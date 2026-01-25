HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Khánh thành "Con đường Nhiếp ảnh TP HCM"

Tin, ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - "Con đường Nhiếp ảnh TP HCM" là công trình văn hóa - nghệ thuật công cộng mới, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch giữa trung tâm

Ngày 25-1, TP HCM chính thức khánh thành "Con đường Nhiếp ảnh TP HCM" trên trục đường Đồng Khởi và tại Công viên Chi Lăng, đồng thời ra mắt Nhà Triển lãm Nghệ thuật Đương đại (số 158 Đồng Khởi).

Con đường Nhiếp ảnh TP HCM được định hướng là không gian nghệ thuật ngoài trời, nơi nhiếp ảnh hiện diện trực tiếp trong đời sống đô thị, kết nối lịch sử - hiện tại - tương lai của thành phố bằng ngôn ngữ hình ảnh. Không chỉ trưng bày tác phẩm, công trình còn kể câu chuyện về TP HCM qua các dấu mốc lịch sử, thành tựu phát triển, nhịp sống đương đại, văn hóa, con người và tinh thần sáng tạo của một đô thị trẻ, năng động, hội nhập.

Không gian triển lãm ảnh trên trục Đồng Khởi

Tuyến Đồng Khởi (đoạn từ đường Nguyễn Du đến Lê Thánh Tôn) được xác định là trục trung tâm của "Con đường Nhiếp ảnh". Tại đây hình thành hệ thống trưng bày ảnh ngoài trời thường xuyên, liên tục, tạo nên một khu triển lãm mở giữa lòng thành phố.

Không gian trưng bày trên tuyến Đồng Khởi gồm hai khu vực chính. Khu vực góc Đồng Khởi - Lý Tự Trọng được định hướng là không gian trưng bày các triển lãm ảnh về sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại cùng những thành tựu phát triển nổi bật của TP HCM và cả nước. Đây là khu vực mang tính chính trị, thời sự cao, giữ vai trò trọng điểm trong công tác tuyên truyền, cổ động trực quan.

Khánh thành "Con đường Nhiếp ảnh TP HCM" - Ảnh 1.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc "Con đường Nhiếp ảnh TP HCM"

Các bộ ảnh tại khu vực này phản ánh những dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập của TP HCM; giới thiệu các chủ trương lớn, thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, văn hóa, đối ngoại, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Khu vực góc Đồng Khởi - Nguyễn Du là không gian trưng bày mang tính kết hợp, vừa thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị - thời sự, vừa giới thiệu hình ảnh văn hóa, con người và đời sống đô thị TP HCM. Bên cạnh các triển lãm về sự kiện, ngày lễ lớn, thành tựu phát triển, khu vực này tập trung khắc họa nhịp sống thành phố, kiến trúc, du lịch, các hoạt động nghệ thuật, qua đó lan tỏa hình ảnh một TP HCM năng động, sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc.

Không gian Công viên Chi Lăng

Song song với tuyến Đồng Khởi, Công viên Chi Lăng được quy hoạch thành Công viên Nhiếp ảnh Nghệ thuật, không gian xanh kết hợp trưng bày và sắp đặt nghệ thuật ngoài trời. Đây là nơi người dân và du khách vừa thư giãn, vừa thưởng thức nghệ thuật trong môi trường mở.

Công viên được tổ chức thành nhiều khu chức năng với ý tưởng thiết kế riêng, tạo nên tổng thể hài hòa giữa cảnh quan và trải nghiệm. Khu triển lãm là không gian trưng bày các bộ ảnh nghệ thuật, ảnh chuyên đề, mỹ thuật cộng đồng và các hình thức sắp đặt ngoài trời, được bố trí hài hòa với cây xanh, lối đi bộ.

Khu sự kiện được thiết kế linh hoạt để tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật ngoài trời như khai mạc triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, tọa đàm chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng.

Khánh thành "Con đường Nhiếp ảnh TP HCM" - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP HCM và các đại biểu tham quan "Con đường Nhiếp ảnh TP HCM"

Khu giao lưu là nơi diễn ra các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia với công chúng; tổ chức nói chuyện chuyên đề, giao lưu tác giả - tác phẩm, sinh hoạt câu lạc bộ nhiếp ảnh, hoạt động giáo dục nghệ thuật.

TIN LIÊN QUAN

Điểm nhấn của công viên là khu đài phun nước với biểu tượng ống kính nhiếp ảnh. Không gian này đồng thời là điểm check-in, góp phần lan tỏa hình ảnh công trình trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội.

Bên cạnh đó, khu đồi cỏ trung tâm và các biểu tượng, sắp đặt nghệ thuật liên quan đến nhiếp ảnh được bố trí xuyên suốt công viên, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng, nghỉ ngơi, đọc sách, chụp ảnh và trải nghiệm đô thị thân thiện.

Nhà triển lãm nghệ thuật đương đại: điểm nhấn văn hóa số

Nhà Triển lãm Nghệ thuật Đương đại tại số 158 Đồng Khởi chính thức ra mắt là mô hình triển lãm công nghệ số tiên phong tại Việt Nam, đồng thời là mô hình đặc biệt đầu tiên của TP HCM trong lĩnh vực văn hóa số.

Không gian triển lãm ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, trình chiếu đa phương tiện, tương tác số, mang đến cách tiếp cận mới mẻ đối với di sản và nghệ thuật. Nhà triển lãm giới thiệu hành trình lịch sử Sài Gòn - TP HCM qua tư liệu, hình ảnh và trải nghiệm số sống động.

Khánh thành "Con đường Nhiếp ảnh TP HCM" - Ảnh 3.
Khánh thành "Con đường Nhiếp ảnh TP HCM" - Ảnh 4.
Khánh thành "Con đường Nhiếp ảnh TP HCM" - Ảnh 5.

Không gian triển lãm số "Những con mắt của thời gian" mang đến trải nghiệm đa giác quan

Bên cạnh chức năng trưng bày, nhà triển lãm còn là nơi tổ chức workshop, tọa đàm, trải nghiệm sáng tạo cho cộng đồng, kết nối nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp sáng tạo và công chúng trong các hoạt động giao lưu, thử nghiệm ý tưởng mới.

Tại buổi ra mắt, không gian triển lãm số "Những con mắt của thời gian" chính thức mở cửa. Triển lãm kể lại hành trình hơn một thế kỷ của nhiếp ảnh Sài Gòn - Gia Định - TP HCM, từ những bức ảnh đen trắng cổ xưa trước năm 1945, qua giai đoạn chiến tranh 1945-1975, thời kỳ tái thiết sau năm 1975, đến giai đoạn đổi mới, hội nhập và sáng tạo đương đại. Mỗi bức ảnh là một lát cắt lịch sử, phản ánh đời sống xã hội, con người và sự chuyển mình không ngừng của thành phố.

Không gian trưng bày được tổ chức theo nhiều tầng, kết hợp hài hòa giữa tư liệu, tác phẩm nhiếp ảnh, sắp đặt nghệ thuật và công nghệ như hologram, màn hình tương tác, 3D mapping và thực tế ảo (VR). Đáng chú ý, các tác phẩm sắp đặt như "Khối Rubik ký ức" hay "Cây Di Sản" tạo điểm nhấn thị giác, gợi mở cách nhìn đa chiều về ký ức đô thị trong kỷ nguyên số.

Khánh thành "Con đường Nhiếp ảnh TP HCM" - Ảnh 6.
Khánh thành "Con đường Nhiếp ảnh TP HCM" - Ảnh 7.
Khánh thành "Con đường Nhiếp ảnh TP HCM" - Ảnh 8.

"Con đường Nhiếp ảnh TP HCM" trên tuyến đường Đồng Khởi

Trong khuôn khổ sự kiện, triển lãm "Vững bước dưới cờ Đảng - Rạng rỡ Thành phố Bác". Theo đó, tại Công viên Nhiếp ảnh Nghệ thuật Chi Lăng và trên tuyến Đồng Khởi - Nguyễn Du trưng bày 88 hình ảnh phản ánh những thành tựu tiêu biểu của TP HCM trên nhiều lĩnh vực, trong đó có các ảnh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Riêng khu vực đường Đồng Khởi - Lý Tự Trọng trưng bày 40 tác phẩm ảnh với chủ đề xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, đổi mới, sáng tạo, năng động và hội nhập.


Tin liên quan

TP HCM - Điểm đến của nhiếp ảnh quốc tế

TP HCM - Điểm đến của nhiếp ảnh quốc tế

Điểm nhấn đặc biệt của kỳ lễ hội là Trại sáng tác Nhiếp ảnh Quốc tế được tổ chức lần đầu tiên, quy tụ 14 đoàn quốc tế đến từ FIAP, PSA

Bế mạc Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP HCM 2025

(NLĐO) - Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP HCM 2025 khép lại với nhiều dấu ấn của chuỗi hoạt động sáng tạo nghệ thuật nhiếp ảnh hấp dẫn.

NHIẾP ẢNH GIA NGUYỄN TRƯỜNG SINH: Tôi chụp ảnh để bảo tồn sự sống

Sách ảnh "Sếu đầu đỏ" dày 372 trang với hơn 400 ảnh, là công trình nhiếp ảnh hiếm có tái hiện đời sống, hành vi và môi trường sinh thái của loài sếu đầu đỏ

không gian xanh đời sống xã hội không gian nghệ thuật triển lãm ảnh văn hóa - Du lịch kỷ nguyên số Con đường Nhiếp ảnh TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo