Liên hợp quốc lên tiếng vụ Mỹ tấn công Venezuela

Ngày 3-1, hàng loạt quốc gia và tổ chức quốc tế đã phản ứng trước các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Venezuela, cùng thông tin Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores bị lực lượng Mỹ bắt giữ.

Liên hợp quốc cho biết tổ chức này "vô cùng lo ngại" trước các đòn không kích của Mỹ cũng như thông tin về việc Tổng thống Maduro bị giam giữ. Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại rằng việc leo thang căng thẳng có thể vi phạm luật pháp quốc tế.

"Những diễn biến này tạo ra tiền lệ nguy hiểm" - người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric nêu trong thông cáo.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc họp báo tại Caracas vào tháng 3-2020. Ảnh: AP.

Ông Dujarric cho biết Liên hợp quốc lo ngại khả năng xảy ra hệ lụy khác cho toàn khu vực Mỹ Latin và Caribe, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tôn trọng nhân quyền và nguyên tắc thượng tôn pháp luật.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố cho biết Bắc Kinh "vô cùng sốc và kiên quyết lên án" việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại quốc gia có chủ quyền và nhằm vào nguyên thủ một đất nước.

"Trung Quốc kiên quyết phản đối hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Venezuela và đe dọa hòa bình, an ninh tại Mỹ Latin và Caribe" - tuyên bố nêu rõ, đồng thời kêu gọi Mỹ tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Bộ Ngoại giao Mexico cũng ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ các hành động quân sự đơn phương của Mỹ.

"Chính phủ Mexico mạnh mẽ lên án và bác bỏ các hành động quân sự đơn phương do lực lượng vũ trang Mỹ tiến hành, hành vi vi phạm rõ ràng Điều 2 của Hiến chương Liên hợp quốc" - tuyên bố cho biết.

Mexico nhấn mạnh đối thoại và đàm phán là biện pháp hợp pháp và hiệu quả duy nhất để giải quyết bất đồng, đồng thời khẳng định sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực hòa giải nhằm duy trì hòa bình khu vực.

Pháp, Nam Phi, Nga và Brazil cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho rằng chiến dịch quân sự dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Maduro đã vi phạm nguyên tắc không sử dụng vũ lực của luật pháp quốc tế.

Nam Phi kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khẩn trương họp để xử lý tình hình, trong khi Nga và Brazil nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn leo thang và thúc đẩy đối thoại.

Trước đó, Tổng thống Trump và quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores bị bắt giữ tại căn cứ quân sự Fort Tiuna ở thủ đô Caracas - Venezuela. Lãnh đạo đảng cầm quyền Venezuela Nahum Fernandez cho biết khu vực này đã bị không kích và cho rằng việc bắt giữ có thể được coi là vụ "bắt cóc".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đây là "chiến dịch xuất sắc", được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự tham gia của các lực lượng tinh nhuệ. Theo CBS News, lực lượng Delta Force, đơn vị chống khủng bố hàng đầu của quân đội Mỹ, đã tham gia chiến dịch bắt giữ.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi xác nhận ông Maduro và phu nhân đã bị truy tố tại Tòa án Liên bang khu vực Nam New York với nhiều cáo buộc hình sự liên quan đến ma túy và vũ khí.