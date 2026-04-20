Giá dầu tăng vọt, truyền thông Iran bác thông tin về vòng đàm phán thứ 2 với Mỹ

Giá dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 5 đã tăng khoảng 7 % lên 89,74 USD/thùng hôm 19-4. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 6 tăng gần 5,8% lên 95,59 USD/thùng.

Giá dầu có diễn biến trên sau khi căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz.

Các tàu chở dầu neo đậu ở khu vực eo biển Hormuz, ngoài khơi đảo Qeshm - Iran hôm 18-4 - Ảnh: AP

Theo AP, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar hôm 19-4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Aragchi cho rằng Mỹ có "ý đồ xấu và thiếu nghiêm túc trong ngoại giao".

Ông Aragchi lập luận rằng những yêu cầu của Washington trong các cuộc đàm phán, cũng như những lời đe dọa đối với tàu thuyền và cảng biển của Iran, là "những dấu hiệu rõ ràng" cho thấy sự thiếu thành thật của Mỹ.

Trái với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vòng đàm phán thứ 2 dự kiến diễn ra đầu tuần này, truyền thông nhà nước Iran hôm 19-4 đưa tin rằng đàm phán sẽ không diễn ra.

Trong số đó, hãng tin IRNA cho biết: "Thông tin được đăng tải về vòng đàm phán thứ 2 tại Islamabad là không đúng sự thật"

"Những yêu sách quá đáng, vô lý và phi thực tế của Mỹ, những thay đổi lập trường thường xuyên, những mâu thuẫn liên tục, và việc tiếp tục cái gọi là "phong tỏa hải quân", được coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn" - bản tin này viết.

Cũng theo IRNA, cùng với những lời đe dọa, những động thái của Mỹ đã cản trở tiến trình đàm phán. Do vậy, trong hoàn cảnh hiện tại, không có triển vọng rõ ràng nào cho các cuộc đàm phán hiệu quả.

IRNA cáo buộc các thông tin mà Mỹ đưa ra chỉ là một phần chiến thuật truyền thông nằm tạo sức ép đối với Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump hôm 19-4 tiếp tục cảnh báo sẽ phá hủy toàn bộ nhà máy điện và cầu tại Iran nếu lãnh đạo nước này không chấp nhận một thỏa thuận với Mỹ. Theo đài CNBC, ông Donald Trump cũng gọi các cuộc tấn công của Iran vào tàu thuyền cuối tuần qua là “vi phạm" thỏa thuận ngừng bắn.