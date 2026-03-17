Một ấm trà, trọn kiếp người

(NLĐO)- Ngẫm ra, người Việt mình lạ thật. Khóc cười, hội hè, sinh tử, lúc nào quanh ta cũng vương vít mùi trà.
Nhớ cái thuở tã tượi mồ hôi trên cánh đồng mùa gặt, các bà các mẹ quây quần bên gốc đa đầu làng. Bát nước chè xanh hái vội ngoài rào, vò nát, ủ trong cái ấm đất sứt vòi. Nước ẩy ra màu ngai ngái, chát xít, thế mà ngụm xuống lại ngọt lịm. Chút ngọt mộc mạc ấy xua tuột đi cái hanh hao nắng gió, kéo xóm giềng xích lại gần nhau qua mươi mẩu chuyện dâu rể, mùa màng. Đời cứ thế trôi đi trơn tru qua đáy bát.
Lúc khách đến nhà, dẫu lạ dẫu quen, chưa kịp hỏi han đã nghe tiếng khua chén lách tách. Hương trà mạn bốc lên, hơi ấm ấp vào lòng bàn tay gỡ tung mọi rào cản, ngượng ngùng.
Mấy ánh mắt e ấp của đám trai gái ngày dạm ngõ cũng mượn cớ khay trà mà tình tự. Ngày rước dâu, chén trà dâng lên bàn thờ gia tiên, chứng giám cho lời thề bách niên giai lão. Trà hoan hỉ san sẻ những nụ cười viên mãn.
Trà cũng lặng lẽ ngồi chung với những giọt nước mắt cạn kiệt. Đêm vắng, bộn bề trắc trở đổ sập xuống vai, ta lại lụi cụi đun nước. Một ấm, một chén, một mình.
Nước sôi dội thẳng vào đám lá khô cong. Những búp trà trồi sụt, ngụp lặn, xoay vòng y hệt kiếp nhân sinh đang loay hoay tìm bến đỗ. Ngậm đủ nước, lá trà mềm ra, từ từ hạ mình lắng xuống đáy, ngoan ngoãn nhả hết thảy cái đắng đót, bùi ngọt cho đời.
Đến khi hơi thở cuối cùng trút xuống, tiếng kèn đám hiếu nỉ non, người ở lại khom lưng dâng lên linh cữu một tuần trà nhạt. Khói nhang lẩn vào khói trà, tiễn một xác phàm về đất. Bã trà hắt ra gốc cây, rũ bỏ kiếp lá, lặng lẽ mục rữa để ủ cho những mầm non bung nở. Kiếp người dẫu rực rỡ vinh hoa hay hiu hắt bẽ bàng, rốt cuộc cũng vẹn tròn, bình thản mà tàn đi, y như một ấm trà vừa cạn nước.
(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)