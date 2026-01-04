HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Việt Nam lên tiếng về tình hình Venezuela

Dương Ngọc

(NLĐO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela".

Ngày 3-1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam liên quan đến tình hình Venezuela hiện nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela".

Việt Nam lên tiếng về tình hình Venezuela - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

"Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Khuyến cáo công dân cân nhắc kỹ việc đến Venezuela

Trước tình hình căng thẳng ở Venezuela diễn biến phức tạp, có nguy cơ gây mất an toàn cho công dân, ngày 3-1, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc kỹ việc đến Venezuela vào thời điểm hiện tại.

Công dân Việt Nam đang ở Venezuela cần rời khỏi các khu vực nguy hiểm; thường xuyên theo dõi thông tin, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại và cảnh báo của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela).

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ đường dây nóng Bảo hộ công dân:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela: +58 212 635 7402, email: vnemb.ven@mofa.gov.vn.

- Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; Email: baohocongdan@gmail.com

"Đặc nhiệm Delta Force của Mỹ ra tay ở Venezuela", Nga liên tục lên tiếng

"Đặc nhiệm Delta Force của Mỹ ra tay ở Venezuela", Nga liên tục lên tiếng

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích hành động tấn công Venezuela của Mỹ và khẳng định tình đoàn kết với Caracas.

Chính phủ Venezuela chưa rõ tung tích vợ chồng Tổng thống Maduro

(NLĐO) - Phó Tổng thống Venezuela yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng liên quan đến tung tích Tổng thống Nicolás Maduro cùng Đệ nhất phu nhân.

Ông Donald Trump xác nhận không kích Venezuela, tuyên bố đã bắt ông Maduro

(NLĐO) - Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi nhiều vụ nổ và tiếng máy bay được nghe thấy ở thủ đô Caracas và một số bang.

Venezuela
