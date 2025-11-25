Chiến lược nào để thương mại hóa phim lưu trữ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Chiến lược nào để thương mại hóa phim lưu trữ

Bài và ảnh: Minh Khuê

(NLĐO) - Để kho tàng phim lưu trữ không ở tình trạng tĩnh cần phải có sự thay đổi, chiến lược thương mại hóa cùng khung pháp lý cụ thể.

Hội thảo "Phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động lưu trữ trong tình hình hiện nay" diễn ra sáng 25-11 tại Khách sạn Liberty Central Saigon Citypoint. Hội thảo quy tụ các đại biểu: ông Phạm Cao Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL); bà Lê Thị Hà - Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, TS Nguyễn Thế Hùng - Nguyên vụ trưởng Vụ KH&CN thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam…

Mở đầu, bà Lê Thị Hà - Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, đặt ra câu hỏi việc cung cấp phim phát hành trên các nền tảng số có thu tiền thì thế nào. Việc thu tiền ai sẽ thu vì chưa có cơ chế thực hiện, khung bản quyền ra sao?

Chiến lược nào để thương mại hóa phim lưu trữ - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Hà - Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, tại hội thảo

Tại hội thảo, TS. Ngô Đặng Trà My - Phó Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, đã khái quát về công tác khai thác, phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động tại Viện Phim Việt Nam. Trong đó, bà thông tin hiện nay, Viện Phim Việt Nam đang lưu giữ và bảo quản hàng vạn mét phim tư liệu, tài liệu quý hiếm của điện ảnh Việt Nam.

Trong đó, bộ sưu tập gồm gần 20.000 tên phim, với khoảng hơn 80.000 cuốn phim 35mm, 16mm, hàng chục ngàn băng video các loại.

Đặc biệt nổi bật trong đó là khối lượng lớn tác phẩm điện ảnh cách mạng Việt Nam kinh điển: "Chung một dòng sông", "Con chim vành khuyên", "Vợ chồng A Phủ" "Chị Tư Hậu", "Đường về quê mẹ", "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Cánh đồng hoang", "Mẹ vắng nhà", "Bao giờ cho đến tháng Mười" (phim truyện)… cùng những tư liệu hình ảnh động vô giá gắn với sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, kho lưu trữ các tài liệu kèm theo phim của Viện Phim Việt Nam cũng đang lưu giữ 1.500 hồ sơ phim truyện Việt Nam, 2.030 hồ sơ phim tài liệu, 615 hồ sơ phim hoạt hình, hàng trăm hồ sơ về các nhà hoạt động điện ảnh, các vấn đề chung của điện ảnh…

"Số lượng tác phẩm, tư liệu, tài liệu điện ảnh lưu trữ được giới thiệu đến công chúng còn ít so với khối lượng tư liệu hình ảnh động hiện đang được lưu trữ; Chưa xây dựng được lịch trình tổ chức các hoạt động mang tính định kỳ cố định, để từng bước hình thành và duy trì cho công chúng thói quen văn hóa thưởng thức tác phẩm điện ảnh lưu trữ.

Nội dung của một số hoạt động như tuần phim chuyên đề; gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu tác phẩm điện ảnh Việt Nam… đôi khi còn chưa sinh động. Số lượng công chúng tham gia các hoạt động có khuynh hướng giảm dần theo thời gian. Hoạt động phổ biến phim, tư liệu điện ảnh lưu trữ trên không gian mạng đang dừng ở bước thử nghiệm" - TS. Ngô Đặng Trà My - Phó Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, chia sẻ.

Chiến lược nào để thương mại hóa phim lưu trữ - Ảnh 2.

TS Ngô Đặng Trà My - Phó Viện trưởng Viện Phim Việt Nam

Chiến lược nào để thương mại hóa phim lưu trữ - Ảnh 3.

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, thông tin từ ngày 5 đến 12-12 sẽ tổ chức tuần lễ điện ảnh "Vietnam Cinéma - Itinéraire de Lumière"(Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng), tại Paris-Pháp. Nhiều phim được sản xuất tại Việt Nam, bao gồm phim truyện, phim tài liệu và phim ngắn, sẽ đến với các chuyên gia và những người đam mê nghệ thuật thứ bảy tại Pháp. Phim khai mạc được chiếu là "Tử chiến trên không" và bế mạc là "Mưa đỏ".

TS Ngô Phương Lan đưa ra kiến nghị cần khai thác sáng tạo kho phim, tận dụng sức hút từ "Mưa đỏ" phát triển đẩy mạnh dòng phim lịch sử, hậu chiến, đổi mới. "Chúng ta cần sáng tạo, kết hợp điện ảnh công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường,… tạo ra sản phẩm mới dựa trên nền tảng cũ. Chúng ta cần tích hợp di sản điện ảnh với du lịch điện ảnh, tour du lịch điện ảnh, điện ảnh cách mạng. Phát triển thị trường và mô hình kinh doanh tôn vinh di sản. Đào tạo nguồn nhân lực… " - TS Ngô Phương Lan, nói.

Luật sư Lê Quang Vinh nhận định để thương mại hóa phim di sản cần tháo gỡ rào cản tư duy, chuyển sang khai thác động.

"Thay vì chúng ta bảo tồn tĩnh, lưu trữ trong kho, không nguồn thu, lãng phí tài sản công thì chúng ta nên chuyển sang khai thác động, chuyển số hóa, tái sinh để hàng triệu khán giả trẻ Việt Nam và thế giới. Chúng ta không chỉ bảo tồn mà cần biến kho phim lưu trữ thành ngân hàng nội dung có thể sinh lời" - Luật sư Lê Quang Vinh cho biết.

Ông đưa ra mô hình kiếm tiền từ phim di sản để tham khảo là có thể cấp phép bản quyền phim đơn lẻ (có thời hạn 2-3 năm) hoặc theo gói 10 phim với mức giá hợp lý theo thỏa thuận. Việc này cũng có thể thử nghiệm theo từng giai đoạn từ 50 phim lên 300 phim… để lấy phim nuôi phim tái đầu tư số hóa, phục chế kho phim, giảm gánh nặng ngân sách.

Chiến lược nào để thương mại hóa phim lưu trữ - Ảnh 4.

Chiến lược nào để thương mại hóa phim lưu trữ - Ảnh 5.

Ông Phạm Cao Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, tại hội thảo

Ông Phạm Cao Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thông tin phim lưu trữ thuộc nhà nước, do nhà nước đặt hàng cũng đang chịu điều chỉnh của các nghị định, quy định pháp luật như quy định sử dụng tài sản công, tài sản hình thành từ ngân sách nhà nước.

Cơ quan quản lý cũng đang xây dựng khuôn khổ pháp lý giải quyết vấn đề bản quyền cho các phim, nhất là phim do nhà nước đặt hàng.

Tin liên quan

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: "Ngừng quay vì người dân hát karaoke"

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: "Ngừng quay vì người dân hát karaoke"

(NLĐO) - Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Mai Thu Huyền, Võ Thanh Hòa… cùng hiến kế giúp TP HCM thành điểm đến của ngành sản xuất phim.

NSƯT Đặng Thái Huyền đáp trả quan điểm "Mưa đỏ" là "chiếc áo quá rộng"!

(NLĐO) - Đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền không hiểu quan điểm cho rằng "Mưa đỏ" là "chiếc áo quá rộng" với Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Đạo diễn Victor Vũ: "Muốn đi xa, phải bám vào gốc rễ"

(NLĐO) - Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ giá trị văn hóa truyền thống luôn bền vững theo thời gian và điện ảnh Việt muốn đi xa, hội nhập quốc tế phải bám gốc rễ.

hội thảo Viện Phim Việt Nam kho lưu trữ chiến lược thương mại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo