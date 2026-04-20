Quốc tế

Tàu Mỹ bắn thủng phòng máy, bắt tàu Iran, Tehran cảnh báo "rắn"

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Hôm 19-4, Mỹ tuyên bố đã bắt giữ một tàu chở hàng của Iran "cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa" ở eo biển Hormuz và Tehran cho biết sẽ trả đũa.

Quân đội Mỹ xác nhận họ đã bắn vào tàu chở hàng treo cờ Iran khi nó đang di chuyển về phía cảng Bandar Abbas của Iran.

"Sau khi tàu Touska của Iran phớt lờ các cảnh báo dừng lại, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance đã chặn đứng nó ngay lập tức bằng cách bắn thủng phòng máy… Chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát được con tàu và đang xem có những gì trên đó" - Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội.

Tàu Mỹ bắn thủng phòng máy, bắt tàu Iran, Tehran cảnh báo "rắn" - Ảnh 1.

Tàu Touska của Iran. Ảnh: X

Video tàu Mỹ đuổi bắn tàu Iran do CENTCOM công bố

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thống kê lực lượng Mỹ đã yêu cầu 25 tàu thương mại quay đầu hoặc trở về cảng của Iran kể từ khi lệnh phong tỏa của Washington bắt đầu hôm 13-4.

Quân đội Iran cho hay con tàu bị Mỹ bắt đang di chuyển từ Trung Quốc.

Một phát ngôn viên quân đội Iran cảnh báo lực lượng vũ trang của họ sẽ sớm đáp trả và phản ứng lại “hành động cướp biển có vũ trang của quân đội Mỹ".

Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin rằng Tehran đã tuyên bố không tham gia các cuộc đàm phán hòa bình mới, viện dẫn lệnh phong tỏa đang diễn ra, những lời đe dọa, lập trường thay đổi liên tục cùng "những yêu cầu quá đáng" của Washington.

"Không thể hạn chế xuất khẩu dầu mỏ của Iran trong khi mong muốn an ninh tự do cho các nước khác. Sự lựa chọn rất rõ ràng: hoặc một thị trường dầu mỏ tự do cho tất cả, hoặc nguy cơ phải trả giá đắt cho tất cả mọi người" - Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Mohammadreza Aref viết trên mạng xã hội.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump dọa sẽ phá hủy mọi cây cầu và nhà máy điện ở Iran nếu Tehran từ chối các điều khoản của ông.

Iran tuyên bố nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của nước này, Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và nhà máy khử muối của các nước láng giềng vùng Vịnh Ả Rập.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump thông báo phái đoàn của ông sẽ đến Islamabad - Pakistan vào tối 20-4, một ngày trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran kết thúc.

Theo Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, người dẫn đầu phái đoàn Iran trong các cuộc đàm phán, hai bên đã đạt được tiến bộ nhưng vẫn còn cách xa nhau về các vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz.

(NLĐO) – Hải quân Mỹ đã bắt đầu chiến dịch rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, với mục đích khơi thông lại tuyến đường thủy vốn bị Iran phong tỏa.

Ông Donald Trump tuyên bố "cơ hội cuối cùng" cho Iran

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nếu Iran không ký thỏa thuận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí cả đất nước có thể bị đánh sập.

Chiến sự Trung Đông ngày 19-4: Mỹ phá mìn ở Hormuz, Iran bắt hàng chục gián điệp

(NLĐO) – Quân đội Mỹ đang rà soát eo biển Hormuz, tìm kiếm thủy lôi do Iran rải nhằm khôi phục giao thông thương mại qua đây.

