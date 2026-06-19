Chiến sự Trung Đông 19-6: Iran cảnh báo Mỹ, bộ trưởng Israel đòi "mở cổng địa ngục" ở Lebanon

Theo Al Jazeera chiều 19-6, quân đội Israel tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công tại thung lũng Bekaa - Lebanon, nhắm vào "các địa điểm cơ sở hạ tầng của Hezbollah".

Quân đội Israel cho biết cuộc tấn công là phản ứng trước “các hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn” của Hezbollah, cáo buộc nhóm này tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào binh lính Israel đóng quân tại các vị trí ở Lebanon.

Khói bốc lên nghi ngút trên bầu trời ở khu vực gần lâu đài Beaufort sau cuộc tấn công quân sự của Israel ở miền Nam Lebanon, theo góc chụp từ miền Bắc Israel - Ảnh: AP

Trong một bài đăng trước đó, quân đội Israel thông báo rằng 4 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở miền Nam Lebanon. Trong khi đó, Bộ Y tế Lebanon tuyên bố các cuộc tấn công của Israel vào miền Nam nước này đêm qua đã khiến 18 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã kêu gọi trả đũa mạnh mẽ đối với Lebanon sau đêm giao tranh dữ dội. “Đã đến lúc phải nói bằng lửa. Để mở cánh cổng địa ngục" - ông tuyên bố. Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir thì kêu gọi "làm cho Lebanon cháy rụi".

Trước đó, Iran đã tạm hoãn cuộc đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ vì việc Israel tiếp tục tấn công Lebanon.

Theo hãng tin Mehr, Ban Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia (SNSC) Iran cũng vừa ra tuyên bố họ sẽ không khoan nhượng trong việc thực thi các chỉ thị của Lãnh tụ Tối cao Iran.

"Với sự nghi ngờ hoàn toàn đối với kẻ thù bội ước, với sự giám sát chặt chẽ quá trình đàm phán và thực hiện các kế hoạch, nếu phía Mỹ có bất kỳ hành vi vi phạm nào, hành động đáp trả sẽ được thực hiện theo kế hoạch đã được định trước" - SNSC tuyên bố.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đưa ra lời cảnh báo rằng nếu “kẻ thù bội hứa” lại tiếp tục đưa ra những yêu cầu quá đáng hoặc làm suy yếu các quyền của Iran, IRGC sẽ sẵn sàng giao tranh trên bộ, trên biển, trên không và trên mọi phương diện của một cuộc xung đột hỗn hợp.