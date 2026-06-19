Ông Donald Trump nói Iran “đầu hàng vô điều kiện”

Trong một cuộc phỏng vấn với Axios hôm 18-6, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã đàm phán thỏa thuận với Iran nhằm ngăn chặn xung đột châm ngòi cho một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.

Bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran bao gồm một lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày, mở cửa lại eo biển Hormuz và khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân, dù những chi tiết quan trọng vẫn cần được giải quyết trong các vòng đàm phán tiếp theo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Khi được hỏi ông đã học được gì từ cuộc xung đột về những giới hạn đối với quyền lực của mình, ông Donald Trump đáp: "Tôi chưa học được bài học đó. Tôi biết là có những giới hạn nhưng thực ra là không có giới hạn nào cả".

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 18-6 cho biết lực lượng Mỹ đã dỡ bỏ mọi lệnh phong tỏa đối với giao thông hàng hải ra vào các khu vực ven biển của Iran.

CENTCOM thông báo trên mạng xã hội rằng mọi nỗ lực thực thi lệnh phong tỏa của quân đội Mỹ đã chấm dứt, đồng thời nói thêm các tàu hải quân của họ sẽ tiếp tục duy trì tại khu vực chung để đảm bảo mọi khía cạnh của thỏa thuận được tuân thủ.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa, bao gồm cả các nhân vật chủ chốt về an ninh quốc gia, đã bày tỏ sự dè dặt hôm 18-6, thậm chí một số người còn thẳng thừng chỉ trích thỏa thuận của chính quyền ông Donald Trump.

Dù các đồng minh của ông Donald Trump lưu ý rằng đây chưa phải là thỏa thuận cuối cùng, song việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với hoạt động bán dầu của Iran và kế hoạch thành lập quỹ 300 tỉ USD để tái thiết nền kinh tế nước này đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa cũng như giới có tầm ảnh hưởng của phe bảo thủ, bao gồm cả một số người ủng hộ nhiệt thành của ông Donald Trump.

Đáp lại, ông Donald Trump gọi những người chỉ trích mình trên mạng Truth Social là "kẻ ngốc" và nói rằng khoản thanh toán 300 tỉ USD cho Iran là "tin giả".

Thỏa thuận tạm thời hứa hẹn một quỹ 300 tỉ USD cho việc tái thiết sau xung đột. Hiện chưa rõ số tiền đó sẽ đến từ đâu nhưng ông Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ không đóng góp vào quỹ này. Ông viết trên mạng: "Tất cả những gì dành cho nước Mỹ là thành công, giá dầu và chiến thắng".