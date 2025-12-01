Thủ tướng phát động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây lại nhà cho người dân miền Trung

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 234 ngày 30-11 về việc phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung.



Miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ trong thời gian qua

Công điện gửi: Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua, tại các địa phương khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai, "lũ chồng lũ, bão chồng bão", sạt lở đất, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, nhà ở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của Nhân dân.

Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16 đến ngày 22-11 tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng đã làm 963 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 3.390 nhà bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính về kinh tế khoảng trên 16.000 tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, TP từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, trong đó trọng tâm là các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung" vào ngày 1-12 để huy động tổng lực, thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại các khu vực miền Trung.

Xây lại nhà, sửa chữa nhà cho người dân trước 31-1-2026

Huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31-12-2025.

Xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi chậm nhất trước ngày 31-1-2026.

Thủ tướng yêu cầu phát huy tinh thần tự lực, tự cường của địa phương và của người dân, chủ động bố trí, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các quỹ, nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục kêu gọi, vận động, phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm theo phương châm "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đấy" để tập trung xây dựng lại, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định lại đời sống.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về tính trung thực, chính xác, đầy đủ của thông tin, số liệu báo cáo về thiệt hại và đề xuất kiến nghị; đồng thời sử dụng các nguồn lực hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, phạm vi, chống lãng phí, tiêu cực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp đề xuất phương án hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng để xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân bị thiệt hại, hoàn thành trước ngày 5-12.