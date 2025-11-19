Chiếc vali màu đen, chứa 6,8 triệu won bị thất lạc tại sân bay Đà Nẵng

Ngày 19-11, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết vừa hoàn trả chiếc vali chứa lượng lớn tiền mặt cho người dân.

Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bàn giao tài sản giá trị lớn cho công dân

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 18-11, anh Đoàn Minh Tuấn (SN 1990, quê Hà Nội) đến trình báo tại Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng về việc thất lạc một vali màu đen trong quá trình di chuyển bằng ô tô nhưng không nhớ rõ biển số xe.

Anh Tuấn cho biết bên trong vali có chứa đến 6.800.000 won, tương đương hơn 122 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ chiến sĩ Đồn Công an đã khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và tìm lại toàn bộ tài sản cho anh Tuấn.

Tối cùng ngày, anh Tuấn đã trực tiếp đến làm việc, kiểm tra và nhận lại đầy đủ số tài sản.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tụy của cán bộ, chiến sĩ, anh đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với lực lượng Công an.

Việc kịp thời truy tìm và trả lại tài sản cho người dân tiếp tục khẳng định hình ảnh tận tụy, hết lòng vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Đà Nẵng. Đồng thời, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.