TP HCM - Điểm đến của nhiếp ảnh quốc tế

Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP HCM lần 2 - năm 2025 được đánh giá là bước tiến đưa TP HCM trở thành điểm đến giao lưu quốc tế của giới nhiếp ảnh, đồng thời góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa của TP HCM.

Điểm nhấn đặc biệt của kỳ lễ hội là Trại sáng tác Nhiếp ảnh Quốc tế được tổ chức lần đầu tiên, quy tụ 14 đoàn quốc tế đến từ FIAP, PSA và nhiều quốc gia như Singapore, Brunei, Úc, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Pakistan, Hàn Quốc… Với chủ đề "TP HCM qua góc nhìn quốc tế", trại sáng tác mang đến không gian giao lưu hiếm có, nơi các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam cùng khám phá nhịp sống hiện đại, giàu bản sắc của thành phố.

Một góc triển lãm ảnh tại Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP HCM 2025

Ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM, Trưởng Ban Tổ chức - bày tỏ: "Hơn 100 nhiếp ảnh gia xuất sắc đến từ nhiều quốc gia cùng các nghệ sĩ Việt Nam đã góp mặt tại các hoạt động của lễ hội. Quy mô này một lần nữa khẳng định uy tín của TP HCM trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, đồng thời cho thấy sức hút ngày càng lớn của nhiếp ảnh Việt Nam đối với bạn bè năm châu".

Không chỉ giới thiệu hình ảnh, lễ hội còn tạo môi trường để nghệ sĩ trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Nhiều nhiếp ảnh gia quốc tế cho biết TP HCM là thành phố năng động, giàu chất liệu và mang lại cảm hứng sáng tác mạnh mẽ. Ông David Tay, Phó Chủ tịch Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế (FIAP), cho rằng lễ hội năm nay đã cho thấy sự kết hợp ngày càng chặt chẽ giữa nhiếp ảnh với du lịch, công nghệ và truyền thông.

Trong khuôn khổ lễ hội, cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế TP HCM lần thứ 3 thu hút 238 tác giả từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 3.000 tác phẩm dự thi. Ban giám khảo quốc tế đã chọn 89 tác phẩm đoạt giải và 1 giải Huy chương Xanh FIAP.