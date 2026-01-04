Chiến dịch tấn công Venezuela được Mỹ chuẩn bị và tiến hành như thế nào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chiến dịch tấn công Venezuela được Mỹ chuẩn bị và tiến hành như thế nào?

Xuân Mai

(NLĐO) – Chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã được Mỹ chuẩn bị từ nhiều tháng trước với các buổi diễn tập chi tiết.

Sau nhiều tháng chuẩn bị, bao gồm cả việc xây dựng mô hình khu nhà của ông Nicolás Maduro và nghiên cứu kỹ thói quen sinh hoạt hàng ngày của ông - chi tiết đến từng thói quen ăn uống của ông, các lực lượng Mỹ đã ập đến dinh thự của tổng thống Venezuela tại trung tâm thủ đô Caracas vào lúc hơn 2 giờ hôm 3-1 (giờ địa phương).

Tổng thống Donald Trump và Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, hôm 3-1 đã thuật lại chi tiết chiến dịch dẫn đến việc bắt giữ ông Maduro.

Chiến dịch tấn công Venezuela được Mỹ chuẩn bị và tiến hành như thế nào? - Ảnh 1.

Máy bay chở lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro đến New York sau khi ông bị Mỹ bắt giữ. Ảnh: AP

Chiến dịch tấn công Venezuela được Mỹ chuẩn bị và tiến hành như thế nào? (Clip: Thanh Long)

Hơn 150 máy bay tham gia

Tướng Caine cho biết hôm 3-1 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của tổng thống Mỹ ở Florida rằng ông Donald Trump đã phê duyệt lệnh cuối cùng cho nhiệm vụ vào lúc 22 giờ 46 phút hôm 2-1 (giờ địa phương) với lời nhắn nhủ tới các nhà lãnh đạo quân sự "Chúc may mắn và thượng lộ bình an".

Suốt đêm đó, các máy bay từ 20 căn cứ khắp Tây Bán cầu đã đồng loạt xuất kích hướng về Venezuela. Theo Tướng Caine, chiến dịch mang tên "Quyết tâm tuyệt đối" có sự tham gia của hơn 150 máy bay. 

Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Venezuela khi dàn trực thăng tiến sát Caracas. Tướng Caine cũng cho biết họ đã triển khai hỏa lực để đảm bảo hành lang an toàn cho trực thăng tiến vào khu vực mục tiêu.

Khi đã tiếp cận khu vực, các trực thăng bị tấn công nhưng vẫn có thể vận hành được. Ông Donald Trump nói thêm: "Tiếng súng nổ ra rất dữ dội". Các lực lượng Mỹ và Cục Điều tra liên bang Mỹ cuối cùng đã tiến vào bên trong khu nhà, nơi ông Maduro và vợ đã "đầu hàng" và bị đưa đi.

Thủ đô Venezuela vang động vì nhiều tiếng nổ và tiếng máy bay tầm thấp (Clip: Thanh Long)

Theo CBS News, các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái tiếp tục hộ tống trong suốt hành trình rời khỏi Venezuela. Tướng Caine cho biết đã có nhiều đợt nổ súng tự vệ xảy ra trong quá trình rút quân.

Ông Caine cho hay lực lượng đã rút lui thành công và trở về các căn cứ trên biển. Toàn đội đã ra đến vùng biển quốc tế vào lúc 3 giờ 29 phút (giờ địa phương). Trong cuộc đột kích, một chiếc trực thăng của Mỹ đã bị trúng đạn và một số binh sĩ Mỹ bị thương.

Tập luyện nhiều tháng

Trong cuộc họp báo cùng ông Donald Trump, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết các lực lượng Mỹ đã diễn tập phương án tác chiến trong nhiều tháng. Họ nghiên cứu tỉ mỉ mọi thông tin về ông Maduro, từ việc ông ở đâu vào những khung giờ nhất định cho đến cả chi tiết về vật nuôi hay trang phục ông mặc thường ngày.

Kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng này bao gồm việc diễn tập trên một mô hình mô phỏng chính xác dinh thự tổng thống Venezuela. Các binh sĩ Mỹ còn được trang bị những thiết bị mà ông Donald Trump gọi là "máy thổi nhiệt khổng lồ", nhằm sẵn sàng cắt xuyên những bức tường thép của phòng an toàn trong trường hợp cần thiết để đưa vợ chồng ông Maduro ra ngoài.

Ông Donald Trump chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Fox & Friends Weekend": "Ông Maduro không kịp đóng cánh cửa căn phòng đó. Ông ta cố chạy vào bên trong nhưng bị quân đội Mỹ ập đến tấn công quá nhanh nên không thể vào trong được".

Toàn bộ cuộc tấn công diễn ra trong vòng chưa đầy 30 phút, theo AP.

Chiến dịch tấn công Venezuela được Mỹ chuẩn bị và tiến hành như thế nào? - Ảnh 2.

Một chiếc xe bọc thép bị phá hủy nằm tại sân bay La Carlota ở Caracas - Venezuela hôm 3-1. Ảnh: AP

Chiến dịch đã sẵn sàng từ đầu tháng 12-2025 nhưng phía Mỹ chờ đợi thời điểm thích hợp nhất để tối đa hóa yếu tố bất ngờ. Tướng Caine nói thêm rằng thời tiết cũng là yếu tố quyết định.

Trả lời phỏng vấn Fox News, ông Donald Trump nói kế hoạch phải tạm hoãn 4 ngày để chờ mây tan. Theo tướng Caine, trong đêm 2-1, "thời tiết vừa đủ tốt để các phi công lão luyện nhất di chuyển". Các trực thăng Mỹ từ biển xâm nhập Venezuela và được chiến đấu cơ yểm trợ bên trên.

Tin liên quan

Tổng thống Venezuela bị đưa đến Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chuẩn bị họp khẩn

Tổng thống Venezuela bị đưa đến Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chuẩn bị họp khẩn

(NLĐO) – Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về vụ Mỹ tấn công Venezuela, theo nguồn tin ngoại giao của CBS News.

Liên hợp quốc lên tiếng vụ Mỹ tấn công Venezuela

(NLĐO)- Liên hợp quốc cùng Trung Quốc, Mexico và nhiều nước khác bày tỏ lo ngại trước việc Mỹ không kích Venezuela, tuyên bố bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Việt Nam lên tiếng về tình hình Venezuela

(NLĐO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela".

ma túy Donald Trump Venezuela Nicolás Maduro máy bay chiến đấu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo