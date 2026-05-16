UAV giá "bèo" của Hezbollah làm khó quân đội Israel

Ba binh sĩ Israel đứng cạnh một chiếc xe tăng nghe thấy tiếng động lạ nhưng chưa kịp phản ứng thì một máy bay không người lái (UAV) góc nhìn thứ nhất (FPV) gắn thuốc nổ đã lao tới.

Chỉ vài giây sau, tín hiệu camera vụt tắt trong khoảnh khắc UAV phát nổ bên cạnh nhóm binh sĩ khiến 1 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Những cảnh tương tự ngày càng xuất hiện nhiều trong cuộc đối đầu giữa lực lượng Hezbollah và Israel ở miền Nam Lebanon.

UAV của Hezbollah đã nhắm vào xe tăng, binh sĩ và xe ủi của Israel, biến loại vũ khí rẻ tiền này thành công cụ quan trọng trong chiến thuật đánh du kích.

Ảnh cắt từ video do Hezbollah công bố, được cho là ghi lại khoảnh khắc trước khi UAV FPV tấn công một xe ủi của Israel tại Bint Jbeil - Lebanon. Ảnh: Hezbollah

Đáng chú ý, đây là loại UAV điều khiển bằng cáp quang. "UAV FPV cáp quang không thể bị gây nhiễu bằng tác chiến điện tử và khó bị phát hiện hơn" – báo Guardian dẫn lời chuyên gia Rob Lee thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (FPRI) có trụ sở tại Mỹ.

Hezbollah xem UAV FPV giá rẻ như công cụ chính yếu nhằm gây tổn thất cho quân đội Israel được trang bị hiện đại hơn nhiều.

Mỗi UAV có giá sản xuất khoảng 300-400 USD, được chế tạo bằng công nghệ in 3D cùng các linh kiện điện tử thương mại có thể dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

Sự phụ thuộc ngày càng lớn vào UAV cũng phản ánh thay đổi sâu hơn trong năng lực của Hezbollah.

Sau lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon ngày 17-4, nhóm này không thể dựa nhiều vào nguồn cung vũ khí chuyển từ Iran qua hành lang trên bộ ở Syria.

"Sự phát triển UAV cáp quang là một phần nỗ lực vượt qua thách thức nguồn cung khi tuyến tiếp tế qua Syria bị gián đoạn sau khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ cuối năm 2024" - một nguồn tin Hezbollah cho biết.

Mối đe doạ UAV của Hezbollah đang buộc quân đội Israel phải điều chỉnh cách phòng thủ.

"Hệ thống phòng thủ đắt đỏ như Vòm Sắt đang không hiệu quả trước những UAV nhỏ, bay thấp và khó phát hiện" - một quan chức quân sự Israel thừa nhận - "Chúng tôi đã nhận ra mối đe doạ từ UAV và đang phát triển năng lực phát hiện, đánh chặn chúng".

Không chỉ gây thiệt hại trực tiếp, UAV FPV còn tạo sức ép tâm lý lớn. Hình ảnh binh sĩ bị truy đuổi hoặc phương tiện bị tấn công được Hezbollah sử dụng như công cụ tuyên truyền.

Hezbollah cũng xác nhận đã quan sát cách UAV cáp quang được sử dụng trong xung đột ở Ukraine để áp dụng vào cuộc giao tranh với Israel.

Tướng Lebanon về hưu Mounir Shehadeh lý giải bản chất của lối đánh du kích không phải là thắng nhanh mà là bào mòn đối phương. Ông nhận định: "Nếu được sử dụng thông minh, FPV có thể thay đổi cán cân sức mạnh trên chiến trường, đặc biệt trong môi trường xung đột bất đối xứng".