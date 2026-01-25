Ngày 25-1, TP HCM chính thức khánh thành "Con đường Nhiếp ảnh TP HCM" trên trục đường Đồng Khởi và tại Công viên Chi Lăng, đồng thời ra mắt Nhà Triển lãm Nghệ thuật Đương đại (số 158 Đồng Khởi).

Con đường Nhiếp ảnh TP HCM được định hướng là không gian nghệ thuật ngoài trời, nơi nhiếp ảnh hiện diện trực tiếp trong đời sống đô thị, kết nối lịch sử - hiện tại - tương lai của thành phố bằng ngôn ngữ hình ảnh. Không chỉ trưng bày tác phẩm, công trình còn kể câu chuyện về TP HCM qua các dấu mốc lịch sử, thành tựu phát triển, nhịp sống đương đại, văn hóa, con người và tinh thần sáng tạo của một đô thị trẻ, năng động, hội nhập.

Không gian triển lãm ảnh trên trục Đồng Khởi

Tuyến Đồng Khởi (đoạn từ đường Nguyễn Du đến Lê Thánh Tôn) được xác định là trục trung tâm của "Con đường Nhiếp ảnh". Tại đây hình thành hệ thống trưng bày ảnh ngoài trời thường xuyên, liên tục, tạo nên một khu triển lãm mở giữa lòng thành phố.

Không gian trưng bày trên tuyến Đồng Khởi gồm hai khu vực chính. Khu vực góc Đồng Khởi - Lý Tự Trọng được định hướng là không gian trưng bày các triển lãm ảnh về sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại cùng những thành tựu phát triển nổi bật của TP HCM và cả nước. Đây là khu vực mang tính chính trị, thời sự cao, giữ vai trò trọng điểm trong công tác tuyên truyền, cổ động trực quan.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc "Con đường Nhiếp ảnh TP HCM"

Các bộ ảnh tại khu vực này phản ánh những dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập của TP HCM; giới thiệu các chủ trương lớn, thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, văn hóa, đối ngoại, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Khu vực góc Đồng Khởi - Nguyễn Du là không gian trưng bày mang tính kết hợp, vừa thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị - thời sự, vừa giới thiệu hình ảnh văn hóa, con người và đời sống đô thị TP HCM. Bên cạnh các triển lãm về sự kiện, ngày lễ lớn, thành tựu phát triển, khu vực này tập trung khắc họa nhịp sống thành phố, kiến trúc, du lịch, các hoạt động nghệ thuật, qua đó lan tỏa hình ảnh một TP HCM năng động, sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc.

Không gian Công viên Chi Lăng

Song song với tuyến Đồng Khởi, Công viên Chi Lăng được quy hoạch thành Công viên Nhiếp ảnh Nghệ thuật, không gian xanh kết hợp trưng bày và sắp đặt nghệ thuật ngoài trời. Đây là nơi người dân và du khách vừa thư giãn, vừa thưởng thức nghệ thuật trong môi trường mở.

Công viên được tổ chức thành nhiều khu chức năng với ý tưởng thiết kế riêng, tạo nên tổng thể hài hòa giữa cảnh quan và trải nghiệm. Khu triển lãm là không gian trưng bày các bộ ảnh nghệ thuật, ảnh chuyên đề, mỹ thuật cộng đồng và các hình thức sắp đặt ngoài trời, được bố trí hài hòa với cây xanh, lối đi bộ.

Khu sự kiện được thiết kế linh hoạt để tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật ngoài trời như khai mạc triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, tọa đàm chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng.

Lãnh đạo TP HCM và các đại biểu tham quan "Con đường Nhiếp ảnh TP HCM"

Khu giao lưu là nơi diễn ra các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia với công chúng; tổ chức nói chuyện chuyên đề, giao lưu tác giả - tác phẩm, sinh hoạt câu lạc bộ nhiếp ảnh, hoạt động giáo dục nghệ thuật.

Điểm nhấn của công viên là khu đài phun nước với biểu tượng ống kính nhiếp ảnh. Không gian này đồng thời là điểm check-in, góp phần lan tỏa hình ảnh công trình trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội.

Bên cạnh đó, khu đồi cỏ trung tâm và các biểu tượng, sắp đặt nghệ thuật liên quan đến nhiếp ảnh được bố trí xuyên suốt công viên, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng, nghỉ ngơi, đọc sách, chụp ảnh và trải nghiệm đô thị thân thiện.

Nhà triển lãm nghệ thuật đương đại: điểm nhấn văn hóa số

Nhà Triển lãm Nghệ thuật Đương đại tại số 158 Đồng Khởi chính thức ra mắt là mô hình triển lãm công nghệ số tiên phong tại Việt Nam, đồng thời là mô hình đặc biệt đầu tiên của TP HCM trong lĩnh vực văn hóa số.

Không gian triển lãm ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, trình chiếu đa phương tiện, tương tác số, mang đến cách tiếp cận mới mẻ đối với di sản và nghệ thuật. Nhà triển lãm giới thiệu hành trình lịch sử Sài Gòn - TP HCM qua tư liệu, hình ảnh và trải nghiệm số sống động.

Không gian triển lãm số "Những con mắt của thời gian" mang đến trải nghiệm đa giác quan

Bên cạnh chức năng trưng bày, nhà triển lãm còn là nơi tổ chức workshop, tọa đàm, trải nghiệm sáng tạo cho cộng đồng, kết nối nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp sáng tạo và công chúng trong các hoạt động giao lưu, thử nghiệm ý tưởng mới.

Tại buổi ra mắt, không gian triển lãm số "Những con mắt của thời gian" chính thức mở cửa. Triển lãm kể lại hành trình hơn một thế kỷ của nhiếp ảnh Sài Gòn - Gia Định - TP HCM, từ những bức ảnh đen trắng cổ xưa trước năm 1945, qua giai đoạn chiến tranh 1945-1975, thời kỳ tái thiết sau năm 1975, đến giai đoạn đổi mới, hội nhập và sáng tạo đương đại. Mỗi bức ảnh là một lát cắt lịch sử, phản ánh đời sống xã hội, con người và sự chuyển mình không ngừng của thành phố.

Không gian trưng bày được tổ chức theo nhiều tầng, kết hợp hài hòa giữa tư liệu, tác phẩm nhiếp ảnh, sắp đặt nghệ thuật và công nghệ như hologram, màn hình tương tác, 3D mapping và thực tế ảo (VR). Đáng chú ý, các tác phẩm sắp đặt như "Khối Rubik ký ức" hay "Cây Di Sản" tạo điểm nhấn thị giác, gợi mở cách nhìn đa chiều về ký ức đô thị trong kỷ nguyên số.

"Con đường Nhiếp ảnh TP HCM" trên tuyến đường Đồng Khởi

Trong khuôn khổ sự kiện, triển lãm "Vững bước dưới cờ Đảng - Rạng rỡ Thành phố Bác". Theo đó, tại Công viên Nhiếp ảnh Nghệ thuật Chi Lăng và trên tuyến Đồng Khởi - Nguyễn Du trưng bày 88 hình ảnh phản ánh những thành tựu tiêu biểu của TP HCM trên nhiều lĩnh vực, trong đó có các ảnh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Riêng khu vực đường Đồng Khởi - Lý Tự Trọng trưng bày 40 tác phẩm ảnh với chủ đề xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, đổi mới, sáng tạo, năng động và hội nhập.



