Thời sự

“Chiến dịch Quang Trung”: Gia Lai siết chặt quản lý thị trường và cung ứng hàng hóa

Đức Anh

(NLĐO) - Gia Lai triển khai “Chiến dịch Quang Trung” bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng.

Ngày 3-12, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (389) tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn về việc đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, vật liệu xây dựng và ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trong thời gian triển khai "Chiến dịch Quang Trung".

“Chiến dịch Quang Trung”: Gia Lai siết chặt quản lý thị trường và cung ứng hàng hóa - Ảnh 1.

Lực lượng quân đội hỗ trợ xây nhà cho người dân Gia Lai bị thiệt hại do bão lũ

Theo Ban Chỉ đạo, bão số 13, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến đời sống người dân và làm đứt gãy nguồn cung nhiều mặt hàng thiết yếu.

Một số mặt hàng, đặc biệt là vật liệu xây dựng, có nguy cơ bị đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Cùng với nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, tình hình càng phức tạp.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị thành viên và địa phương thực hiện nghiêm tinh thần Công điện 234/CĐ-TTg, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Các đơn vị phải theo dõi cung-cầu, giám sát diễn biến thị trường, phối hợp với doanh nghiệp để điều phối hàng hóa, kiểm soát giá cả tại cả kênh bán lẻ hiện đại và truyền thống, đồng thời tăng cường kiểm tra chất lượng thực phẩm.

Các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái quy định, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ bị xử lý nghiêm minh. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về địa bàn và lĩnh vực được giao.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh: Các cơ sở kinh doanh phải niêm yết giá, bán đúng giá; người dân được khuyến nghị lựa chọn hệ thống bán lẻ hiện đại để đảm bảo chất lượng, giá cả ổn định.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc – quyết liệt – hiệu quả, bảo đảm quyền lợi người dân và ổn định thị trường trong mọi tình huống.

sạt lở đất quản lý thị trường ban chỉ đạo vật liệu xây dựng cơ sở kinh doanh chiến dịch Quang Trung
