Chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam trao quà, dạy nghề tại Nam Sudan

Vừa qua, hơn 200 phần quà cùng những hoạt động giao lưu, hướng nghiệp đã được Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam trao tới học sinh tại một trường tiểu học trong khu tái định cư (IDP) ở Bentiu, Nam Sudan.

Hoạt động nằm trong chương trình CIMIC (hợp tác dân - quân) do lực lượng Mũ nồi xanh Việt Nam triển khai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ngoài sách vở, đồ dùng học tập và quần áo, điều mà các cán bộ, chiến sĩ mang đến còn là sự sẻ chia và kết nối với cộng đồng địa phương - nơi người dân phải rời bỏ nhà cửa vì xung đột.

Trong khuôn viên trường, một cuộc thi vẽ tranh được tổ chức ngay trên những bộ bàn ghế đơn sơ. Từ những tờ giấy trắng và bút màu do các quân nhân Việt Nam chuẩn bị, các em nhỏ đã gửi gắm ước mơ về mái nhà vững chãi, bữa ăn đủ đầy, lớp học an toàn. Có em vẽ mình trở thành bác sĩ cứu người, có em mong được bảo vệ gia đình. Đáng chú ý, trong nhiều bức tranh, lá cờ Việt Nam được đặt ở vị trí trang trọng - biểu tượng mộc mạc của niềm tin và lòng biết ơn dành cho những người lính quân y đến từ phương xa.

Những cánh diều mang hình cờ đỏ sao vàng được thả lên bầu trời Bentiu. Các chiến sĩ cùng chạy, cùng chơi với học sinh, tiếng cười vang lên giữa không gian từng in dấu nhiều mất mát. Trận bóng đá giao hữu giữa bộ đội và thầy trò nhà trường tiếp tục nối dài nhịp cầu văn hóa, xóa nhòa khoảng cách về màu da, ngôn ngữ.

Điểm nhấn của chương trình là lớp học thủ công tổ chức dưới bóng cây trong sân trường. Tại đây, cán bộ bệnh viện hướng dẫn phụ nữ, giáo viên và học sinh địa phương cách chế tác sản phẩm từ cây bồn bồn bản địa. Từ sự e dè ban đầu, người tham gia dần hào hứng khi tự tay hoàn thành sản phẩm, mở ra khả năng tạo sinh kế bền vững.

Theo đại diện đơn vị, cách tiếp cận của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà hướng tới nâng cao năng lực cộng đồng. Hoạt động lần này là kết quả nghiên cứu, sáng tạo của nhóm "Nghề thủ công" thuộc bệnh viện, nhằm trao đi không chỉ vật chất mà cả niềm tin vào khả năng tự vươn lên.

Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn, những gam màu trên trang giấy và những sản phẩm thủ công giản dị đã trở thành biểu tượng của hy vọng - nơi ước mơ trẻ thơ được chắp cánh bằng sự sẻ chia không biên giới.

Lãnh đạo bệnh viện trực tiếp thăm hỏi, chúc Tết và trao lì xì cho bệnh nhân

Trong những ngày đầu năm mới Giáp Ngọ 2026, Ban Giám đốc bệnh viện trực tiếp thăm hỏi, chúc Tết và trao lì xì cho bệnh nhân, gửi gắm thông điệp về hy vọng và khởi đầu mới; các kíp trực cấp cứu, phản ứng nhanh đang bám vị trí, duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất.

