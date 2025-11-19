Chiếc vali màu đen, chứa 6,8 triệu won bị thất lạc tại sân bay Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Chiếc vali màu đen, chứa 6,8 triệu won bị thất lạc tại sân bay Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Một người dân trình báo lực lượng công an về việc bị thất lạc vali chứa 6,8 triệu won tại sân bay Đà Nẵng.

Ngày 19-11, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết vừa hoàn trả chiếc vali chứa lượng lớn tiền mặt cho người dân.

Chiếc vali thất lạc chứa 6 , 8 triệu won tại sân bay Đà Nẵng được tìm thấy - Ảnh 1.

Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bàn giao tài sản giá trị lớn cho công dân

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 18-11, anh Đoàn Minh Tuấn (SN 1990, quê Hà Nội) đến trình báo tại Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng về việc thất lạc một vali màu đen trong quá trình di chuyển bằng ô tô nhưng không nhớ rõ biển số xe.

Anh Tuấn cho biết bên trong vali có chứa đến 6.800.000 won, tương đương hơn 122 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ chiến sĩ Đồn Công an đã khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và tìm lại toàn bộ tài sản cho anh Tuấn.

Tối cùng ngày, anh Tuấn đã trực tiếp đến làm việc, kiểm tra và nhận lại đầy đủ số tài sản.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tụy của cán bộ, chiến sĩ, anh đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với lực lượng Công an.

Việc kịp thời truy tìm và trả lại tài sản cho người dân tiếp tục khẳng định hình ảnh tận tụy, hết lòng vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Đà Nẵng. Đồng thời, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tin liên quan

Giả công an vào sân bay Đà Nẵng để phân luồng xe

Giả công an vào sân bay Đà Nẵng để phân luồng xe

(NLĐO) – Trước khi vào sân bay Đà Nẵng, năm 2019, nam thanh niên cũng từng mặc đồ công an vào trụ sở Công an TP Đà Nẵng nhưng sớm bị phát hiện.

9 lần lừa đảo xin việc tại sân bay Đà Nẵng, 2 đối tượng trả giá

(NLĐO) – Dù nghỉ làm ở sân bay nhưng 2 đối tượng tại Đà Nẵng vẫn nhận tiền của nhiều người, hứa xin việc làm ở nhiều bộ phận của sân bay Đà Nẵng.

Bắt đối tượng chuyên lừa đảo xin việc tại sân bay Đà Nẵng

(NLĐO) – Tự xưng là họ hàng của nguyên lãnh đạo UBND Đà Nẵng, đối tượng lừa đảo xin việc tại sân bay Đà Nẵng, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

sân bay Đà Nẵng bàn giao tài sản vali chứa tiền
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo