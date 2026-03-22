Uống trà giữa trời Âu

Bài, ảnh: Nguyễn Thu Trang

(NLĐO)- Đoàn Thái Nguyên chúng tôi qua châu Âu công tác, những chiếc xe đẩy đầu tiên chính là những lá chè.

Chúng tôi bước vào quán Hà Nội giữa lòng làng cổ Český Krumlov. Trời về tối khá lạnh nhưng quán thật ấm. Ấm hơn khi sau bữa ăn được ngồi hàn huyên cùng chủ quán - một Việt kiều.

Chủ quán hỏi: "Đoàn mình uống gì?" Chị trưởng đoàn vui vẻ: "Tụi em có sẵn trà đây".

Những đồi chè xanh mướt mát không chỉ đem tới những ấm trà ngon, mà có thể thành địa điểm du lịch sinh thái tuyệt vời

Đoàn Thái Nguyên chúng tôi qua châu Âu công tác, những chiếc xe đẩy đầu tiên chính là những lá chè. 

Trà Co-op Khe Cốc hái từ vùng trồng chè hữu cơ của một ông chủ khó tính. Ông chủ tiếp đãi nồng hậu, mời thưởng trà và kẹo lạc, nhưng khi nhắc tới việc làm trà túi lọc tiện lợi thì ông cười: "Kẹo lạc tôi có vị trà xanh nhưng trà sạch Thái Nguyên tôi chỉ làm dạng trà mạn thủ công, giữ nguyên hương vị. Mỗi lần lấy trà pha lại như đang ôm vào lòng tay từng búp chè non, từng giọt mồ hôi, từng buổi sớm hái lá".

Trà sạch Khe Cốc: Trà ngon bên vài chiếc kẹo lạc cũng đủ để xa lạ thành thân quen

Thế là đoàn tôi lên đường với những hộp trà mạn và những bộ ấm chén. Dù nặng nhưng nghĩ mãi, chỉ có trà sạch chuẩn mới đủ an tâm đem biếu đối tác và thể hiện bản sắc của Thái Nguyên, của người Việt - lấy chén trà, miếng kẹo lạc mở đầu câu chuyện thân tình.

Biết bố chồng thích uống trà, tôi cất công tìm những loại trà ngon. Nghe nói trà Phổ Nhĩ rất tốt, loại nhiều năm tuổi lên tới nhiều triệu. Nhưng bánh trà tôi biếu ông và bạn, không uống được, các ông chỉ mê trà mạn thôi – trà mạn Thái Nguyên. Còn bố mẹ tôi, đi Đà Nẵng chơi, vào quán nào cũng hỏi: "Có trà không?". Chén trà đã trở thành một phần cuộc sống, một phần không thể thiếu như gạo với người Việt, như nước mắm trên mâm cơm.

Buổi tối hôm ấy, giữa làng cổ châu Âu, trong một quán ăn nhỏ, cái lành lạnh được xua tan khi hơi trà ấm nóng lan ra, chúng tôi, chủ và khách như những người bạn thân, hàn huyên tới khuya. Tự nhiên ai cũng trào dâng nỗi nhớ quê, nhớ nhà mình.

Uống trà giữa trời Âu: Một cốc trà ấm nóng đủ để cái lạnh phương xa tan biến

Cầm cốc trà nóng, tôi bâng khuâng nhớ về người chủ trà kiên định với trà mạn hữu cơ: "Một ấm trà nhỏ quây quần bên cạnh là người thân, là bằng hữu, cùng thưởng trà ngắm đồi xanh". Ấm trà nhỏ, vị chát nhưng hậu vị lại ngọt, cái ngọt của những câu chuyện đang chờ người kể. 

Mâm bánh kẹo dịp Tết đơn giản có trà, có kẹo, có hoa, là vui như Tết

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Một ấm trà, trọn kiếp người

(NLĐO)- Ngẫm ra, người Việt mình lạ thật. Khóc cười, hội hè, sinh tử, lúc nào quanh ta cũng vương vít mùi trà.

Lắng tâm cùng trà sư

(NLĐO)- Nghe trà sư Thanh Tâm chia sẻ, tôi chợt hiểu vì sao nhiều người xem trà như một cách trở về với chính mình

Nhật ký của trà

(NLĐO)- Tôi vốn là búp ngọn và lá non xanh mướt của những cây trà bình dị vươn lên trong nắng gió nơi đồi bãi quê hương Việt Nam.

Trà Việt Trà Thái nguyên Cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026
