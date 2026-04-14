Chiến sự Trung Đông ngày 14 - 4: Tướng Iran cảnh báo về "năng lực mà kẻ thù không hình dung nổi"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 14 - 4: Tướng Iran cảnh báo về "năng lực mà kẻ thù không hình dung nổi"

Anh Thư

(NLĐO) - Nhóm Hezbollah ở Lebanon tiếp tục trút hỏa lực vào Israel, trong khi phía Iran cáo buộc hành động phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ là "cướp biển".

Theo Tasnim hôm 14-4, Tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa tiết lộ nhiều năng lực của mình. Nếu xung đột tiếp diễn, chúng tôi sẽ hé lộ những năng lực mà kẻ thù không hình dung nổi".

Ông Mohebbi giải thích đó sẽ là những phương pháp chiến đấu và cách tiếp cận mới mà đối phương không có khả năng chống lại đáng kể.

Chiến sự Trung Đông 14-4: Tướng Iran cảnh báo về "năng lực mà kẻ thù không hình dung nổi" - Ảnh 1.

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebbi - Ảnh: TASNIM

Còn người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran lên án hành động phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ là "cướp biển".

Người phát ngôn này cũng tuyên bố Iran tiếp tục thực hiện kiên quyết việc "bảo đảm an ninh" trong lãnh hải của mình, theo đó các tàu thuyền tuân thủ các quy định của Iran sẽ được đi qua, còn các tàu thuyền liên kết với đối phương sẽ bị chặn lại.

Theo đài Al Jazeera, hôm 14-4 người phát ngôn của Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo sự bất ổn ở eo biển Hormuz đang làm trầm trọng thêm tình trạng mong manh của nền kinh tế toàn cầu. Khoảng 20.000 tàu thuyền đang bị mắc kẹt, khiến các chuỗi cung ứng, bao gồm cả phân bón, đang chịu áp lực lớn.

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran "đang được duy trì" và các nỗ lực để tiến tới một thỏa thuận toàn diện hơn vẫn đang tiếp diễn sau cuộc đàm phán thất bại tại Islamabad cuối tuần rồi.

Có thông tin Mỹ và Iran đang cân nhắc quay lại đàm phán vòng 2 trong tuần này, theo đề xuất của các quan chức Pakistan. Nguồn tin của AP tiết lộ thời gian cụ thể có thể là ngày 16-4.

Một cuộc đàm phán khác giữa các quan chức Israel và Lenbanon dự kiến diễn ra tại Washington trong ngày 14-4 (giờ Mỹ). Tuy nhiên, lực lượng Hezbollah tuyên bố sẽ không tuân theo bất kỳ thỏa thuận nào.

Trong ngày, Israel và Hezbollah cũng liên tục tấn công lẫn nhau.

Chiến sự Trung Đông 14-4: Tướng Iran cảnh báo về "năng lực mà kẻ thù không hình dung nổi" - Ảnh 2.

Một người phụ nữ bày tỏ sự đau buồn tại một tòa nhà dân cư bị hư hại ở Nahariya, miền Bắc Israel, sau một đợt không kích của lực lượng Hezbollah - Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon, 3 người trong cùng một gia đình đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào thị trấn Sahmar ở phía Tây tỉnh Bekaa. 

Thị trấn này đã hứng chịu một loạt các cuộc không kích từ đêm 13-4 cho đến rạng sáng 14-4, phá hủy hơn 10 ngôi nhà.

Ngoài ra, 3 người khác cũng thiệt mạng trong một cuộc đột kích của Israel vào thị trấn Adloun, thuộc quận Sidon ở miền Nam Lebanon.

Ngược lại, Hezbollah cũng phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào binh lính và xe cộ của Israel tại các khu vực bao gồm các thị trấn Bint Jbeil và Biyyada ở miền Nam Lebanon.

Trước đó, lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem vào hôm 13-4 đã kêu gọi Lebanon hủy bỏ cuộc gặp dự kiến tại Washington. Trong khi đó, Anh kêu gọi đưa Lebanon vào khuôn khổ ngừng bắn rộng hơn giữa Mỹ và Iran.

Nga đề nghị tiếp nhận uranium của Iran

Theo Al Jazeera hôm 14-4, Điện Kremlin nhắc lại đề nghị tiếp nhận uranium làm giàu của Iran như một phần của thỏa thuận tiềm năng với Mỹ.

Trong bình luận được hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đăng tải, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đề xuất này “đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu ra trong các cuộc tiếp xúc với cả Mỹ và các quốc gia trong khu vực”.

Tin liên quan

Tàu dầu đầu tiên vượt qua eo biển Hormuz sau lệnh phong tỏa của Mỹ

Tàu dầu đầu tiên vượt qua eo biển Hormuz sau lệnh phong tỏa của Mỹ

(NLĐO) – Theo tờ The Independent của Anh, sáng 14-4, tàu chở dầu và hóa chất thuộc sở hữu của Trung Quốc mang tên Rich Starry đã đi qua eo biển Hormuz.

Tàu sân bay thứ 3 của Mỹ tiến gần Trung Đông

(NLĐO) - Giới chức quốc phòng Mỹ chưa công bố đầy đủ nhiệm vụ cụ thể của tàu sân bay USS George H.W. Bush.

Hải quân Mỹ ráo riết áp sát bờ biển Iran, nằm trọn trong hỏa lực đối phương

(NLĐO) – Hiện có hơn 15 tàu chiến của Hải quân Mỹ đang tham gia chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz.

đàm phán Trung Đông Israel Iran Hezbollah
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo