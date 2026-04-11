Chiến sự Trung Đông ngày 11-4: Israel - Hezbollah thêm căng thẳng mới, Mỹ "mở khóa" tài sản Iran

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 11-4: Israel - Hezbollah thêm căng thẳng mới, Mỹ "mở khóa" tài sản Iran

Anh Thư

(NLĐO) - Israel và Hezbollah tiếp tục không kích nhau trong khi phái đoàn Mỹ và Iran gặp nhau tại Islamabad - Pakistan để tìm giải pháp cho chiến sự Trung Đông

Theo Al Jazeera, ngày 11-4, Israel tuyên bố sẽ không thảo luận về lệnh ngừng bắn với Hezbollah khi gặp gỡ các nhà ngoại giao Lebanon tại Washington vào tuần tới.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi đại sứ Israel và Lebanon có cuộc thảo luận thâu đêm suốt sáng hôm 10-4 để hoàn tất các thỏa thuận cho cuộc gặp dự kiến diễn ra ngày 14-4.

Bên cạnh đó, phía Israel và Hezbollah tiếp tục đối đầu trong ngày 11-4, bất chấp việc Mỹ và Iran gặp gỡ để đàm phán tại Islamabad.

Chiến sự Trung Đông ngày 11-4: Israel - Hezbollah thêm căng thẳng mới, Mỹ "mở khóa" tài sản Iran - Ảnh 1.

Phái đoàn đàm phán của Iran đã sớm hạ cánh xuống Islamabad - Pakistan - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO IRAN

Hezbollah tiếp tục nhắm mục tiêu vào lực lượng Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), bao gồm lực lượng tại khu định cư Kiryat Shmona ở miền Bắc Israel.

Hezbollah cũng cho biết các doanh trại ở Ya'ara - phía Tây Bắc Israel đã bị tấn công bằng tên lửa.

Về phía ngược lại, Cơ quan Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA) cho biết một cuộc không kích của Israel đã phá hủy một tòa nhà dân cư ở thị trấn Mayfadoun thuộc quận Nabatieh tại miền Nam Lebanon, khiến 3 người thiệt mạng.

Trong khi đó, các thông tin tích cực hơn đến từ phía Mỹ và Iran. Theo phóng viên Times of Israel đưa tin từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết Mỹ đã đồng ý mở phong tỏa các tài sản bị đóng băng của Tehran đang được giữ tại Qatar và các ngân hàng nước ngoài khác.

Chiến sự Trung Đông ngày 11-4: Israel - Hezbollah thêm căng thẳng mới, Mỹ "mở khóa" tài sản Iran - Ảnh 2.

Phái đoàn đàm phán của Mỹ đã hiện diện tại Islamabad - Pakistan - Ảnh: AP

Nguồn tin này cũng cho biết Tehran hoan nghênh động thái nêu trên như một dấu hiệu của sự đàm phán nghiêm túc từ phía Mỹ.

Mỹ chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về vấn đề này.

Nguồn tin - giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề -cho biết với một hãng tin Mỹ rằng việc giải tỏa tài sản bị đóng băng "liên quan trực tiếp việc đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển Hormuz", dự kiến sẽ là một vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn Tehran đến Islamabad, đã tuyên bố các cuộc đàm phán chỉ có thể bắt đầu khi Israel ngừng tấn công Lebanon và khi các tài sản bị đóng băng của Iran được giải tỏa.

Iran khuyên Mỹ tập trung vào chính sách "nước Mỹ trên hết"

Phó Tổng thống thứ nhất Iran, ông Mohammad Reza Aref cho biết kết quả các cuộc đàm phán quan trọng ở Islamabad hoàn toàn phụ thuộc vào các ưu tiên của Mỹ.

Viết trên X, ông Aref cho rằng một thỏa thuận cùng có lợi có thể đạt được nếu các đại diện của Mỹ tập trung vào lợi ích "Nước Mỹ trên hết", thay vì "Ưu tiên Israel", điều có thể dẫn đến một thỏa thuận không thành và khiến Iran "chắc chắn sẽ tiếp tục phòng thủ mạnh mẽ hơn trước".

Ông Aref cảnh báo rằng kịch bản đó sẽ gây ra "những tổn thất lớn hơn" cho thế giới.

Chiều 11-4, phái đoàn từ Iran đã hội kiến với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước thềm đàm phán với phái đoàn Mỹ, dẫn đầu bởi Phó Tổng thống JD Vance.

Tin liên quan

Toàn cảnh tổn thất máy bay Mỹ trong chiến dịch tại Iran

Toàn cảnh tổn thất máy bay Mỹ trong chiến dịch tại Iran

(NLĐO) – Trung bình cứ mỗi ngày quân đội Mỹ mất đi một máy bay kể từ khi phát động chiến dịch “Cuồng nộ kinh hoàng” nhắm vào Iran hôm 28-2.

Nỗi lo của Mỹ khi Iran "ẩn mình" sau lệnh ngừng bắn

(NLĐO) - Iran còn sở hữu hàng ngàn tên lửa đạn đạo và vẫn có khả năng kích hoạt lại các bệ phóng, theo báo The Wall Street Journal (WSJ) ngày 11-4

Tổng thống, phó tổng thống Mỹ nói gì trước thềm đàm phán với Iran?

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ mở cửa vịnh Ba Tư dù có Iran hay không.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo