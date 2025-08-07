Giả công an vào sân bay Đà Nẵng để phân luồng xe

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Giả công an vào sân bay Đà Nẵng để phân luồng xe

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Trước khi vào sân bay Đà Nẵng, năm 2019, nam thanh niên cũng từng mặc đồ công an vào trụ sở Công an TP Đà Nẵng nhưng sớm bị phát hiện.

Ngày 7-8, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bàn giao đối tượng giả dạng công an vào sân bay Đà Nẵng cho Công an cửa Cảng khẩu hàng không quốc tế thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 18 giờ 10 phút tối 6-8, lực lượng an ninh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện một đối tượng nam mặc quân phục công an, quân hàm thượng úy tại khu vực khai thác Grab car - nhà ga T1.

Giả công an vào sân bay Đà Nẵng để phân luồng xe- Ảnh 1.

T.Q.H. mang đồ công an, vào sân bay chơi, đồng thời tham gia điều tiết các xe Grab car tại nhà ga T1 của sân bay quốc tế Đà Nẵng

Thanh niên này có dấu hiệu tâm lý bất thường. Kiểm tra căn cước công dân ghi tên T.Q.H. (SN 1995, quê ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ).

T.Q.H. khai nhận không phải là công an, nhưng tự mua quân phục, biển tên, quân hàm để vào sân bay chơi. Không chỉ vậy, thanh niên này còn đứng điều tiết, phân luồng giao thông tại khu vực khai thác Grab car - nhà ga T1.

Theo lời khai của các bảo vệ trong sân bay, khoảng 15 giờ cùng ngày, thanh niên này chạy xe máy vào nhà ga T1. Khi được hỏi vào có việc gì, thanh niên trả lời "vào đồn có việc một tí", đồng thời nói làm ở đồn lâu rồi.

Lúc sau, nam thanh niên tới đồn lấy còi ra bãi xe Grab. Đến khoảng 16 giờ 35, thanh niên kêu đói bụng phải đi ăn, khi quay lại điều tiết xe Grab thì bị phát hiện.

Thanh niên mặc quân phục công an vào sân bay Đà Nẵng chơi, bị phát hiện

Lực lượng an ninh tiến hành kiểm tra, lục soát người đối tượng không phát hiện vũ khí cũng như vật cấm khác.

Giả công an vào sân bay Đà Nẵng để phân luồng xe- Ảnh 2.

Trước đó 6 năm, đối tượng cũng giả dạng rồi vào trụ sở Công an TP Đà Nẵng

Trước đó, năm 2019, Công an TP Đà Nẵng cũng phát hiện T. Q. H. mặc quân phục Công an, đeo quân hàm thượng sĩ với bảng tên Đ. T. T rồi đi vào trụ sở Công an TP Đà Nẵng với ý định trộm cắp tài sản.

Lúc này, H. cầm cặp da, bộ hồ sơ, đi lên tầng 4 tìm cơ hội ra tay. Một cán bộ phát hiện người lạ mặc quân phục nên đến hỏi. Người này thấy H. có nhiều dấu hiệu khả nghi nên giữ lại.

Sau đó H. được bàn giao cho Công an huyện Quế Sơn (Công an tỉnh Quảng Nam cũ) để xử lý.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Khởi tố 4 đối tượng giả công an để cướp tài sản

Khởi tố 4 đối tượng giả công an để cướp tài sản

(NLĐO) - Nhóm đối tượng tại Đà Nẵng giả dạng làm công an để bắt giữ người, cướp của.

Nhân viên bất động sản giả công an để lừa đảo phụ nữ nhẹ dạ

(NLĐO) - Để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng lừa đảo, công an ở Tiền Giang thông báo tìm bị hại.

Bắt 2 kẻ giả công an gọi điện lừa người dân Quảng Nam hơn 1 tỉ đồng

(NLĐO) – Một người dân ở tỉnh Quảng Nam mất hơn 1 tỉ đồng sau khi 2 đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát gọi điện nói người này liên quan đến đường dây tội phạm ma túy.

sân bay Đà Nẵng cảng hàng không quốc tế giả danh công an
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo