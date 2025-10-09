Kẻ dùng rìu sát hại 2 người sa lưới

Ngày 9-10, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.

Vi Văn Tăm bị bắt giữ sau nhiều năm bỏ trốn. Ảnh: Công an cung cấp

Vào ngày 8-10, tại khu vực rừng núi thuộc bản Mường An, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC01) Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Xuân Nha, Công an xã Chiềng Sơn và Đồn Biên phòng Chiềng Sơn tiến hành bắt giữ Vì Văn Tăm.

Được biết, Vì Văn Tăm (SN 1989, trú tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Giết người.

Trước đó, vào ngày 18-1-2022, Vì Văn Tăm đã thực hiện hành vi dùng rìu sát hại 2 người tại lán nương thuộc bản Sò Lườn, xã Chiềng Sơn, sau đó bỏ trốn vào rừng.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.