Chiến sự Trung Đông 20-4: Iran nêu lý do chưa đáp trả Mỹ, Israel lại cảnh báo miền Nam Lebanon

Trong một tuyên bố được phát đi hôm 20-4, tức ngày thứ 52 của cuộc xung đột ở Trung Đông, Bộ Tư lệnh trung ương Khatam al-Anbia của Iran cho biết Lực lượng Vũ trang Iran đã sẵn sàng "đáp trả quyết liệt" Mỹ về hành động bắt tàu Touska hôm 19-4, nhưng đã quyết định trì hoãn phản ứng.

Một số thành viên gia đình thủy thủ đoàn tàu Touska vẫn còn trên tàu, do đó Iran phải trì hoãn hành động nhằm bảo vệ tính mạng và sự an toàn của họ, những người "luôn trong tình trạng bị đe dọa" - theo Tasnim.

Thông cáo của Bộ Tư lệnh trung ương Khatam al-Anbia nói thêm một khi sự an toàn của thủy thủ đoàn và gia đình được bảo đảm, lực lượng vũ trang Iran sẽ tiến hành các hành động cần thiết.

Tàu container Touska của Iran đã bị Mỹ bắt giữ ngày 19-4, đe dọa tiến trình hòa đàm - Ảnh: TASNIM

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu Touska đã bị tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance (DDG 111) chặn khi đi qua vùng phía Bắc biển Ả Rập, hướng về phía Bandar Abbas - Iran.

CENTCOM cáo buộc tàu này vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ và cho biết đã đưa ra các cảnh báo liên tục trong vòng 6 giờ, bao gồm sơ tán khỏi phòng máy, nhưng thủy thủ đoàn không tuân thủ.

"Spruance đã vô hiệu hóa hệ thống đẩy của Touska bằng cách bắn nhiều phát đạn từ khẩu pháo 5 inch MK 45 của tàu khu trục vào phòng máy của Touska. Sau đó, lính thủy đánh bộ Mỹ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 đã lên tàu" - CENTCOM cho biết.

Tasnim cho hay sau vụ tấn công, lực lượng quân sự Iran đã đáp trả bằng cách phóng máy bay không người lái tấn công một số tàu quân sự của Mỹ trong khu vực.

CENTCOM công bố video lính thủy đánh bộ Mỹ lên tàu hàng Touska của Iran hôm 19-4. Thực hiện: Thanh Long

Cũng trong hôm 20-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố với báo giới: "Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến vòng đàm phán tiếp theo."

Ông Baqaei cũng lên án Mỹ đã có những hành động trái ngược với tuyên bố của chính họ về việc theo đuổi ngoại giao, đồng thời cho biết Iran đã phải đối mặt với "sự thiếu thiện chí và những lời phàn nàn liên tục" từ Washington.

Ông nói thêm ban đầu Mỹ từng tuyên bố Lebanon không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn, bất chấp khẳng định rõ ràng ngược lại của Pakistan. Sau đó là những hành động tại khu vực eo biển Hormuz - bao gồm vụ bắt tàu Touska hôm 19-4.

“Iran sẽ đưa ra những quyết định cần thiết về con đường tương lai với sự cân nhắc kỹ lưỡng đến lợi ích quốc gia của mình” - người phát ngôn cho biết, đồng thời cáo buộc Mỹ đã "phản bội ngoại giao 2 lần" khi nói đến các cuộc đàm phán.

Trong khi đó, phía Pakistan vẫn đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Islamabad trong ngày 20 hoặc 21-4. Hiện chưa rõ phái đoàn Mỹ có lên đường đến Islamabad như tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó hay không.

