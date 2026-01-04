Sau nhiều tháng chuẩn bị, bao gồm cả việc xây dựng mô hình khu nhà của ông Nicolás Maduro và nghiên cứu kỹ thói quen sinh hoạt hàng ngày của ông - chi tiết đến từng thói quen ăn uống của ông, các lực lượng Mỹ đã ập đến dinh thự của tổng thống Venezuela tại trung tâm thủ đô Caracas vào lúc hơn 2 giờ hôm 3-1 (giờ địa phương).

Tổng thống Donald Trump và Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, hôm 3-1 đã thuật lại chi tiết chiến dịch dẫn đến việc bắt giữ ông Maduro.

Máy bay chở lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro đến New York sau khi ông bị Mỹ bắt giữ. Ảnh: AP

Chiến dịch tấn công Venezuela được Mỹ chuẩn bị và tiến hành như thế nào? (Clip: Thanh Long)

Hơn 150 máy bay tham gia



Tướng Caine cho biết hôm 3-1 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của tổng thống Mỹ ở Florida rằng ông Donald Trump đã phê duyệt lệnh cuối cùng cho nhiệm vụ vào lúc 22 giờ 46 phút hôm 2-1 (giờ địa phương) với lời nhắn nhủ tới các nhà lãnh đạo quân sự "Chúc may mắn và thượng lộ bình an".

Suốt đêm đó, các máy bay từ 20 căn cứ khắp Tây Bán cầu đã đồng loạt xuất kích hướng về Venezuela. Theo Tướng Caine, chiến dịch mang tên "Quyết tâm tuyệt đối" có sự tham gia của hơn 150 máy bay.

Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Venezuela khi dàn trực thăng tiến sát Caracas. Tướng Caine cũng cho biết họ đã triển khai hỏa lực để đảm bảo hành lang an toàn cho trực thăng tiến vào khu vực mục tiêu.

Khi đã tiếp cận khu vực, các trực thăng bị tấn công nhưng vẫn có thể vận hành được. Ông Donald Trump nói thêm: "Tiếng súng nổ ra rất dữ dội". Các lực lượng Mỹ và Cục Điều tra liên bang Mỹ cuối cùng đã tiến vào bên trong khu nhà, nơi ông Maduro và vợ đã "đầu hàng" và bị đưa đi.

Thủ đô Venezuela vang động vì nhiều tiếng nổ và tiếng máy bay tầm thấp (Clip: Thanh Long)

Theo CBS News, các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái tiếp tục hộ tống trong suốt hành trình rời khỏi Venezuela. Tướng Caine cho biết đã có nhiều đợt nổ súng tự vệ xảy ra trong quá trình rút quân.

Ông Caine cho hay lực lượng đã rút lui thành công và trở về các căn cứ trên biển. Toàn đội đã ra đến vùng biển quốc tế vào lúc 3 giờ 29 phút (giờ địa phương). Trong cuộc đột kích, một chiếc trực thăng của Mỹ đã bị trúng đạn và một số binh sĩ Mỹ bị thương.



Tập luyện nhiều tháng



Trong cuộc họp báo cùng ông Donald Trump, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết các lực lượng Mỹ đã diễn tập phương án tác chiến trong nhiều tháng. Họ nghiên cứu tỉ mỉ mọi thông tin về ông Maduro, từ việc ông ở đâu vào những khung giờ nhất định cho đến cả chi tiết về vật nuôi hay trang phục ông mặc thường ngày.

Kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng này bao gồm việc diễn tập trên một mô hình mô phỏng chính xác dinh thự tổng thống Venezuela. Các binh sĩ Mỹ còn được trang bị những thiết bị mà ông Donald Trump gọi là "máy thổi nhiệt khổng lồ", nhằm sẵn sàng cắt xuyên những bức tường thép của phòng an toàn trong trường hợp cần thiết để đưa vợ chồng ông Maduro ra ngoài.

Ông Donald Trump chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Fox & Friends Weekend": "Ông Maduro không kịp đóng cánh cửa căn phòng đó. Ông ta cố chạy vào bên trong nhưng bị quân đội Mỹ ập đến tấn công quá nhanh nên không thể vào trong được".

Toàn bộ cuộc tấn công diễn ra trong vòng chưa đầy 30 phút, theo AP.

Một chiếc xe bọc thép bị phá hủy nằm tại sân bay La Carlota ở Caracas - Venezuela hôm 3-1. Ảnh: AP