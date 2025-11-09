Thủ tướng: Coi xây dựng trường học biên giới như là một chiến dịch "Quang Trung thần tốc"

Sáng 9-11, lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền đã được diễn ra trong cả nước, với điểm cầu chính tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa và 13 điểm cầu trực tuyến trên cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ, phát động khởi công.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ, phát động khởi công xây trường cho học sinh xã biên giới Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hiếu

Xây mới 100 trường học trong năm 2025

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh, đông đảo nhân dân và học sinh xã biên giới Yên Khương.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương sẽ được đầu tư xây dựng ở bản Bôn (xã Yên Khương), với tổng diện tích khoảng 2 ha. Tổng mức đầu tư khoảng 90 tỉ đồng. Trường sẽ có điểm chính tại bản Bôn và 1 điểm trường tại bản Xắng Hằng có diện tích. Sau khi hoàn thành, trường sẽ có đầy đủ hạ tầng phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú cho học sinh và giáo viên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, học sinh, người dân xã Yên Khương dự lễ khởi công xây trường liên cấp bán trú Tiểu học và THCS Yên Khương. Ảnh: Minh Hiếu

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội, nhân văn cao cả và sâu sắc, thể hiện tinh thần cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc.

"Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Với vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng hình thành và phát triển nhân cách, phẩm chất năng lực của con người, là yếu tố quyết định, đảm bảo sự thành công trong thực hiện đột phá, phát triển nguồn nhân lực, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Minh Hiếu

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định rõ chuyển đổi tư duy từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; với quan điểm nhà trường là nền tảng, học sinh là trung tâm và thầy cô giáo là động lực.

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 81, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền; trong đó xác định rõ đây là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc địa phương và nơi vùng sâu, vùng xa để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở biên giới và góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghi thức khởi công xây trường. Ảnh: Minh Hiếu

Trước mắt, thí điểm đầu tư và hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025, sau đó tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2-3 năm tới.

Trường mới sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức

Tại lễ khởi công, Thủ tướng đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành cơ quan liên quan, đặc biệt là các địa phương, các đơn vị thi công, các thầy cô giáo, các em học sinh và người dân vùng biên cương đã nỗ lực, chung sức, đồng lòng triển khai chương trình đầy ý nghĩa này. Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn tới doanh nghiệp, cá nhân, các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài nước luôn đồng hành đóng góp, hỗ trợ chương trình.

Thủ tướng với học sinh Trường Tiểu học và THCS Yên Khương. Ảnh: Minh Hiếu

Thủ tướng tin tưởng rằng với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện và đã làm, đã thực hiện là có sản phẩm. Với tinh thần tranh thủ làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm và coi đây như là một chiến dịch "Quang Trung thần tốc và táo bạo". Phải nhanh, táo bạo là phải khẩn trương, phải làm chu đáo, làm cho đầy đủ nhưng mà phải đảm bảo các quy trình, các quy định. Táo bạo là về mặt thời gian, về mặt tốc độ, chất lượng.

"Từng ngôi trường mới sẽ là nơi góp phần gieo con chữ, ươm mầm tri thức và thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa cái khát vọng cho các cháu"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các đơn vị thi công, các cơ quan liên quan cần tuân thủ 5 đảm bảo. "Một là về chất lượng, tiến độ; hai là công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu; ba là kỹ thuật, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn lao động; thứ tư là không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; thứ năm là đầu tư đến đâu hiệu quả đến đó".

Nhiều học sinh ngồi hàng ghế đầu dự lễ khởi công cùng Thủ tướng. Ảnh: Minh Hiếu

Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục kêu gọi toàn thể các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và toàn xã hội cùng chung tay tham gia hỗ trợ việc xây dựng, cải tạo trường học cho các xã biên giới với tinh thần "ai có nhiều thì góp nhiều, ai có ít thì góp ít, ai có công thì góp công, ai có của thì góp của, tiện ở đâu góp ở đấy" với tinh thần tất cả vì các cháu học sinh thân yêu.

"Đặc biệt, nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới đội ngũ thầy cô giáo đang công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người, những người chiến sĩ thầm lặng mang tri thức đến những nơi xa nhất, gieo hạt giống và niềm tin và khát vọng, những người đã bền bỉ cắm bản, gieo chữ, giữ nước, cắm bản" - Thủ tướng bày tỏ.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Yên Khương, Công an xã Yên Khương và các y, bác sĩ công tác tại Trạm Y tế Yên Khương. Ảnh: Minh Hiếu

Thủ tướng thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các em học sinh thân yêu vùng biên giới. Mong các em học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt, chăm chỉ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, luôn giữ gìn bản sắc dân tộc, sống có ước mơ, có hoài bão lớn lớn, khát vọng vươn lên, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.