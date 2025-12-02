TP HCM - Điểm đến của nhiếp ảnh quốc tế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

TP HCM - Điểm đến của nhiếp ảnh quốc tế

Tin-ảnh: K.Ngân

Điểm nhấn đặc biệt của kỳ lễ hội là Trại sáng tác Nhiếp ảnh Quốc tế được tổ chức lần đầu tiên, quy tụ 14 đoàn quốc tế đến từ FIAP, PSA

Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP HCM lần 2 - năm 2025 được đánh giá là bước tiến đưa TP HCM trở thành điểm đến giao lưu quốc tế của giới nhiếp ảnh, đồng thời góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa của TP HCM.

Điểm nhấn đặc biệt của kỳ lễ hội là Trại sáng tác Nhiếp ảnh Quốc tế được tổ chức lần đầu tiên, quy tụ 14 đoàn quốc tế đến từ FIAP, PSA và nhiều quốc gia như Singapore, Brunei, Úc, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Pakistan, Hàn Quốc… Với chủ đề "TP HCM qua góc nhìn quốc tế", trại sáng tác mang đến không gian giao lưu hiếm có, nơi các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam cùng khám phá nhịp sống hiện đại, giàu bản sắc của thành phố.

TP HCM - Điểm đến của nhiếp ảnh quốc tế - Ảnh 1.

Một góc triển lãm ảnh tại Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP HCM 2025

Ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM, Trưởng Ban Tổ chức - bày tỏ: "Hơn 100 nhiếp ảnh gia xuất sắc đến từ nhiều quốc gia cùng các nghệ sĩ Việt Nam đã góp mặt tại các hoạt động của lễ hội. Quy mô này một lần nữa khẳng định uy tín của TP HCM trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, đồng thời cho thấy sức hút ngày càng lớn của nhiếp ảnh Việt Nam đối với bạn bè năm châu".

TIN LIÊN QUAN

Không chỉ giới thiệu hình ảnh, lễ hội còn tạo môi trường để nghệ sĩ trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Nhiều nhiếp ảnh gia quốc tế cho biết TP HCM là thành phố năng động, giàu chất liệu và mang lại cảm hứng sáng tác mạnh mẽ. Ông David Tay, Phó Chủ tịch Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế (FIAP), cho rằng lễ hội năm nay đã cho thấy sự kết hợp ngày càng chặt chẽ giữa nhiếp ảnh với du lịch, công nghệ và truyền thông.

Trong khuôn khổ lễ hội, cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế TP HCM lần thứ 3 thu hút 238 tác giả từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 3.000 tác phẩm dự thi. Ban giám khảo quốc tế đã chọn 89 tác phẩm đoạt giải và 1 giải Huy chương Xanh FIAP.

Tin liên quan

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Tam Thái ra mắt sách về Sài Gòn - TP HCM

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Tam Thái ra mắt sách về Sài Gòn - TP HCM

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Tam Thái vừa ra mắt sách "Sài Gòn - TP HCM đổi thay qua những khung hình (1975-2025)". Tập sách do Nhà Xuất bản tổng hợp TP HCM thực hiện.

Một bác sĩ TP HCM thắng giải nhiếp ảnh thế giới

(NLĐO) - Những chuyến rong ruổi chụp ảnh ngắn ngủi ngoài giờ khám chữa bệnh đã đưa Ths.BS Đặng Hoài Anh ghi tên vào loạt giải thưởng nhiếp ảnh thế giới.

NHIẾP ẢNH GIA NGUYỄN TRƯỜNG SINH: Tôi chụp ảnh để bảo tồn sự sống

Sách ảnh "Sếu đầu đỏ" dày 372 trang với hơn 400 ảnh, là công trình nhiếp ảnh hiếm có tái hiện đời sống, hành vi và môi trường sinh thái của loài sếu đầu đỏ

công nghiệp văn hóa nhiếp ảnh triển lãm ảnh Lễ hội nhiếp ảnh quốc tế TP HCM Trại sáng tác Nhiếp ảnh Quốc tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo