Lãnh tụ Tối cao Iran ẩn ý về thỏa thuận hòa bình với Mỹ

"Như các bạn đã được thông báo, một bản ghi nhớ đã được ký kết giữa tổng thống Iran và tổng thống Mỹ" - ông Khamenei viết.

“Trong khi các quan chức Iran nỗ lực chân thành thì phía Mỹ mới là bên gây sức ép mạnh nhất. Chính tổng thống Mỹ, vì tuyệt vọng, đã sử dụng mọi cách thức để đạt được điều này”.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Ảnh: Tasnim

Ông Khamenei thừa nhận bản thân từng có những lo ngại về thỏa thuận hòa bình, sau đó cho phép thỏa thuận dựa trên cam kết của tổng thống Iran về việc bảo vệ quyền lợi của người dân và "Trục kháng chiến".

Ông cũng cảnh báo Iran sẽ không nhượng bộ nếu Mỹ tìm cách vượt quá những gì đã được thỏa thuận.

Biên bản ghi nhớ được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ngay trong bữa tiệc do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì tại Điện Versailles tối 17-6, sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh G7.

Ông Macron đã thông báo về diễn biến này trên mạng xã hội, mô tả đây là một thỏa thuận "mở đường cho hòa bình lâu dài và cho phép mở lại eo biển Hormuz".

Lễ ký kết chính thức ban đầu dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19-6. Tehran xác nhận cuộc họp theo kế hoạch tại Geneva vẫn diễn ra theo đúng tiến độ.

Văn bản có tên chính thức là "Bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran", kêu gọi chấm dứt các hoạt động quân sự trên tất cả mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon, ngay lập tức và vĩnh viễn.

Theo các điều khoản của bản ghi nhớ, Mỹ cam kết dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran trong vòng 30 ngày. Lưu lượng tàu thuyền dự kiến trở lại mức trước xung đột trong thời gian đó. Mỹ cũng đồng ý rút quân khỏi khu vực lân cận Iran trong vòng 30 ngày kể từ khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Tuy nhiên, một số thành viên đảng Cộng hòa (Mỹ) đã chỉ trích thỏa thuận tạm thời của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt chiến sự với Iran.

Một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa gọi thỏa thuận khung được công bố tuần này là "sai lầm chính sách đối ngoại tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ". Một người khác cho rằng một số điều khoản dường như "thiếu khôn ngoan".

Một số lời chỉ trích gay gắt nhất đối với bản ghi nhớ liên quan đến báo cáo cho rằng Washington đồng ý “phá băng” tài sản của Iran, cho phép thành lập quỹ đầu tư tư nhân trị giá 300 tỉ USD để thúc đẩy đầu tư vào Iran và nới lỏng các lệnh trừng phạt.

"Tham vọng hạt nhân của Iran đã không bị kiềm chế. Họ nhận ra việc đe dọa eo biển Hormuz có hiệu quả và chắc chắn sẽ tận dụng điều đó trong tương lai” - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bill Cassidy (bang Louisiana) viết trên mạng xã hội X.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Roger Wicker lo ngại rằng bản ghi nhớ này "đánh mất" những thành công quân sự của Mỹ.

Nhà Trắng đã gửi văn bản “Biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran” cho các thành viên Quốc hội hôm 18-6, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ký thỏa thuận sơ bộ chấm dứt xung đột.