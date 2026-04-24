Văn hóa - Văn nghệ

Chiêm ngưỡng 20 tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Yến Anh

(NLĐO)- Các tác phẩm hội họa tiêu biểu của vua Hàm Nghi được giới thiệu tại triển lãm "Trời, Non, Nước - Allusive Panorama" ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Triển lãm giới thiệu 20 tác phẩm của vua Hàm Nghi, quy tụ từ 10 bộ sưu tập tư nhân. Các tác phẩm đã được hồi hương, thẩm định, bảo quản, phục chế bởi các chuyên gia đầu ngành và được đồng giám tuyển bởi nhà nghiên cứu mỹ thuật Ace Lê và Tiến sĩ Amandine Dabat, tác giả cuốn sách "Hàm Nghi - Hoàng đế lưu vong, nghệ sĩ ở Alger".

Chiêm ngưỡng 20 tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 1.

Tác phẩm của vua Hàm Nghi được giới thiệu tại triển lãm

Đây là chặng thứ hai của chuỗi triển lãm mỹ thuật Hàm Nghi với sự phối hợp của Viện Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho rằng một sự kiện nghệ thuật quy mô như "Trời, Non, Nước" luôn mang tới những đóng góp quan trọng trong hành trình chuyển hóa di tích thành không gian sáng tạo độc đáo. Việc trưng bày các tác phẩm của cựu hoàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là lời tôn vinh dành cho những giá trị tri thức vốn luôn được đề cao trong lịch sử dân tộc.

Chiêm ngưỡng 20 tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 2.

Đông đảo khách mời đến dự triển lãm

"Chúng tôi tin rằng triển lãm sẽ đưa di tích trở thành điểm hẹn cho công chúng trong dịp lễ năm nay, tiếp tục nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa"- ông Lê Xuân Kiêu nói.

Theo Giám tuyển Ace Lê, cựu hoàng Hàm Nghi (1871-1944) được biết đến rộng rãi trong lịch sử với tư cách một vị anh hùng dân tộc, người phát động chiếu Cần Vương rồi bị thực dân Pháp bắt và lưu đày tại Algeria đến khi qua đời.

Chiêm ngưỡng 20 tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 3.

Đây là chặng thứ hai của chuỗi triển lãm mỹ thuật Hàm Nghi với sự phối hợp của Viện Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ít người biết rằng, vua Hàm Nghi là họa sĩ Việt đầu tiên được đào tạo theo giáo trình hàn lâm Tây phương, mở ra buổi bình minh cho dòng mỹ thuật Đông Dương, cũng là chương đầu tiên của mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Tuy nhiên, lịch sử mỹ thuật lại lãng quên ông trong gần 100 năm qua.

Chiêm ngưỡng 20 tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 4.

Triển lãm "Trời, Non, Nước - Allusive Panorama" thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nghệ thuật

Tại sự kiện, ông Éric Soulier, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, khẳng định triển lãm này là minh chứng tiêu biểu cho sự giao thoa giữa lịch sử, nghệ thuật, ký ức chung của Việt Nam và Pháp. Thông qua sự kiện, công chúng có cơ hội tiếp cận một góc nhìn giàu cảm xúc của cựu hoàng Hàm Nghi, một nhân vật lịch sử đặc biệt và là một nghệ sĩ tài hoa.

Triển lãm kéo dài đến ngày 10-5 tại Nhà Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Chiêm ngưỡng 20 tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 5.

Tác phẩm của vua Hàm Nghi

Chiêm ngưỡng 20 tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 6.

Tác phẩm của vua Hàm Nghi

Chiêm ngưỡng 20 tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 7.

Tác phẩm của vua Hàm Nghi

 

Hồi hương tranh vua Hàm Nghi vẽ khi bị lưu đày

Hồi hương tranh vua Hàm Nghi vẽ khi bị lưu đày

Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế vừa tiếp nhận một bức tranh của vua Hàm Nghi vẽ trong thời gian bị lưu đày tại Algeria do hậu duệ của vua sống tại Pháp hiến tặng, được Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng thay mặt Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tiếp nhận.

