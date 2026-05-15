Chiến sự Trung Đông 15-5: UAE tìm lối né Hormuz, FBI lùng bắt cựu đặc vụ đào tẩu qua Iran

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chiến sự Trung Đông 15-5: UAE tìm lối né Hormuz, FBI lùng bắt cựu đặc vụ đào tẩu qua Iran

Anh Thư

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ - quốc gia vừa có tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz.

Theo Tasnim, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi và người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ngày 15-5 đã thảo luận về tình hình mới nhất ở eo biển Hormuz cũng như những diễn biến liên quan an ninh hàng hải và ổn định khu vực.

Ấn Độ là quốc gia vừa tuyên bố có tàu hàng bị chìm ở khu vực eo biển Hormuz, một diễn biến đe dọa làm gia tăng căng thẳng. Vẫn chưa xác định được con tàu này đã bị bên nào tấn công.

Cuộc hội đàm diễn ra bên lề cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao BRICS tại New Delhi, diễn ra từ ngày 14-5.

Trả lời phỏng vấn Press TV bên lề cuộc họp, ông Araqchi khẳng định Iran "không gây trở ngại" cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, chỉ cần họ "phối hợp" với hải quân nước này. Ông cũng cáo buộc căng thẳng ở Hormuz là do lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Chiến sự Trung Đông ngày 15-5: UAE tìm đường né Hormuz, Iran khẳng định không gây trở ngại - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ một tàu chiến tham gia chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ - Ảnh: CENTCOM

Trước đó, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố họ đã hộ tống hơn 30 tàu qua eo biển Hormuz từ tối 13-5 đến nay, theo DW.

Tuyên bố này được đưa ra song song với tuyên bố về việc một số tàu thuyền Trung Quốc đã được Iran tạo điều kiện để đi qua Hormuz, sau yêu cầu từ phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Các tàu Trung Quốc cũng bắt đầu đi qua Hormuz từ tối 13-5. Song, Iran không nói có bao nhiêu tàu Trung Quốc trong số hơn 30 chiếc được đề cập trong thông báo của Hải quân IRGC.

Trong khi đó, Washington tuyên bố việc phong tỏa các cảng của Iran đã khiến ngành sản xuất dầu của quốc gia Trung Đông này bị đình trệ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên truyền hình CNBC, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết "không có hoạt động bốc dỡ hàng nào trong 3 ngày qua" tại đảo Kharg, "trái tim dầu mỏ" của Iran.

"Chúng tôi tin rằng kho chứa của họ đã đầy. Không có tàu nào rời bến hay vào bến, vì vậy họ không thể chứa dầu trên biển" - ông Bessent nhận xét.

Cũng liên quan đến Hormuz, Văn phòng Truyền thông Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) ngày 15-5 cho biết dự án đường ống dẫn dầu Tây - Đông 1 mới của Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) sẽ được đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Đường ống Tây - Đông 1 vận chuyển dầu từ Abu Dhabi đến vịnh Oman, không cần đi qua eo biển Hormuz, dự kiến sẽ tăng gấp đôi công suất xuất khẩu dầu qua tiểu vương quốc Fujairah của nước này, theo Al Jazeera.

Cựu đặc vụ FBI bị truy lùng

Theo Anadolu, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang treo thưởng 200.000 USD cho thông tin về cựu đặc vụ Không quân Mỹ Monica Witt, người mà các nhà chức trách tin rằng đã đào tẩu sang Iran năm 2013.

FBI nhận định người phụ nữ này "có khả năng vẫn đang tham gia hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp của Iran".

Bà Witt là một cựu sĩ quan phản gián thuộc Văn phòng Điều tra Đặc biệt của Không quân Mỹ, đã làm việc tại Trung Đông từ năm 2003-2008. Bà bị cáo buộc thông đồng với Iran, tiết lộ một "chương trình thu thập thông tin tình báo tuyệt mật" và xác định danh tính một sĩ quan tình báo Mỹ, gây nguy hiểm đến tính mạng của người này.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 15-5: Tại sao Iran "bực mình" UAE đến thế?

Điểm nóng xung đột ngày 15-5: Tại sao Iran "bực mình" UAE đến thế?

(NLĐO) - Quan hệ gần gũi giữa Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) với Mỹ và Israel đã biến quốc gia này trở thành mục tiêu của Iran thời gian gần đây.

UKMTO: Tàu bị bắt ngoài khơi UAE, nghi bị đưa về lãnh hải Iran

(NLĐO) - Một con tàu neo ngoài khơi Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) gần eo biển Hormuz "bị nhóm người lạ khống chế, đưa về phía lãnh hải Iran".

Chiến sự Trung Đông ngày 14-5: Tàu Ấn Độ bị tấn công ở Hormuz, Israel nâng tầm bay của F-35

(NLĐO) - Ấn Độ tuyên bố tàu của họ bị tấn công ngoài khơi Oman đúng lúc có thông tin về 2 tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng vừa vượt Hormuz để hướng đến nước này.

Ấn Độ UAE Trung Đông Iran Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo