HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Kẻ dùng rìu sát hại 2 người sa lưới

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan công an đã bắt được đối tượng dùng rìu sát hại 2 người rồi bỏ trốn vào rừng.

Ngày 9-10, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.

- Ảnh 1.

Vi Văn Tăm bị bắt giữ sau nhiều năm bỏ trốn. Ảnh: Công an cung cấp

Vào ngày 8-10, tại khu vực rừng núi thuộc bản Mường An, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC01) Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Xuân Nha, Công an xã Chiềng Sơn và Đồn Biên phòng Chiềng Sơn tiến hành bắt giữ Vì Văn Tăm.

Được biết, Vì Văn Tăm (SN 1989, trú tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Giết người.

Trước đó, vào ngày 18-1-2022, Vì Văn Tăm đã thực hiện hành vi dùng rìu sát hại 2 người tại lán nương thuộc bản Sò Lườn, xã Chiềng Sơn, sau đó bỏ trốn vào rừng.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Bắt tạm giam nghi phạm can tội giết người chỉ vì nghĩ mình bị “nhìn đểu”

Bắt tạm giam nghi phạm can tội giết người chỉ vì nghĩ mình bị “nhìn đểu”

(NLĐO) - Chỉ vì cho rằng bị “nhìn đểu” khi đi trên đường, một thanh niên ở Gia Lai đã nhặt gạch ném trúng đầu người khác, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Mặc áo học sinh, chở bạn đi giết người

(NLĐO) - Nhóm thanh niên mặc áo học sinh nhưng có hành vi côn đồ, gây ra cái chết thương tâm cho một thiếu niên khác chưa tròn 16 tuổi.

Con trai phạm tội giết người vì mẹ bán đất lấy tiền gửi ngân hàng

(NLĐO) - Trần Diệp Phi Hùng phạm tội giết người sau khi dùng dao đâm 2 nạn nhân, trong đó có người bị thương tích nặng.

bắt giữ đối tượng tội giết người công an tỉnh truy nã đặc biệt cơ quan công an đối tượng truy nã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo