố nhập học. Hà Anh có thể chơi thành thạo piano, guitar lẫn violon.

Từ trái qua : Những bạn trẻ như Dương Thư, Hà Anh, Đức Phát, Thế Bảo làm giàu đời sống tinh thần một cách lành mạnh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thêm kết nối, trưởng thành

Chuyện sinh hoạt, giao lưu "tài lẻ" với nhau ngày càng thuận lợi thì các bạn trẻ càng muốn làm cho bức tranh tuổi trẻ của mình thêm màu sắc bằng các khả năng đa dạng như hát, vũ đạo, rap, chơi nhạc cụ...

Những khoảnh khắc cùng nhau tập luyện vất vả để tỏa sáng trong một tiết mục hay chỉ đơn giản để chạm đến sự thăng hoa trong từng chuyển động... là hành trang quý giá tuổi 20 của Dương Thư. Nhờ tập nhảy mà Thư gặp gỡ thêm bè bạn, vun bồi vốn sống, làm giàu nội tâm với biết bao cung bậc buồn vui.

Với Phan Đức Phát (quê TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), âm nhạc thật sự là người bạn đồng hành thân thiết. Sau những giờ học căng thẳng hay những bộn bề bận rộn thường thấy ở giới trẻ thì việc trở về phòng, cầm đàn lên, viết những lời xuất phát từ cảm xúc chân thật và tự ngân nga đã giúp Phát giải tỏa tâm trạng, vững vàng đối diện các thách thức và bước tiếp đến mục tiêu của mình. Phát ngày càng trở nên điềm tĩnh, chững chạc, có góc nhìn đa chiều về các vấn đề cuộc sống. Điều này cũng gần gũi với cách cậu tiếp cận âm nhạc - cởi mở và đầy tinh thần ủng hộ cái hay, cái mới. Phát nghe cả nhạc ngoại và Việt, không tự tạo cho mình rào cản hay thiên kiến nào và có niềm tin các nghệ sĩ trong nước có thể bắt kịp xu hướng thế giới.

Một điểm chung là các bạn trẻ tích lũy được nhiều giá trị rất thiết thực cho hành trình hoàn thiện bản thân khi theo đuổi một bộ môn nào đó. Hà Anh tâm sự: "Để học một nhạc cụ thành công và không bỏ cuộc là nhờ động lực và kiên trì. Dù không phải là thiên tài nhưng khi làm một điều gì thật sự thích thì khả năng thành công lớn hơn. Tôi đề cao động lực. Có thể động lực không phải lúc nào cũng có nhưng chơi nhạc là đặt cái tâm của mình vào để cảm nhận được giai điệu của từng bản nhạc và hiểu cách xử lý ở từng đoạn nhạc".

Diệp Thế Bảo rèn được kỹ năng quản trị thời gian hiệu quả, nhất là khi bước vào đại học, để có thể học tập, vui chơi mà vẫn tập đàn đều đặn mỗi ngày. Qua lời ca, tiếng đàn, những người trẻ dễ dàng mở lòng để trao đổi, học hỏi lẫn nhau bao điều tốt đẹp. Bảo thiên về chú trọng tính kỷ luật cá nhân với mong muốn trở thành phiên bản tích cực hơn của mình.